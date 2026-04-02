합체 전술 시즌 7 밸런스 조정
4월 2일
유닛
자이언트 해골
폭탄 광역 피해량: 300/600/1200/2400 → 200/400/800/1600(-33%) ▼
마비 지속 시간: 모든 레벨에서 2초 → 1/2/3/5초 ▲
자이언트 해골이 고블린 데몰리셔와 차별화될 수 있도록, 제어 능력을 부각시켰습니다.
P.E.K.K.A
HP: 1400 → 1600(+14%) ▲
P.E.K.K.A는 탱커로서의 단단함이 부족했습니다.
다트 고블린
공격 범위: 5 → 4(-20%) ▼
공격 피해량: 70 → 80(+14%) ▲
다트 고블린에게 사정거리 증가는 크게 유용하지 않았습니다. 공격 범위를 줄이는 대신, 피해량을 향상시켜 이를 보완하고자 합니다.
3월 16일
지배자
고블린 퀸
고블린 획득 확률: 25% → 33%(+32%) ▲
고블린 퀸을 역사상 가장 위대한 고블린 리더로 만들어주었던 요소를 강화했습니다. 더욱 사악해진 고블린 퀸을 기대하세요!
배틀 머신
레벨 간 건물 공격 속도 증가율: 1 → 1.2(+20%) ▲
건물 레벨 업이 전투 후반에 충분한 효과를 내지 못했기 때문에, 레벨 간 공격 속도 증가율을 높여 유닛의 공격 속도를 따라잡을 수 있도록 했습니다.
단검 공작부인
단검 보너스 공격 속도: 150% → 180%(+20%) ▲
공작부인의 단검 장비가 유닛들에게 그 능력을 제대로 발휘하려면 훨씬 더 강력한 힘이 필요했습니다.
유닛
베이비 드래곤
피해량: 130 → 100(-23%) ▼
사정거리: 3 → 2(-33%) ▼
베이비 드래곤은 치명적인 광역 피해 덕분에 지나치게 강력했습니다. 사정거리를 줄여 베이비 드래곤이 좀 더 긴장하게 될 겁니다.
아처 퀸
능력 활성화에 필요한 명중 수: 5/4/3/2 → 4/3/2/1(+20%/+25%/+33%/+50%) ▲
공격 속도: 1.67초 → 1.42초(+15%) ▲
아처 퀸은 리워크된 능력에도 불구하고 잠재력을 제대로 발휘하지 못했습니다. 이제 아처 퀸은 5 엘릭서라는 비용에 걸맞은 강력함을 갖추게 되었습니다.
특성
드래곤
피해량 감소: 50% → 33%(-34%) ▼
피해량 보너스: 50% → 33%(-34%) ▼
최근 드래곤의 특성 상향 조정으로 인해 비행 유닛들이 너무 강력해졌습니다. 이번 하향 조정으로 균형을 맞추고자 합니다.
전사
활성화까지 소요 시간: 8초 → 4초(-50%) ▲
피해량 보너스:
2/4: 30% → 2/4: 40%(+33%) ▲
4/4: 60% → 4/4: 80%(+33%) ▲
보너스 공격 속도:
2/4: 30% → 2/4: 40%(+33%) ▲
4/4: 60% → 4/4: 80%(+33%) ▲
전사가 전투에 효과적으로 영향을 미치기엔 능력 활성화까지 너무 오래 걸렸습니다. 훌륭한 능력의 잠재력을 충분히 발휘할 수 있도록 속도를 조정했습니다.
버그 수정
마녀
마녀가 소환한 해골 병사들의 HP와 피해량이 예상보다 높았던 버그를 수정했습니다.
해골 드래곤
분열된 해골 드래곤이 최대 HP로 생성되는 버그를 수정했습니다.
2월 23일
지배자
고블린 퀸
고블린 특성 활성화: 0 → 1(+100%) ▲
고블린 획득 확률: 33% → 25%(-24%) ▼
조정 이유 고블린 퀸이 한동안 실력을 발휘하지 못했죠. 이제 고블린 퀸은 스스로를 고블린 특성의 일부로 여기며, 더욱 강력한 고블린 군대를 만들 수 있길 바라고 있습니다.
메아리 현자
레벨 업 HP 증가: 170% → 150%(-12%) ▼
조정 이유 메아리 현자의 힘은 엄청나게 강력하죠. 전투가 조금 더 공평해지도록 레벨 업 시의 HP 성장을 조정했습니다.
