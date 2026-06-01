6月のバランス調整
バランス調整 - 6月1日
弱体化⬇️
ヒーローエアバルーン
**スケルトン兵の着地ダメージ：**307→263（-14％）
スケルトン兵は、過酷な軍事訓練でおかげで、敵陣深くに潜入する能力に極めて長けていました。ですが今回の変更により、ヒットポイントが中程度の敵を仕留めるのに、もう一押し必要になります。
ヒーローボウラー
**スキルの効果時間：**9秒→7.3秒（-19％）
新記録を求めて勢い良く世界に挑戦したヒーローボウラーでしたが、あまりにも勢いが急すぎました。今回の弱体化で、「大岩シュート」で投げる回数が4回から3回に減少します。
ヒーローダークプリンス
**配置時間：**2秒→1秒（-50％）
**最初の突撃に必要な助走距離：**0マス→2.5マス
**ライノのクラウンタワー召喚ダメージ：**307→0（-100％）
配置フェーズ中に突撃のリセットが行われなくなる予期せぬ不具合の修正のため、ライノから降りる仕様を再調整しています。また、ライノの召喚ダメージを削除し、クラウンタワーに対する攻撃性能を低下させます。
限界突破インフェルノドラゴン
**チャージの持続時間：**9秒→7秒（-22％）
本領を発揮した限界突破インフェルノドラゴンは、防衛が極めて困難です。今回の変更で、防衛から攻撃に転じる際、その激しい怒りを維持できるケースが少なくなるはずです。
限界突破ランバージャック
**クラウンタワーへのダメージ：**256→128（-50％）
限界突破ランバージャックの防衛時のバランスは良好だと考えていますが、恨み辛みに突き動かされるゴーストの進攻に、プリンセスタワーはたびたび恐怖しています。タワーへのダメージを減少させることで、防衛性能を維持しつつ攻撃面での脅威を和らげることができるでしょう。
限界突破迫撃砲
**配置時間：**0.2秒→0.5秒（+150％）
限界突破迫撃砲で発射されたゴブリンは、クラウンタワーを攻撃するまでに対処することが難しくなっています。今回の調整で、ゴブリンの配置時間を遅くし、1つの迫撃砲にロックオンされた際の脅威を軽減します。
限界突破メガナイト
**重量級ユニットのノックバック：**4マス→2.5マス（-38％）
限界突破メガナイトは、勝利を決める防衛において圧倒的な性能を発揮し、相手が突破する余地をまったく与えません。今回の調整で、「重量級」ユニット（プリンス、ボウラー、ゴーレムなど）へのノックバック効果が弱体化します
オーブン
**射程：**6マス→5.5マス（-8％）
オーブンは射程が長いうえ、ファイアスピリットを絶え間なく送り込むため、防衛するのが困難なカードです。今回の調整で、以前ほど安全な距離から敵ユニットを攻撃できなくなるでしょう。
スケルトンラッシュ
**スケルトンの召喚数：**13→12（-8%）
リワーク後、タワーダメージが容易に確定するようになったため、クラウンタワーの真上に現れるスケルトンを1体削除し、スケルトンの数を抑制します。
アウトロー（ボーイ）
**ヒットポイント：**1940→1832（-6％）
先日の強化でアウトローガールへの依存が緩和され、それ自体は調整の方向性として正しいものの、強化が過剰で突破が難しいカードとなっていました。
テスラ
**稼働時間：**30秒→25秒（-17％）
**ヒットポイント：**1152→1182（+3％）
地下のテスラは呪文を受け付けず、しばしばフィールドに長居しすぎることがあり、設置レーンでのプレイを大きく阻害していました。
クラウンタワーへの呪文ダメージ減少
特にランク戦や競技シーンでは、過度に消極的なプレイスタイルや呪文の使い回しによって勝敗が決まる場面が、往々にして発生します。より積極的なプレイを促進するため、ほぼすべての呪文に対して弱体化を一律で実施します。
**矢の雨：**93→75（-19％）
**アースクエイク：**159→147（-8％）
**ファイアボール：**207→172（-17％）
**フリーズ：**45→37（-18％）
**巨大雪玉：**54→45（-17%）
**ライトニング：**286→265（-7％）
**ポイズン：**184→168（-9％）
**レイジ：**54→45（-17％）
**ロケット：**371→343（-8％）
**ローリングウッド：**41→37（-15％）
**ヴァイン：**76→70（-8％）
**ザップ：**58→48（-17％）
強化⬆️
限界突破吹き矢ゴブリン
毒のダメージ
**ステージ1：**51→64（+25％）
**ステージ2：**115→128（+11％）
先日、限界突破吹き矢ゴブリンに行われた弱体化は、クラウンドコントロール能力の抑制という意味では正しい方向性でしたが、想定よりも厳しいものとなってしまいました。今回の調整で、ステージ1とステージ2の毒ダメージを増加させますが、ステージ3は据え置きです。
ライトニングドラゴン
**ヒットポイント：**998→1049（+5％）
ライトニングドラゴンは、5エリクサーのカードとしては、依然として耐久性が低すぎることは否めません。今回ヒットポイントが増加した後も、いまだライトニングの呪文のワンパン圏内ですが、小型呪文はそこそこ耐えてくれるはずです。
ゴブジャイアント
**ヒットポイント：**3020→3110（+3％）
P.E.K.K.Aやゴブジャイアントの調整も忘れていません！前回の弱体化の一部を元に戻します。引き続きカードの成績を注視し、必要に応じて再調整を行っていきます。
鍛冶屋ジャイアント
**ダメージ：**120→153（+28％）
鍛冶屋ジャイアントは将来的に調整行う予定ですが、現時点ではもっと使用率を上げたいと考えています。今回の調整で、建物やクラウンタワーへの攻撃が、より効果的になるでしょう。
**注意：**カードの数値はレベル11基準で表示されています。また、通常形態への変更は多くの場合、限界突破形態やヒーロー形態にも適用されます。
それでは、アリーナでお会いしましょう！
クラッシュ・ロワイヤル開発チーム