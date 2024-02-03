진화 슬롯이 두 개가 된다는 소식에 게임플레이와 관련해 기대가 된다는 피드백이 있었지만, 더불어 기능의 공평성에 대한 우려의 목소리도 있었습니다.

따라서 타워 레벨 15가 잠금 해제되는 킹 레벨 54에 도달한 플레이어만 두 번째 진화 슬롯을 잠금 해제할 수 있도록 했습니다

이 레벨 범위에서는 66%의 플레이어가 두 번째 진화를 보유한 것으로 확인되었습니다. 무료로 진화를 제공하는 '운명의 상대' 이벤트를 통해 이 비율이 90% 이상으로 늘어날 것이라고 기대하고 있습니다.

또한 저희는 전투의 22%가 14레벨과 15레벨 플레이어 사이에서 발생한다는 것을 확인했습니다. 즉, 진화를 한 개 가지고 있는 플레이어와 진화를 두 개 가지고 있는 플레이어가 전투를 벌일 수도 있을 것입니다.

이 변경 사항이 전투에 어떤 영향을 미치는지, 조정이나 균형이 필요한지 등을 확인하기 위해 상황을 계속 모니터링하도록 하겠습니다.