2v2는 팀워크, 스킬, 추첨 운이 모두 중요합니다. 과연 어떤 팀원을 만나게 될까요? 적극적으로 도전에 나서는 팀원일까요, 아니면 느긋하게 당신이 영광의 길로 이끌어주기를 기다리는 팀원일까요?