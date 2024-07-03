7월 밸런스 조정!
고블린 저주
🟢 효과 반경: 4 → 3 (-25%)
💥 피해량 증폭:
35% → 20%
고블린 저주는 넓은 반경과 피해량 증폭을 기반으로 다리 전투에서 엄청난 우위를 점하고 있습니다. 특히 감전이나 분노 마법도 같이 사용한다면 막을 수단이 거의 없죠. 해당 하향을 통해 다른 마법 카드와의 시너지 그리고 상대 유닛에게 끼치는 영향력을 대폭 줄이고자 합니다.
고블린 데몰리셔
💥 데스 피해량:
465 → 404 (-13%)
🟢 데스 피해 반경: 3 → 2.5 (-17%)
⏱️ 공격 속도:
1.1초 → 1.2초 (+9%)
고블린 데몰리셔는 자폭할 때 상대방의 유닛이나 크라운 타워에게 너무나도 큰 피해를 줘서 모두에게 두려움의 대상입니다. 데스 피해량과 반경을 줄였으니, 이제는 조금 덜 무서워해도 되겠네요.
고블린 머신
❤️ HP:
2598 → 2196 (-15%)
⏱️ 첫 공격 속도: 0.2초 → 0.5초 (+150%)
고블린 머신은 등에 달린 로켓 때문에 처치하기가 너무나도 까다로운 유닛입니다. 다른 5 엘릭서 유닛들보다 우위를 점하지 않도록 HP를 조금 뺏어가겠습니다.
프린스
📏 돌격 사정거리:
150 → 200 (33%)
램 라이더
📏 돌격 사정거리:
150 → 200 (33%)
프린스와 램 라이더가 다시 사랑받고 있어서 정말 기쁘지만, 너무 많이 사랑받고 있다는 생각이 드네요. 이 하향이 너무 빠르게 달려 나가는 둘의 돌격을 저지하기 위한 과속방지턱 역할이 되어주길 바랍니다.
뇌전탑
💥 피해량:
230 → 220 (-4%)
⏱️ 공격 속도:
1.1초 → 1.2초 (+9%)
뇌전탑은 현 메타에서 가장 강력한 건물이자 강력한 진화 중 하나입니다. 방어할 때의 범용성을 줄이기 위해 피해량과 공격 속도를 하향했습니다.
마법사 진화
❤️ 실드 HP:
371 → 296 (-20%)
마법사 진화의 크고 단단한 실드는 도저히 뚫을 수가 없네요. 이번 하향을 통해 화살에도 뚫리게 했으니 상대하기가 훨씬 수월해졌을 거라 봅니다.
단검 공작부인
⏱️ 단검 충전:
0.8초 → 0.9초 (13%)
⏱️ 공격 속도:
0.35초 → 0.45초 (+29%)
단검 공작부인은 단검이 다 떨어져도 대처하기가 번거로우며 순간적인 피해량이 여전히 압도적입니다. 단검 충전 시간을 늘리고 공격 속도를 늦췄으니, 공작부인이 무력하게 있는 그 순간을 놓치지 마세요!