3월 중순 업데이트
10주년 기념 이벤트는 만족스럽게 즐기고 있나요? 이제 분위기를 한층 더 끌어올려 보겠습니다! 이전에 예고했던 대규모 변경 사항이 바로 오늘, 3월 16일(월) 클래시 로얄에 찾아옵니다!
업데이트 내용은 다음과 같습니다.
신규 히어로 잠금 해제 시스템
무료로 히어로 잠금 해제!
자유로운 히어로 선택
신규 히어로 즉시 잠금 해제 가능
덱 슬롯 재조정: 진화 슬롯 1개, 히어로 슬롯 1개, 와일드 슬롯 1개
5성 매직 럭키 박스 변경 사항
기타 변경 사항, 시스템 개선 및 오류 수정
자세한 내용은 다음과 같습니다!
신규 히어로 잠금 해제 시스템
무료로 히어로 잠금 해제!
아레나 5를 달성한 모든 플레이어는 업데이트가 적용되는 즉시 200 히어로 코인을 획득하게 됩니다! 히어로 코인(기존 명칭 '히어로 파편')을 사용해 여러분이 원하는 히어로를 잠금 해제해 보세요.
이미 쌓아놓은 히어로 코인이 한도에 가깝더라도 걱정하지 마세요!
이번에 지급되는 히어로 코인은 한도를 초과하여 보유할 수 있습니다.
단, 이후에 획득하는 히어로 코인에는 한도가 적용되니 넘치기 전에 코인을 소모해 다음 히어로를 잠금 해제하는 편이 좋겠죠?
개편 보상으로 지급되는 무료 히어로 코인 200개를 획득한 이후부터 한도를 초과하는 모든 히어로 코인은 보석으로 전환됩니다. (히어로 코인 1개 = 보석 1개).
기존 플레이어는 업데이트가 출시된 후 3개월 내로 이번에 제공되는 히어로 코인을 수령할 수 있습니다.
게임을 새로 시작하는 신규 플레이어는 아레나 5에 도달하면 200 히어로 코인을 받게 됩니다.
이후로 히어로 코인은 로얄 패스 무료 트랙을 통해 획득할 수 있으며, 매 시즌 최대 75개까지 획득할 수 있습니다!
자유로운 히어로 선택
이제 더 이상 무작위로 히어로를 잠금 해제하지 않고 여러분이 원하는 히어로를 직접 선택할 수 있게 됩니다!
200 히어로 코인을 모은 후 마법 아이템 탭의 히어로 목록으로 이동하세요.
이후 "잠금 해제"를 선택하고 코인을 사용해 잠금 해제할 히어로를 결정할 수 있습니다.
신규 히어로 즉시 잠금 해제 가능
히어로 코인을 미리 준비해 두세요! 앞으로 신규 히어로는 출시 직후부터 잠금 해제할 수 있습니다.
200 히어로 코인만 있다면 새롭게 출시되는 멋진 히어로를 즉시 여러분의 손에 넣을 수 있게 되죠!
덱 슬롯 개편
여러분의 수많은 요청에 따라 특수 덱 슬롯의 최대 개수를 4개에서 3개로 축소됩니다.
덱 슬롯 개편을 통해 보다 더 직관적인 시스템을 만들면서도, 게임 플레이의 핵심과 덱 구축의 유연성은 유지하고자 합니다.
진화 슬롯 1개: 진화 한정
히어로 슬롯 1개: 히어로 및 챔피언용
와일드 슬롯 1개: 진화, 히어로 및 챔피언 모두 선택 가능
트로피 진척도에서는 계정 진행 상황에 따라 각 슬롯이 잠금 해제됩니다!
진화 슬롯 1개: 아레나 3
히어로 슬롯 1개: 아레나 5
와일드 슬롯 1개: 아레나 10
와일드 슬롯에서는 원하는 종류의 카드를 자유롭게 선택할 수 있습니다. 진화와 히어로가 모두 잠금 해제된 카드를 보유하고 있다면, 덱에서 해당 카드를 선택한 후 전환 버튼을 눌러 와일드 슬롯에 배치 시 활성화할 형태를 변경할 수 있습니다.
5성 마법 럭키 박스 변경 사항
5성 매직 럭키 박스에서 더욱 많은 와일드카드를 획득할 수 있습니다!
이제부터 5성 매직 럭키 박스에서 획득하는 와일드카드의 최소 수량은 상자 레벨에 따라 카드 1개를 온전히 업그레이드하는 데에 필요한 수량과 동일해집니다. 즉, 카드 희귀도 및 상자 레벨에 따라 최대 3배 더 많은 와일드카드를 받을 수 있다는 뜻이죠! 이에 따라 보상의 밸런스를 맞추기 위해 획득 확률 또한 조정했습니다.
아래 표에서 이제 5성 매직 럭키 박스 1개에서 획득할 수 있는 보상 내역을 확인해 보세요.
