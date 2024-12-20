다가오는 흥미진진한 새해를 맞이하여 클래시 로얄의 전투 보상 시스템에 몇 가지 변경 사항이 있습니다.

상자 열쇠가 사라집니다

1월 초부터 상점 특가 상품이나 다이아몬드 로얄 패스의 보상에서 상자 열쇠가 제외됩니다. 그리고 3월 말에는 게임에서 상자 열쇠가 완전히 사라질 예정입니다.

단순히 상자 열쇠가 사라지는 것이 아니라 새로운 기능을 위한 공간을 마련하는 것이니 안심하세요! 앞으로 열쇠에 대한 걱정 없이 더 자유롭게 게임을 즐기고 보상을 획득할 수 있게 됩니다.

어떻게 해야 할까요?

상자 열쇠를 헛되이 방치하지 마세요! 상자 열쇠를 보유하고 있다면 지금이야말로 대기열에 있는 상자를 잠금 해제할 완벽한 타이밍입니다. 사용하지 않은 상자 열쇠는 3월 말에 사라진다는 사실을 명심하세요!

지금은 여기까지만 알려드리지만, 내년 초에 자세한 내용을 공개할 예정이니 기대해 주세요!

즐거운 클래시마스 되세요.

클래시 로얄 팀