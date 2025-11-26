로얄 호그가 하늘로 날아올랐습니다! 타워를 향해 날아가다 도착하면 땅으로 떨어집니다. 또는 공격을 받으면 추락해 주변에 광역 피해를 준 뒤, 지상에서 달려가며 타워로의 여정을 이어갑니다.

게임 모드 및 도전

로얄 호그 진화 드래프트: 11월 3일~10일

전형적인 드래프트가 슈퍼 충전되었습니다! 덱 드래프트로 새로운 로얄 호그 진화를 사용해 보세요.