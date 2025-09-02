9月のバランス調整
バランス調整 - 9月2日
弱体化⬇️
限界突破オーブン
**高速召喚速度：**1.8秒→2.4秒（-33％）
理由限界突破オーブンはゲーム内でも屈指の強カードであるため、限界突破時の能力を弱体化し、通常状態との性能差を埋めることにしました。
スピリットエンプレス
**HP：**1318→1192（-10％）
理由かつてアリーナで自分の居場所を探していたスピリットエンプレスですが、今や空の覇者となっています。そのため今回は、長射程飛行ユニットとしてのアイデンティティは残しつつ、HPを下げて味方とのさらなる連携を促します。
ガーゴイル
攻撃速度1秒→1.1秒（-10％）
理由ガーゴイルは、前回の射程強化が実装されて以来、ライバルであるコウモリの群れを抑えてその本領を発揮し続けています。しかし、現在のままでは毎秒ダメージが高すぎるため、攻撃速度を低下させて以前の使用感に近い性能に戻します。
ブラスター
**攻撃速度：**2.1秒→2.2秒（-5％）
理由毎秒ダメージが低下したのにもかかわらず、前回の変更はブラスターに予想以上の強化をもたらしました。このままでは他のタワーユニットの顔が立たないので、今度は攻撃速度を低下させようと思います。
強化⬆️
リトルプリンス
**ノックバック能力：**2→2.5（+25％）
**スキルのダメージ：**230→256（+11%）
理由リトルプリンスは非常に器用なユニットですが、厳格なことで有名なあの父親を満足させるには、他のチャンピオンと比べて今一つ物足りない部分がありました。
ゴブリンシュタイン
**モンスターのHP：**2304→2385（+4％）
理由ゴブリンシュタインの能力は強力ですが、モンスターの頼りなさに少し足を引っ張られていました。ここは一つ、博士のとっておきのポーションでパワーアップしてもらいましょう。
ダークプリンス
**ダメージ：**248→266（+7％）
**突撃ダメージ：**496→532（+7％）
理由ダークプリンスは、バルキリーやスケルトンキングなどといった他の4エリクサーのタンクユニットと比べて、少し性能不足な印象でした。そこで今回は、彼のポテンシャルに期待して攻撃面の強化を施し、他のカードとの差別化を図ることにします。
リワーク🔄
ゴブリンの呪い
**ダメージ増幅：**20%→0%（-100%）
**毎秒ダメージ：**30→35（+17%）
**タワーへの毎秒ダメージ：**6→10（+67%）
理由ゴブリンの呪いは他の呪文と併用することで、高HPユニットに対して無条件で絶大な効果を発揮していました。そのため今回は、ダメージ増幅効果を削除する代わりに呪文自体のダメージを上昇させて、対集団ユニット専用のカードとして生まれ変わってもらいます。
それでは、アリーナでお会いしましょう！
クラッシュ・ロワイヤル開発チーム