地下のテスラは呪文を受け付けず、しばしばフィールドに長居しすぎることがあり、設置レーンでのプレイを大きく阻害していました。

クラウンタワーへの呪文ダメージ減少

特にランク戦や競技シーンでは、過度に消極的なプレイスタイルや呪文の使い回しによって勝敗が決まる場面が、往々にして発生します。より積極的なプレイを促進するため、ほぼすべての呪文に対して弱体化を一律で実施します。

**矢の雨：**93→75（-19％）

**アースクエイク：**159→147（-8％）

**ファイアボール：**207→172（-17％）

**フリーズ：**45→37（-18％）

**巨大雪玉：**54→45（-17%）

**ライトニング：**286→265（-7％）

**ポイズン：**184→168（-9％）

**レイジ：**54→45（-17％）

**ロケット：**371→343（-8％）

**ローリングウッド：**41→37（-15％）

**ヴァイン：**76→70（-8％）

**ザップ：**58→48（-17％）