신규 시즌: 민첩한 공성
이번 시즌, 왕의 궁정이 볼러의 코트로 변신합니다! 새로운 아군이 레인을 질주하며 타워에 막강한 피해를 입힐 준비를 마쳤습니다. 알아야 할 모든 내용을 여기에서 확인하세요.
신규 히어로: 다크 프린스, 볼러
앨범 이벤트
게임 모드 및 도전
메가 드래프트 글로벌 토너먼트
서든 데스 리그
크라운 체이스
클랜 항해
신규 히어로
히어로 다크 프린스
능력: 각개전투
돌진하는 말보다 더 좋은 것이 무엇일까요? 바로 돌진하는 라이노랍니다!
히어로 다크 프린스의 파트너인 라이노 역시 숱한 전투를 버텨 왔습니다. 이제 둘이 함께라면 어떤 타워도, 어떤 해골 병사도 돌파할 수 있습니다.
재미있는 사실: 다크 프린스는 한때 혼자 선두에 서서 돌격을 시도한 적이 있습니다. 대담한 시도였지만, 결과는 썩 좋지 않았죠...
히어로 볼러
능력: 스톤 스위시
깔끔한 스트라이크부터 완벽한 3점 슛까지, 히어로 볼러는 아레나의 진정한 전설입니다.
야구에서는 관중석을 부수고, 미식축구에선 고블린을 모조리 납작하게 만들었죠. 이제는 농구 코트까지 진출했습니다. 히어로 볼러는 특유의 능력으로 발을 단단히 디디고, 아레나 곳곳에 3점 슛을 꽂아 넣습니다. 그의 넓은 사정거리를 잘 활용하고, 모든 슛을 소중히 사용하세요!
히어로 볼러는 볼러의 믹스테이프 앨범 이벤트에서 무료로 획득하거나, 히어로 코인 200개로 구매할 수 있습니다.
앨범 이벤트
볼러의 믹스테이프
새로운 앨범 이벤트를 소개합니다! 킹 레벨 8부터 플레이할 수 있습니다.
이번 시즌에는 스니펫을 모아, 농구에 푹 빠진 히어로 볼러의 이야기가 담긴 6개의 장면을 완성하세요. 각 장면을 완성할 때마다 특별한 보상이 기다립니다.
스니펫은 종류와 희귀도가 다양합니다. 어떤 스니펫은 특정 장면에만 속해 있고, 일부는 다른 스니펫에 비해 획득하기가 더 어렵습니다. 스니펫의 희귀도는 일반, 희귀, 영웅, 전설로 나뉩니다.
스니펫은 이벤트 또는 상점을 통해 일일 전투 보상(하루 최대 4개)으로 획득 가능합니다.
이미 보유한 스니펫을 다시 획득하면 중복 스니펫으로 처리됩니다! 6개의 중복 스니펫을 모으면, 스페셜 스니펫 1개로 교환할 수 있습니다. 이는 아직 보유하지 않은 스니펫을 확정적으로 제공하죠.
스니펫의 희귀도에 따라 중복 스니펫으로 전환되는 개수가 다릅니다.
|스니펫
|중복
|일반
|3
|희귀
|4
|영웅
|5
|전설
|6
볼러의 믹스테이프를 모두 완성하면 최종 보상인 히어로 볼러가 잠금 해제됩니다. 더불어 특별한 타워 스킨과 이모티콘도 획득할 수 있습니다!
앨범을 완성한 후에 추가로 얻는 스니펫은 보너스 보상으로 변환됩니다.
게임 모드 및 도전
히어로 드래프트: 5월 4일~11일
전형적인 드래프트 모드가 슈퍼 충전되었습니다! 덱 드래프트로 새로운 히어로 다크 프린스와 히어로 볼러를 사용해 보세요.
하이스트: 5월 11일~18일
타워가 무방비 상태의 금고로 변경됩니다! 상대의 금고를 파괴해서 승리하세요!
도전: 5월 15일~18일
보상: 전투 배너(프레임 및 장식) + 이모티콘
글로벌 토너먼트
메가 드래프트: 5월 5일~10일
이번 글로벌 토너먼트에서는 상대와 함께 36장의 공용 카드 풀에서 번갈아 카드를 선택합니다. 이 모드에서는 타워 유닛, 진화, 히어로를 사용할 수 없으며, 카드 최대 레벨은 11로 제한됩니다.
카드 선택 시간이 15초에서 10초 단축되었으니, 원하는 카드를 빠르게 판단해야 합니다. 망설이다가는 기회를 놓칠 수 있습니다!
전투에서 승리해 다양한 보상을 획득하고, 12승을 달성하면 진정한 도전이 시작됩니다. 순위표 상위권에 올라 최고의 실력을 증명해 보세요.
로얄 토너먼트 배지도 획득할 수 있으며, 상위 10,000명은 순위표 랭크 기록자 배지를 받습니다!
경쟁 리그
서든 데스: 5월 18일~28일
서든 데스는 심장이 약한 사람을 위한 모드가 아닙니다. 타워 하나가 무너지는 순간, 전투가 끝나기 때문이죠.
경쟁 리그 순위표에서는 크라운 하나하나가 중요합니다. 정상에 올라 최고의 자리를 차지하세요.
15승을 달성하면 리그 배지를, 상위 10,000위 내에 들면 서든 데스 순위표 랭크 기록자 배지를 받습니다!
크라운 체이스 이벤트
이번 시즌에는 크라운 체이스와 이벤트에 환상적인 보상을 눌러 담아 준비했습니다.
볼러 및 다크 프린스 카드
진화 상자
스니펫
배너
그 외 다수!
클랜 항해
클랜원들과 로얄 바다를 건너 가라앉은 보물을 찾고, 히어로 다크 프린스 이모티콘을 함께 획득하세요!