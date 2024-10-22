그게 무슨 뜻이며, 아직 받지 않은 보상들은 어떻게 되는 걸까요? 아래에서 다음 몇 주간 진행될 업데이트 개요를 확인해 보세요.

고블린 진척도는 10월 30일에 종료됩니다.

여러분의 진행도에 따라 영원히 남을 멋진 배지를 보상으로 드립니다.

베이비 고블린은 어떻게 되나요?

모든 상자와 기타 보상에서 베이비 고블린이 제거됩니다. 컬렉션에는 남아 있지만, 현재로서는 베이비 고블린을 사용할 수 없습니다.

그동안 베이비 고블린에 사용한 골드는요?

베이비 고블린 업그레이드에 사용한 골드 및 엘리트 와일드카드를 모두 환불해 드립니다.

고블린 퀸의 여정 종료까지 남은 시간을 게임 내 타이머를 통해 확인할 수 있으니, 원하는 보상이 있다면 시간을 잘 확인해 고블린 퀸의 여정을 플레이하세요.

고블린 퀸의 여정에서 잠금 해제한 모든 카드는 일반 트로피 진척도로 이동됩니다.

고블린 데몰리셔: 아레나 12

수상한 수풀: 아레나 13

고블린 저주: 아레나 14

고블린 머신: 아레나 15

고블린슈타인: 아레나 18