유닛
다트 고블린
엘릭서 비용: 3 → 2 ▲
HP: 550 → 350(-36%) ▼
조정 이유 다트 고블린의 비용이 감소하면서, 다른 2 엘릭서 대미지 딜러에 비해 너무 유리해지지 않도록 조정했습니다.
로얄 자이언트
엘릭서 비용: 2 → 3 ▼
HP: 900 → 1000(+11%) ▲
피해량: 80 → 100(+25%) ▲
공격 속도: 1.66초 → 2초(+20%) ▼
조정 이유 엘릭서를 더 많이 소모하는 유닛에 더 많은 힘을 부여하는 건 당연한 일이죠!
P.E.K.K.A
엘릭서 비용: 3 → 4 ▼
HP: 1200 → 1400(+17%) ▲
피해량: 330 → 350(+6%) ▲
능력: 검을 휘두르는 방향으로 장거리 광역 피해를 입힙니다.
조정 이유 강력한 존재인 P.E.K.K.A가 능력을 통해 재탄생했으며, 더욱 강력한 보스가 되었습니다.
프린스
엘릭서 비용: 3 → 4 ▼
HP: 800 → 1100(+38%) ▲
공격 속도: 1.42초 → 1.66초(+16%) ▼
조정 이유 더 많은 엘릭서는 곧 더 큰 힘이기 때문입니다.
아처 퀸
피해량: 90 → 100(+11%) ▲
공격 속도: 1.25초 → 1.66초(+32%) ▼
능력: 1회 발동 → 다중 발동 ▲
조정 이유 영예로운 아처 퀸이 새롭게 리메이크되어, 재빠른 은신 능력을 한 번 이상 발동할 수 있게 되었습니다.
특성
에이스
이전: 피해량 보너스와 공격 속도를 얻습니다.
신규: 피해량 보너스를 얻습니다.
피해량 보너스:
2/4: 40
4/4: 70 → 100(+43%) ▲
입힌 피해량으로부터 얻는 치유량(%)
2/4: 40 → 50(+25%) ▲
4/4: 70 → 50(-28%) ▼
조정 이유 에이스가 너무 다양한 버프를 제공했기 때문에, 강력함과 특성을 강조하기 위해 효과를 단순화했습니다.
클랜
이전: 클랜이 매우 빠르게 회복하고 공격 속도 보너스를 얻습니다.
신규: 팀이 보너스 HP를 얻고, 클랜은 두 배의 HP를 얻습니다.
조정 이유 클랜은 여러 버프를 받아 유닛을 너무 괴롭히고 있었기 때문에, 방어하기 쉽도록 이 특성을 더 단순하고 직관적으로 조정했습니다.
타이탄
이전: 타이탄이 받는 피해량이 감소합니다.
신규: 각 타이탄 유닛이 개별적으로 파워업합니다.
자이언트와 주변 유닛이 받는 피해량이 감소합니다.
로얄 자이언트와 주변 유닛이 추가 피해를 입힙니다.
조정 이유 더욱 중요한 전략적 선택이 가능하도록 타이탄에게 독특한 능력을 부여했습니다.
파이어
이전: 파이어 유닛이 적 처치 시마다 누적되는 피해량 보너스를 얻습니다.
신규: 각 파이어 유닛이 개별적으로 파워업합니다.
마법사가 공격할 때마다 추가 피해를 입히며, 이는 최대 6회까지 중첩됩니다.
베이비 드래곤과 주변 유닛이 공격 및 이동 속도 보너스를 얻습니다.
조정 이유 더욱 치열한 전략적 선택이 가능하도록 파이어에게 고유의 능력을 부여했습니다.
노블레스
이전: 전방 노블레스 유닛이 받는 피해가 감소하고, 후방 노블레스 유닛은 피해량 보너스를 얻습니다.
신규: 근처에 있는 노블레스가 공격으로부터 받는 피해량이 감소하고, 피해량 보너스를 얻습니다.
조정 이유 최대한 직관적으로 만들기 위해 이 특성을 단순화했습니다. 복잡함은 노블레스와 거리가 멀죠!
슈퍼스타
능력 바 충전:
2/4: 1/3 → 50%(+50%) ▲
4/4: 2/3 → 100%(+50%) ▲
조정 이유 한계요? 한계란 존재하지 않습니다. 이 유닛들은 이제 진짜 슈퍼스타입니다.
계속해서 아레나를 지배하고 합체하세요!
클래시 로얄 팀