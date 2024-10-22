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2024년 10월 22일
Blog – Clash Royale

고블린 퀸의 여정 업데이트

고블린 퀸의 여정이 종료 단계에 접어들고 있습니다!

그게 무슨 뜻이며, 아직 받지 않은 보상들은 어떻게 되는 걸까요? 아래에서 다음 몇 주간 진행될 업데이트 개요를 확인해 보세요.

  • 고블린 진척도는 10월 30일에 종료됩니다.

  • 여러분의 진행도에 따라 영원히 남을 멋진 배지를 보상으로 드립니다.

  • 베이비 고블린은 어떻게 되나요?

모든 상자와 기타 보상에서 베이비 고블린이 제거됩니다. 컬렉션에는 남아 있지만, 현재로서는 베이비 고블린을 사용할 수 없습니다.

  • 그동안 베이비 고블린에 사용한 골드는요?

베이비 고블린 업그레이드에 사용한 골드 및 엘리트 와일드카드를 모두 환불해 드립니다.

  • 고블린 퀸의 여정 종료까지 남은 시간을 게임 내 타이머를 통해 확인할 수 있으니, 원하는 보상이 있다면 시간을 잘 확인해 고블린 퀸의 여정을 플레이하세요.

  • 고블린 퀸의 여정에서 잠금 해제한 모든 카드는 일반 트로피 진척도로 이동됩니다.

고블린 데몰리셔: 아레나 12

수상한 수풀: 아레나 13

고블린 저주: 아레나 14

고블린 머신: 아레나 15

고블린슈타인: 아레나 18