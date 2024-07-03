고블린 저주는 넓은 반경과 피해량 증폭을 기반으로 다리 전투에서 엄청난 우위를 점하고 있습니다. 특히 감전이나 분노 마법도 같이 사용한다면 막을 수단이 거의 없죠. 해당 하향을 통해 다른 마법 카드와의 시너지 그리고 상대 유닛에게 끼치는 영향력을 대폭 줄이고자 합니다.