다음 업데이트에서 보석 보상에 약간의 변경이 생깁니다. 자세한 내용은 다음과 같습니다.

카드 마스터리 보상이 다음과 같이 업데이트됩니다. 일반 카드: 보석 150개 -> 100개 챔피언 카드 보석 300개 > 100개

카드 마스터리 보상에서 보석 +2525개가 트로피 진척도로 이동합니다.

이번 변경으로 인해 게임 내 전체 보석 수는 줄어들지만, 보석의 대부분이 장기 마스터리 과제가 아닌 일반 게임 플레이를 통해 획득 가능해집니다. 이를 통해 더 많은 플레이어가 보석 보상을 더욱 쉽게 얻을 수 있을 것이라 믿습니다.

마스터리에서 현재의 값대로 보석을 획득하고 싶다면, 지금이 마지막 기회입니다!

6월 말 업데이트가 적용되면, 마스터리 보상이 새로운 값으로 조정되며, 이전에 완료한 트로피 진척도나 마스터리 단계에 대해 보석이 소급 지급되지는 않습니다.

이상입니다. 앞으로의 소식도 기대해 주세요!

아레나에서 뵙겠습니다.

클래시 로얄 팀