シーズントロフィー目標の完走後も引き続きプレイは可能ですが、それ以降の報酬はなく、トロフィー数も変動しません。トロフィー数やランク戦の順位が守られるので、思い切って新しいデッキに挑戦してみましょう。トロフィーが増減する仕組みは、通常のトロフィー目標と同様です。

シーズントロフィー目標を完走して、シーズンバッジを手に入れましょう！

その他の変更点および改善点

キャッチアップ報酬*

1日、1週間、あるいは1カ月、プレイできない期間がありましたか？ゲームを起動したものの手痛い敗北を喫して、そのまま閉じてしまったこともあるかもしれません。今後はデイリーバトル報酬を逃してしまった場合でも、後から取り戻せるチャンスが用意されます！いつも通りプレイすれば、次の勝利で少し多めの報酬を受け取れます。ただし、デイリーバトル報酬を最大限獲得するには、毎日プレイして報酬を稼ぐのが一番です！

*本機能は段階的に導入されるため、すぐには表示されない場合がありますが、できるだけ早くすべてのプレイヤーに届けられるよう取り組んでいます。

クラロワパスの改善点

エメラルドで報酬グレードをスキップ

目玉報酬まで待てない方に朗報です！クラロワパスの報酬グレードを、エメラルドでスキップできるようになりました！スキップに必要なエメラルド数は、目的のグレードまでに必要なクラウン数を基に計算されます。クラウン1個あたりエメラルド10個です。

連続報酬*

クラロワパスのアップグレードを継続すると、魔法のラッキー宝箱とエメラルドを受け取れるようになります。さらに報酬グレードのブーストにより、序盤の報酬を一気にアンロックできます！

シーズン途中でアップグレードした場合でもブーストは適用されますが、パス完了後にアップグレードした場合は対象外です。連続報酬は、パスを連続して購入した場合にのみ付与されます。つまり、1シーズンでもパスをアップグレードしなかった場合、連続報酬のカウントはリセットされます。

*クラロワパスの連続報酬機能はテスト中の機能のため、ゲーム内に表示されない場合や、フレンドと内容が異なる場合があります。

ミニパス*

クラロワパスほど本格的でなくても、ちょっとした追加報酬が欲しい方にはミニパスがおすすめです！

ミニパスにもクラロワパスと同じように無料版と有料版がありますが、内容は少しコンパクトになっています。クラウンを集めてミニパスを進め、さらに多くの報酬を獲得しましょう。ミニパスはおよそ5〜7日間だけ登場する期間限定のコンテンツです。開催中にしっかり進めて、報酬を忘れずに回収しましょう。

*ミニパス機能はテスト中の機能のため、ゲーム内に表示されない場合や、フレンドと内容が異なる場合があります。

その他の変更点

グローバル大会ランキングからの観戦機能が復活！

好きなバナーをお気に入り登録可能に！スタンプと同様に、お気に入りバナーはリストの上部に表示されます。

その他、細かいバグ修正と改善を実施！

さらにもうひとつ！7月にはC.H.A.O.Sシーズン2と新カードもやってきます。続報をお楽しみに！

皆さんのフィードバックやご提案は今後のアップデートを形作る大切な力です。これからもぜひお聞かせください！ゲームの最新情報を見逃さないよう、公式SNSのチェックもお忘れなく！

それでは、アリーナでお会いしましょう！

クラッシュ・ロワイヤル開発チーム