5성 매직 럭키 박스 1개당 획득 가능한 기존 및 신규 카드 수량(상자 레벨 11 이상)
|기존 일반 와일드카드
|신규 일반 와일드카드
|기존 희귀 와일드카드
|신규 희귀 와일드카드
|기존 영웅 와일드카드
|신규 영웅 와일드카드
|기존 전설 와일드카드
|신규 전설 와일드카드
|기존 챔피언 와일드카드
|신규 챔피언 와일드카드
|11레벨 상자
|1200
|1200
|240
|300▲
|30
|30
|3
|4▲
|12레벨 상자
|1400
|1500▲
|280
|400▲
|35
|50▲
|4
|6▲
|3
|3
|13레벨 상자
|1600
|2500▲
|320
|550▲
|40
|70▲
|4
|9▲
|3
|5▲
|14레벨 상자
|1800
|3500▲
|360
|750▲
|45
|100▲
|5
|12▲
|4
|8▲
|15레벨 상자
|2000
|5500▲
|400
|1000▲
|50
|130▲
|6
|14▲
|4
|11▲
|16레벨 상자
|2500
|7500▲
|465
|1400▲
|60
|180▲
|7
|20▲
|5
|15▲
상자 레벨 11 미만인 플레이어가 받은 5성 매직 럭키 박스에는 이미 완전 업그레이드 1회 분량의 카드가 들어있었기 때문에 기존과 동일한 카드 수량을 제공합니다.
5성 매직 럭키 박스 기존 및 신규 보상 획득 확률(상자 레벨 13 이상)
|기존 획득 확률
|신규 획득 확률
|무작위 카드
|59.5%
|57.5% ▼
|일반 와일드카드
|8%
|9% ▲
|희귀 와일드카드
|7.5%
|8% ▲
|영웅 와일드카드
|7%
|6.5% ▼
|전설 와일드카드
|6.5%
|5.5% ▼
|챔피언 와일드카드
|6.5%
|4% ▼
|완전 진화
|5% 증가
|9.5% ▲
위 표는 13 레벨 이상의 5성 매직 럭키 박스를 기준으로 계산한 확률입니다. 13 레벨 미만 박스의 경우에는 플레이어가 특정 희귀도의 아이템을 획득할 수 없으므로 획득 확률이 다르게 적용됩니다.
럭키 박스 및 획득 확률에 대한 더 자세한 내용은 '획득 확률에 대한 모든 정보' 게시글에서 확인할 수 있습니다!
변경, 개선 사항 및 버그 수정
변경 및 개선 사항
소셜 탭
이제 클랜 아이콘을 탭하여 소속 클랜의 정보를 확인할 수 있습니다.
친구 목록이 경쟁전에서 높은 순위를 기록한 친구를 우선으로, 그 다음으로는 트로피 수가 높은 순으로 자동 정렬됩니다.
로얄 패스
이제 업그레이드된 로얄 패스를 보유한 플레이어가 패스 아이템을 탭하면 아이템 명칭이 표시됩니다.
아레나 5 미만의 플레이어에게 “로얄 패스 히어로를 지금 잠금 해제할 수는 있지만 아레나 5에 도달하기 전까지는 사용할 수 없다”는 경고 문구가 표시됩니다.
이제 로얄 패스의 첫 번째 단계에 히어로의 명칭이 명시됩니다.
버그 수정
유닛 및 전투
히어로 바바리안 통이 킹 타워 뒤에 갇히는 문제 수정
화살 카드의 능력치 화면에 3회에 걸쳐 들어가는 피해량이 정상적으로 표시되지 않는 문제 수정
도끼맨과 도끼맨 진화의 피해량이 다른 문제 수정
머스킷병 진화가 능력으로 타워를 저격할 수 있는 문제 수정
C.H.A.O.S 모드
일반 고블린 데몰리셔 특수 효과가 추가 데스 피해를 주는 문제 수정
영웅 대형 석궁 특수 효과가 최대 사거리 내의 대상을 공격하지 못하는 문제 수정
소셜 탭
이제 수령할 수 있는 보상이 있을 때 클랜전 버튼이 황금색으로 표시됩니다.
클랜전을 마친 후 더 이상 소셜 탭 메인 화면으로 돌아가지 않습니다.
로얄 패스
로얄 패스 화면에서 선택형 보상(예: 히어로 잠금 해제, 와일드 조각 등)은 상자 확률에 영향을 받는 보상이므로 별표(*)와 함께 표시됩니다.
상점과 패스 정보 화면에서 숫자와 별표가 일관되게 표시되도록 수정됩니다.
선택형 보상 단계에서 보상을 수령하면 올바른 보상이 강조 표시됩니다.
선택형 보상 단계에 각 아이템의 정보가 표시됩니다.
수령하지 않은 보상 단계가 여러 개 있을 경우 이전 단계를 탭하더라도 로얄 패스 화면이 가장 높은 보상 단계로 자동 스크롤되지 않습니다.
합체 전술
복제된 해골 드래곤이 잘못된 HP 수치를 보유하는 문제 수정
복제된 해골 드래곤이 정상적으로 공격하지 못하는 문제 수정
인페르노 타워가 대상을 변경할 때 피해량이 초기화되지 않는 문제 수정
대형 석궁이 재장전 후 정상적으로 공격하지 못하는 문제 수정
점프 타일이 1 라운드 이후에 사라지는 문제 수정
'다시 플레이' 버튼을 탭한 후 파티 초대를 수락할 때, 매치메이킹 중에 '전투' 버튼과 게임 모드 전환기 버튼이 표시되는 문제 수정
기타
이제 4장의 카드를 사용하는 게임 모드에서도 덱을 복사할 수 있습니다.
이제 전설의 길 왼쪽 화면에서 친구의 경쟁전 순위를 확인할 수 있습니다.
기타 오디오 및 시각 효과가 개선됩니다.
이번 업데이트에는 합체 전술 밸런스 조정도 포함되어 있으며, 자세한 내용은 type: entry-hyperlink id: 1rXOMGHy8k6rpvekg6BniZ에서 확인하실 수 있습니다.