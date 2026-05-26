2026年6月のアップデート
今シーズンは、新しい限界突破カード、ヒーロー、ゲームモード、円滑化された進行システム、そしてリワークされて復活するシーズントロフィー目標など、凍えるほどクールな新コンテンツが盛りだくさんです！今回のアップデート内容をまとめてご紹介します！
新限界突破カード：プリンセス
新ヒーロー：墓石
新ゲームモード：プリンセス・ギャンビット
新イベント：ビクトリーラン
進行システムの変更：コレクションレベル、マスターなど
リワークされて復活：シーズントロフィー目標
その他の変更点および改善点
かなり骨太なアップデート内容となっているので、順番に見ていきましょう！
新限界突破＆ヒーロー
限界突破プリンセス
氷に閉ざされた北の大地が、王族の秘めたる力を開花させました。
限界突破プリンセスは、最初の攻撃と以降3回ごとの攻撃で氷の矢を放ち、近くの敵をスローダウンさせます。倒されると矢が地面に残り、敵ユニットをスローダウンさせる氷のエリアを作り出します。
限界突破プリンセスは、限界突破シャードまたはアップグレード版クラロワパスでアンロックできます。
ヒーロー墓石
**スキル：**王者蘇生
眠れる死者を戦場へ誘う魔性の女がいるとしたら…？
ヒーロー墓石のスキルを発動すると、トゥームクイーンが地面から蘇り、不気味なオーラをまとって建物に迫ります。ただし、トゥームクイーンを召喚すると墓石は破壊されます。この6エリクサーのスキルを発動する前に、墓石を手放す準備をしておきましょう。
ヒーロー墓石は、来シーズン登場するアンデッドバザールで、他のアイテムと併せて無料でアンロックできます。
プリンセス・ギャンビット
デッキなし。キングタワーなし。カード回しもキング起動もお手の物… そう思っているあなたに新たな試練です！
プリンセス・ギャンビットは、瞬時の判断が勝敗を分けるモードです！プレイ中は、全40枚のカードがランダムに手札に現れます。同じカードが再登場することはめったにないので、1枚1枚を最大限に活用しましょう。マッチングはトロフィー目標と同様の仕組みになっており、登場するカードやレベル、形態は各プレイヤーのコレクションに基づいて決まります。
バトル開始時に、どのカードが限界突破形態またはヒーロー形態で登場するかが分かります。限界突破を発動するためにカードを回す必要はありません。バトル開始時から限界突破状態で登場します！
このモードではキングタワーがなく、プリンセスタワー2本だけで戦うサドンデス形式です。先に1本落としたプレイヤーの勝利となります！
ビクトリーランイベント
上を目指して勝利を重ね、報酬ゲット！
新登場のビクトリーランでは、バトルに勝つほど報酬が増えていきます！
いつも通り好きなモードでバトルしましょう。勝利するたびに、報酬グレードが1個ずつ進みます。ただし、バトルに負けるとライフが減るので、できるだけ連勝をキープすることが大切です！
本イベントは、ライフを3つ持った状態でスタートします。でも恐れることはありません。失ったライフは取り戻せます！ライフを使い切った場合は、直近のチェックポイントに戻るか、エメラルドを使って現在のステップから再開するかを選べます。どちらを選んでもライフは全回復します。さらに、クラロワパスをアップグレードするとライフを1つ追加できます。
数勝ごとにチェックポイントに上り、報酬がグレードアップしていきます。さらに、チェックポイントに到達すれば後退を防げるうえ、ライフも回復します。
このイベントは期間限定ですが、シーズン中に数回開催される可能性があります。バトル画面をこまめにチェックしましょう！
進行システムの変更
先週の記事（type: entry-hyperlink id: 7d8ubMiaEAtgxEmWSOHhIu）ですでにご存じの方もいるかもしれませんが、見逃した方のために簡単におさらいします。
最近、進行ペースが落ちてきた、あるいは伸び悩んでいると感じたことはありませんか？そんな停滞感を解消します！キングの旅路とXPは廃止され、コレクションレベルに置き換わります！コレクションレベルは、全体の進行状況をよりシンプルに確認できる新しい仕組みです。
コレクションレベルの仕組みコレクションレベルは、所持しているカードのレベルをすべて足した数に、限界突破形態とヒーロー形態ごとに5を加えた数値です。カードをアップグレードするたびに、レア度を問わずコレクションレベルが1上昇します。
コレクションレベル報酬の仕組みレベル数が増える分、カードのアンロックや強化に対する報酬をこれまでよりも頻繁に受け取れます。最初の報酬はコレクションレベル20で受け取れます。その後は10レベルごとに報酬を獲得できます。そしてコレクションレベル1500に到達すると、報酬の頻度が上がり、5レベルごとに報酬を受け取れるようになります。
コレクションが完成に近づくほど、より頻繁に報酬を獲得できます。
キングタワーレベルへの影響この変更でキングタワーレベルが下がる心配はありません！現状維持または上昇のどちらかです。キングタワーレベルへの影響については、上記リンク先の記事で詳細をご確認ください。
マスターの変更今後はマスタータスクの難易度が下がります。タスク完了時の報酬はゴールドのみになりますが、獲得量は増加します。アップデート時点で新しい達成条件に到達していれば、すぐに報酬がもらえます。
エメラルドやワイルドカードがマスターから消えるのでは、と心配している方もご安心を！どちらもコレクションレベルの到達報酬へ移動し、全体としても増量されます。カードをアップグレードするほど手に入る機会が増えますよ！
新システム記念報酬
新システムの導入を記念して、アップデート実装時のコレクションレベルに応じた報酬を全プレイヤーにお届けします。
|コレクションレベル
|エメラルド
|魔法のラッキー宝箱（5つ星）
|バナー
|タワースキン
|20～200
|500
|1
|201～400
|750
|1
|401～600
|1,000
|1
|601～800
|1,500
|1
|801～1000
|2,000
|1
|1
|1001～1200
|2,500
|1
|2
|1201～1400
|3,000
|1
|3
|1401～1600
|3,500
|2
|4
|1601～1800
|4,000
|2
|5
|1801～2000
|4,500
|3
|6
|2001以上
|5,000
|3
|6
|1
アップデート後に初めてログインすると、現在のカードコレクションに基づいたコレクションレベルがすでに用意されています。
コレクションレベル実装時に自分がどの段階に該当するか知りたい場合は、すべてのカードレベルを合計し、限界突破とヒーローごとに+5を加えてください。
進行システムの変更についてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事（type: entry-hyperlink id: 7d8ubMiaEAtgxEmWSOHhIu）をご覧ください。進行システム、コレクションレベル、マスターの変更点をまとめています。
新たなシーズンアリーナ
シーズントロフィー目標がリワークされ、今回は2部構成で登場します！
トロフィー目標を終えた後は、シーズンアリーナ Iに入ります。これまでと同じように好きなデッキで戦い、トロフィーを集めて目標を進め、報酬をアンロックしましょう。
そして腕と知識が試されるのはここからです… シーズンアリーナ IIに進むと、本当の挑戦が始まります！シーズンアリーナ IIでは、シーズンアリーナ Iで勝利時の使用頻度が高かった上位8枚のカードが使用禁止になります。新しいカードや勝ち筋、戦略を試しながら頂点を目指し、真のアリーナマスターを目指しましょう。
シーズンアリーナIIでは、2つ目のデッキでもしっかり戦えるよう、低レベルのカードがレベル15以上に引き上げられます。そのため、相手とのカードレベルの差を気にしすぎることなく、幅広いカードを試せるはずです。
シーズントロフィー目標の完走後も引き続きプレイは可能ですが、それ以降の報酬はなく、トロフィー数も変動しません。トロフィー数やランク戦の順位が守られるので、思い切って新しいデッキに挑戦してみましょう。トロフィーが増減する仕組みは、通常のトロフィー目標と同様です。
シーズントロフィー目標を完走して、シーズンバッジを手に入れましょう！
その他の変更点および改善点
キャッチアップ報酬*
1日、1週間、あるいは1カ月、プレイできない期間がありましたか？ゲームを起動したものの手痛い敗北を喫して、そのまま閉じてしまったこともあるかもしれません。今後はデイリーバトル報酬を逃してしまった場合でも、後から取り戻せるチャンスが用意されます！いつも通りプレイすれば、次の勝利で少し多めの報酬を受け取れます。ただし、デイリーバトル報酬を最大限獲得するには、毎日プレイして報酬を稼ぐのが一番です！
*本機能は段階的に導入されるため、すぐには表示されない場合がありますが、できるだけ早くすべてのプレイヤーに届けられるよう取り組んでいます。
クラロワパスの改善点
エメラルドで報酬グレードをスキップ
目玉報酬まで待てない方に朗報です！クラロワパスの報酬グレードを、エメラルドでスキップできるようになりました！スキップに必要なエメラルド数は、目的のグレードまでに必要なクラウン数を基に計算されます。クラウン1個あたりエメラルド10個です。
連続報酬*
クラロワパスのアップグレードを継続すると、魔法のラッキー宝箱とエメラルドを受け取れるようになります。さらに報酬グレードのブーストにより、序盤の報酬を一気にアンロックできます！
シーズン途中でアップグレードした場合でもブーストは適用されますが、パス完了後にアップグレードした場合は対象外です。連続報酬は、パスを連続して購入した場合にのみ付与されます。つまり、1シーズンでもパスをアップグレードしなかった場合、連続報酬のカウントはリセットされます。
*クラロワパスの連続報酬機能はテスト中の機能のため、ゲーム内に表示されない場合や、フレンドと内容が異なる場合があります。
ミニパス*
クラロワパスほど本格的でなくても、ちょっとした追加報酬が欲しい方にはミニパスがおすすめです！
ミニパスにもクラロワパスと同じように無料版と有料版がありますが、内容は少しコンパクトになっています。クラウンを集めてミニパスを進め、さらに多くの報酬を獲得しましょう。ミニパスはおよそ5〜7日間だけ登場する期間限定のコンテンツです。開催中にしっかり進めて、報酬を忘れずに回収しましょう。
*ミニパス機能はテスト中の機能のため、ゲーム内に表示されない場合や、フレンドと内容が異なる場合があります。
その他の変更点
グローバル大会ランキングからの観戦機能が復活！
好きなバナーをお気に入り登録可能に！スタンプと同様に、お気に入りバナーはリストの上部に表示されます。
その他、細かいバグ修正と改善を実施！
さらにもうひとつ！7月にはC.H.A.O.Sシーズン2と新カードもやってきます。続報をお楽しみに！
皆さんのフィードバックやご提案は今後のアップデートを形作る大切な力です。これからもぜひお聞かせください！ゲームの最新情報を見逃さないよう、公式SNSのチェックもお忘れなく！
それでは、アリーナでお会いしましょう！
クラッシュ・ロワイヤル開発チーム