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2025년 1월 20일
Blog – Clash Royale

상자 개편 실험: 킹 타워 1~9레벨

최신 점검과 함께 킹 타워 1~9레벨 플레이어의 전투 보상 상자가 임시로 조정됩니다. 변경되는 사항은 다음과 같습니다.

  • 골드 상자, 마법 상자, 자이언트 상자가 상자 사이클에서 제거됩니다. 대신 나무 상자크라운 상자가 상자 사이클에 추가됩니다.

  • 상자 잠금 해제 시간이 다음처럼 업데이트되었습니다.

    • 이제 크라운 상자의 잠금 해제 시간은 24시간입니다.

    • 실버 상자나무 상자는 기다릴 필요 없이 즉시 잠금 해제됩니다.

이번 개편 실험을 위해 각 상자의 내용물이 수정되었지만, 보상의 총 가치는 이전과 동일합니다.

이미 킹 타워 10레벨에 도달한 플레이어는 변경 사항이 없습니다.

상자 개편 실험 동안 10레벨에 도달한 플레이어는 평소처럼 전투 보상 상자를 잠금 해제할 수 있습니다.

이번 개편 실험을 실행하는 이유

클래시 로얄의 상자 슬롯 시스템은 게임의 초기부터 사용되어 왔습니다. 하지만 이제 게임을 시작한 신규 플레이어의 기대는 출시 당시와 다를 수 있습니다. 이번 개편 실험은 상자 잠금 해제 메커니즘이 전반적인 게임 경험에 어떤 영향을 미치는지 이해하는 데 중요한 역할을 할 것입니다. 실험 결과를 참고하여 향후 보상 시스템의 방향을 조정할 예정입니다.

이번 상자 개편은 게임을 더 나은 방향으로 수정하기 위한 실험이며, 개편 내용은 보두 변경될 수 있습니다. 그러니 이번 개편 실험에 관한 여러분의 생각과 피드백을 소셜 미디어, Reddit 혹은 Discord를 통해 저희에게 꼭 공유해 주세요!