2025년 1월 20일
Blog – Clash Royale
상자 개편 실험: 킹 타워 1~9레벨
최신 점검과 함께 킹 타워 1~9레벨 플레이어의 전투 보상 상자가 임시로 조정됩니다. 변경되는 사항은 다음과 같습니다.
골드 상자, 마법 상자, 자이언트 상자가 상자 사이클에서 제거됩니다. 대신 나무 상자와 크라운 상자가 상자 사이클에 추가됩니다.
상자 잠금 해제 시간이 다음처럼 업데이트되었습니다.
이제 크라운 상자의 잠금 해제 시간은 24시간입니다.
실버 상자와 나무 상자는 기다릴 필요 없이 즉시 잠금 해제됩니다.
이번 개편 실험을 위해 각 상자의 내용물이 수정되었지만, 보상의 총 가치는 이전과 동일합니다.
이미 킹 타워 10레벨에 도달한 플레이어는 변경 사항이 없습니다.
상자 개편 실험 동안 10레벨에 도달한 플레이어는 평소처럼 전투 보상 상자를 잠금 해제할 수 있습니다.
이번 개편 실험을 실행하는 이유
클래시 로얄의 상자 슬롯 시스템은 게임의 초기부터 사용되어 왔습니다. 하지만 이제 게임을 시작한 신규 플레이어의 기대는 출시 당시와 다를 수 있습니다. 이번 개편 실험은 상자 잠금 해제 메커니즘이 전반적인 게임 경험에 어떤 영향을 미치는지 이해하는 데 중요한 역할을 할 것입니다. 실험 결과를 참고하여 향후 보상 시스템의 방향을 조정할 예정입니다.
이번 상자 개편은 게임을 더 나은 방향으로 수정하기 위한 실험이며, 개편 내용은 보두 변경될 수 있습니다. 그러니 이번 개편 실험에 관한 여러분의 생각과 피드백을 소셜 미디어, Reddit 혹은 Discord를 통해 저희에게 꼭 공유해 주세요!