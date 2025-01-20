최신 점검과 함께 킹 타워 1~9레벨 플레이어의 전투 보상 상자가 임시로 조정됩니다. 변경되는 사항은 다음과 같습니다.

골드 상자, 마법 상자 , 자이언트 상자 가 상자 사이클에서 제거됩니다. 대신 나무 상자 와 크라운 상자 가 상자 사이클에 추가됩니다.

상자 잠금 해제 시간이 다음처럼 업데이트되었습니다. 이제 크라운 상자 의 잠금 해제 시간은 24시간입니다. 실버 상자 와 나무 상자 는 기다릴 필요 없이 즉시 잠금 해제됩니다.



이번 개편 실험을 위해 각 상자의 내용물이 수정되었지만, 보상의 총 가치는 이전과 동일합니다.

이미 킹 타워 10레벨에 도달한 플레이어는 변경 사항이 없습니다.

상자 개편 실험 동안 10레벨에 도달한 플레이어는 평소처럼 전투 보상 상자를 잠금 해제할 수 있습니다.