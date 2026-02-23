2월 밸런스 조정
2월 23일
하향 조정 ⬇️
히어로 고블린
부대 수: 4 → 3
깃발 지속 시간: 7초 → 5초
히어로 고블린이 아레나에서 자신의 힘을 너무 과하게 뽐내고 있습니다. 그래서 히어로 고블린의 파워를 조금 낮춰 전투가 재밌고 공정해지도록 조정합니다.
버그 수정 🐛
히어로 마법사
토네이도 크라운 타워 피해량: 120 → 43
히어로 마법사의 토네이도가 크라운 타워에 추가 피해량을 입히던 버그를 수정하였습니다.
2월 2일
하향 조정 ⬇️
히어로 미니 P.E.K.K.A
조리 시간: 20초 → 22초(+10%)
조정 이유 레벨 업 능력으로 계속해서 위용을 떨치고 있기에, 레벨 막대를 채우기까지 약간은 숨이 찰 수 있도록 조정했습니다.
마녀 진화
해골 병사당 치유량: 60 → 53(-11%)
조정 이유 치유 능력 덕분에 진화한 마녀는 처치되기까지 시간이 꽤 소요됩니다. 이제 해골 병사가 죽을 때 바치는 치유량이 낮아집니다.
자이언트
HP: 4090 → 3968(-3%)
조정 이유 히어로가 된 이후로, 자이언트는 경쟁전 래더에서 맹활약을 보여주고 있습니다. HP 하향 조정으로 아군의 탱커 능력도 감소합니다.
무덤
개선된 생성 패턴
조정 이유 이전에 재조정된 생성 패턴은 해골 병사를 타워 바로 근처에 소환했습니다. 이제 마법의 중심부에서 조금 떨어진 위치에 해골이 소환되어 대처할 수 있는 시간을 벌게 됩니다.
미니언
공격 속도: 1.1초 → 1.2초(+9%)
조정 이유 사정거리 버프를 받고 난 후 미니언이 공중을 지배하고 있습니다. 공격 속도가 느려지면서 다른 공중 유닛을 위한 공간이 드디어 생기겠군요.
삼총사
공격 속도: 1.2초 → 1.3초(+8%)
조정 이유 11월 재조정 이후, 삼총사는 근접 전투에서 압도적인 기량을 보여줬습니다. 삼총사의 총검이 적을 너무 쉽게 썰어내지 못 하도록 공속을 조정했습니다.
상향 조정 ⬆️
히어로 마법사
토네이도의 당기는 힘 증가
조정 이유 적을 잘 모으지 못하는 경우가 많았기 때문에 무시무시한 파이어볼의 진면목을 볼 수 없었습니다. 더욱 강력하게 당길 수 있도록 만들어 히어로 마법사의 능력을 보다 효과적으로 개선합니다.
고블린 드릴 진화
두 번째 재출현 시 생성되는 고블린 수: 1 → 2(+100%)
조정 이유 최근의 버프에도 불구하고, 진화한 고블린 드릴의 활약은 미미합니다. 지상으로 다시 나올 때마다 고블린을 하나 더 생성해 빈둥대는 고블린이 없도록 보장합니다!
P.E.K.K.A 진화
소형 유닛으로부터 얻는 치유량: 409 → 430(+5%)
중형 유닛으로부터 얻는 치유량: 778 → 819(+5%)
대형 유닛으로부터 얻는 치유량: 1477 → 1551(+5%)
조정 이유 P.E.K.K.A P.E.K.K.A는 다리 위 압박에서 다른 진화 카드에 비해 뒤처지는 편이었습니다. 이제 적을 처치할 때마다 얻는 치유량을 증가시켜 더 오래 전장에 남을 수 있도록 돕습니다.
재조정 🔄
히어로 머스킷병
터렛 사정거리: 5.5타일 → 3.5타일(-36%)
배치 시간: 2초 → 1초(-50%)
조정 이유 지난달에 늘어난 배치 시간은 든든한 터렛의 반응을 의도한 것보다 느리게 만들었습니다. 배치 시간을 되돌리지만 사정거리를 짧게 재조정합니다. 따라서 타워를 바로 조준하기가 어려워지고 상대는 반격의 선택지가 많아집니다.
버그 수정 🐛
해골 비행선
HP: 1679 → 1676(-1%)
바바리안 통
피해량: 230 → 232(+1%)
다른 모든 레벨에서 가능한 바바리안 통과 일렉트로 스피릿 듀오의 해골 돌격병 처치가 16레벨에서만 불가능했습니다. 동시에, 사냥꾼이 해골 비행선을 처치하기 위해서는 2번이 아닌 3번의 공격이 필요했습니다. 이러한 레벨에 따른 불일치를 수정하고자 특성을 조금씩 조정하고 있습니다.
그럼, 아레나에서 뵙겠습니다.
클래시 로얄 팀