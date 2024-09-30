클래시 로얄의 10월 시즌을 맞이하면서 로얄 패스에 몇 가지 흥미로운 변화가 생겼습니다. 중요한 변화 중 하나는 바로 골드 패스가 제거된다는 것입니다. 골드 패스는 완전히 새로운 다이아몬드 패스 💎 그리고 새로 개편한 무료 패스로 대체됩니다. 여러분이 궁금해하실 이번 변경의 모든 것을 알려드리겠습니다.

❓ 골드 패스를 제거하는 이유가 무엇인가요?

골드 패스를 제거하여 로얄 패스를 단순화하려고 합니다. 앞으로는 보상과 혜택이 더욱 강화된 다이아몬드 패스라는 하나의 프리미엄 옵션만 제공됩니다. 또한 무료 패스의 보상과 혜택도 업그레이드하여 모두에게 더 나은 경험을 제공할 수 있도록 했습니다.

📅 주요 일정과 진행 계획:

9월 25일 : 슈퍼셀 스토어에서 골드 패스를 더 이상 구매할 수 없게 됩니다.

10월 2일 : 새로운 게임 업데이트가 적용되지만, 9월 시즌과 패스는 짧은 기간 동안만 활성화됩니다.

10월 7일 : 게임 내에서 골드 패스를 더 이상 구매할 수 없게 됩니다. 새로운 다이아몬드 패스가 10월 시즌 시작과 함께 공식 출시됩니다. 꾸미기 아이템, 골드, 배너, 전용 이모티콘 등 다양한 보상을 기대해 주세요.

💎 다이아몬드 패스의 새로운 점은 무엇인가요?

다이아몬드 패스는 다음과 같은 프리미엄 보상을 제공합니다.

전용 꾸미기 아이템 - 예) 타워 스킨, 이모티콘. 🎨

더 상위 티어 상자 - 예) 귀중한 게임 내 보상을 제공하는 로얄 와일드 상자 , 전설 킹 상자 등

럭키 드롭이 패스에 추가되어, 더 상위 티어의 보상을 획득할 확률이 높아졌습니다.

🆓 모든 플레이어를 위해 새로 개편한 무료 패스

무료 패스가 크게 개선되어 이제 모든 마일스톤에서 보상을 제공합니다. 주요 개선 사항: