신규 시즌 - 진화 드래곤 길들이기
다가오는 시즌에 대해 알아야 하는 모든 정보를 이 게시글에서 살펴보세요.
인페르노 드래곤 진화
2v2 리그
마일스톤 이벤트
게임 모드 및 도전
신규 진화:
인페르노 드래곤
새롭게 개선된 인페르노 탱크 2.0™를 장착했어요!
인페르노 드래곤 진화는 계속해서 광선을 충전하고 강력함을 유지합니다. 심지어 녹일 대상이 없어도 말이죠! 하지만 아무리 강력한 탱크라도 영원히 지속되지는 않습니다.
2v2 리그가 돌아왔습니다!
친구 또는 무작위로 배정된 팀원과 팀을 이루어 래더에 오르세요.
2v2는 팀워크, 스킬, 추첨 운이 모두 중요합니다. 과연 어떤 팀원을 만나게 될까요? 적극적으로 도전에 나서는 팀원일까요, 아니면 느긋하게 당신이 영광의 길로 이끌어주기를 기다리는 팀원일까요?
마일스톤 이벤트
#2v2League와 더불어, 이번 시즌에는 2개의 마일스톤 이벤트가 진행됩니다. 각 이벤트에는 3개의 나무꾼 진화 조각, 영웅 카드 북, 꾸미기 아이템과 같은 다양한 귀중한 보상이 기다리고 있습니다.
크라운 체이스 #1
보상: 전투 배너(프레임 및 장식) + 영웅 카드 북
크라운 체이스 #2
보상: 전투 배너(프레임 및 장식) + 나무꾼 진화 조각 3개
마일스톤 이벤트는 아레나 7 이상의 모든 플레이어가 참여할 수 있습니다.
게임 모드 및 도전
인페르노 드래곤 진화 드래프트: 6월 2일~9일
카드 진화가 포함된 클래식 드래프트입니다! 진화의 힘을 사용해 새로운 덱을 구성하세요!
⚔️ 도전: 6월 6일~9일
🏆 보상: 전투 배너(프레임 및 장식) + 이모티콘
진화 대혼란 도전: 6월 9일~16일
최대 4장의 진화 카드를 포함해 덱을 구성하고 아레나를 장악하세요!
⚔️ 도전: 6월 13일~16일
🏆 보상: 전투 배너(프레임 및 장식) + 이모티콘
매지컬 트리오: 6월 16일~23일
마법 드림팀이 하나로 똘똘 뭉쳐 아레나에 등장합니다!
⚔️ 도전: 6월 20일~23일
🏆 보상: 전투 배너(프레임 및 장식) + 이모티콘
4장의 카드 쇼다운: 6월 23일~30일
선택지는 단 4개뿐입니다. 신중하게 선택하세요!
⚔️ 도전: 6월 27일~30일
🏆 보상: 전투 배너(프레임 및 장식) + 이모티콘
진화의 향연: 6월 30일~7월 7일
최대 8장의 진화 카드를 포함해 덱을 구성하고 아레나를 장악하세요!
⚔️ 도전: 7월 4일~7일
🏆 보상: 전투 배너(프레임 및 장식) + 이모티콘
아레나에서 뵙겠습니다.
클래시 로얄 팀