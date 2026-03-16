무료로 히어로 잠금 해제!

아레나 5를 달성한 모든 플레이어는 업데이트가 적용되는 즉시 200 히어로 코인을 획득하게 됩니다! 히어로 코인(기존 명칭 '히어로 파편')을 사용해 여러분이 원하는 히어로를 잠금 해제해 보세요.

이미 쌓아놓은 히어로 코인이 한도에 가깝더라도 걱정하지 마세요!

이번에 지급되는 히어로 코인은 한도를 초과하여 보유할 수 있습니다.





단, 이후에 획득하는 히어로 코인에는 한도가 적용되니 넘치기 전에 코인을 소모해 다음 히어로를 잠금 해제하는 편이 좋겠죠?

개편 보상으로 지급되는 무료 히어로 코인 200개를 획득한 이후부터 한도를 초과하는 모든 히어로 코인은 보석으로 전환됩니다. (히어로 코인 1개 = 보석 1개).





기존 플레이어는 업데이트가 출시된 후 3개월 내로 이번에 제공되는 히어로 코인을 수령할 수 있습니다.

게임을 새로 시작하는 신규 플레이어는 아레나 5에 도달하면 200 히어로 코인을 받게 됩니다.





이후로 히어로 코인은 로얄 패스 무료 트랙을 통해 획득할 수 있으며, 매 시즌 최대 75개까지 획득할 수 있습니다!





자유로운 히어로 선택

이제 더 이상 무작위로 히어로를 잠금 해제하지 않고 여러분이 원하는 히어로를 직접 선택할 수 있게 됩니다!

200 히어로 코인을 모은 후 마법 아이템 탭의 히어로 목록으로 이동하세요.

이후 "잠금 해제"를 선택하고 코인을 사용해 잠금 해제할 히어로를 결정할 수 있습니다.





신규 히어로 즉시 잠금 해제 가능

히어로 코인을 미리 준비해 두세요! 앞으로 신규 히어로는 출시 직후부터 잠금 해제할 수 있습니다.

200 히어로 코인만 있다면 새롭게 출시되는 멋진 히어로를 즉시 여러분의 손에 넣을 수 있게 되죠!