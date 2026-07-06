ラムライダーは、他の突撃系カードに押されて採用される機会が減っていました。今回の調整により、タワーまで到達しやすくなるはずです。

**注意：**カードの数値はレベル11基準で表示されています。また、通常形態への変更は多くの場合、限界突破形態やヒーロー形態にも適用されます。

それでは、アリーナでお会いしましょう！

クラッシュ・ロワイヤル開発チーム