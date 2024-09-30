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2024년 9월 30일
Blog – Clash Royale

로얄 패스 변경 사항!

골드 패스가 사라집니다.

클래시 로얄의 10월 시즌을 맞이하면서 로얄 패스에 몇 가지 흥미로운 변화가 생겼습니다. 중요한 변화 중 하나는 바로 골드 패스가 제거된다는 것입니다. 골드 패스는 완전히 새로운 다이아몬드 패스 💎 그리고 새로 개편한 무료 패스로 대체됩니다. 여러분이 궁금해하실 이번 변경의 모든 것을 알려드리겠습니다.

골드 패스를 제거하는 이유가 무엇인가요?

골드 패스를 제거하여 로얄 패스를 단순화하려고 합니다. 앞으로는 보상과 혜택이 더욱 강화된 다이아몬드 패스라는 하나의 프리미엄 옵션만 제공됩니다. 또한 무료 패스의 보상과 혜택도 업그레이드하여 모두에게 더 나은 경험을 제공할 수 있도록 했습니다.

📅 주요 일정과 진행 계획:

9월 25일 : 슈퍼셀 스토어에서 골드 패스를 더 이상 구매할 수 없게 됩니다.

10월 2일 : 새로운 게임 업데이트가 적용되지만, 9월 시즌과 패스는 짧은 기간 동안만 활성화됩니다.

10월 7일 : 게임 내에서 골드 패스를 더 이상 구매할 수 없게 됩니다. 새로운 다이아몬드 패스가 10월 시즌 시작과 함께 공식 출시됩니다. 꾸미기 아이템, 골드, 배너, 전용 이모티콘 등 다양한 보상을 기대해 주세요.

💎 다이아몬드 패스의 새로운 점은 무엇인가요?

다이아몬드 패스는 다음과 같은 프리미엄 보상을 제공합니다.

  • 전용 꾸미기 아이템 - 예) 타워 스킨, 이모티콘. 🎨

  • 더 상위 티어 상자 - 예) 귀중한 게임 내 보상을 제공하는 로얄 와일드 상자, 전설 킹 상자

  • 럭키 드롭패스에 추가되어, 더 상위 티어의 보상을 획득할 확률이 높아졌습니다.

🆓 모든 플레이어를 위해 새로 개편한 무료 패스

무료 패스가 크게 개선되어 이제 모든 마일스톤에서 보상을 제공합니다. 주요 개선 사항:

  • 진화 조각이 카드 진화를 도와줍니다.

  • 움직이는 배너로 프로필에 멋을 더하세요.

  • 럭키 드롭무료 패스에 추가되어, 시즌을 진행하면서 더 높은 보상을 받을 수 있는 확률이 높아졌습니다.