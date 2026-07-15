경쟁전 잠금 해제에 필요한 트로피 요건이 얼마나 답답한지에 대해 보내주신 피드백을 확인했습니다. 경쟁전 잠금 해제에 거의 도달한 상황에 트로피를 잃거나, 새 시즌이 시작될 때 요건 달성에 필요한 트로피가 500개나 더 늘어나는 경우를 많은 분들이 겪으셨기 때문입니다.

더 많은 플레이어가 뒤처진 트로피를 따라잡고 달성 가능한 페이스로 경쟁전에 참여할 수 있도록, 오늘부터 트로피 요건을 13,000개로 낮출 예정입니다. 또한 트로피 요건이 다시 14,000개로 돌아갈 때까지 요건 상향 주기를 2개월로 연장합니다.

새로운 트로피 요건은 이미 게임에 적용되었으며, 다음과 같이 상향될 예정입니다.

7월~8월: 트로피 13,000개

9월~10월: 트로피 13,500개

11월: 트로피 14,000개

경쟁전에 찾아올 변화는 이게 전부가 아닙니다. 저희는 계속 플레이 경험을 모니터링하고 피드백을 경청해, 필요한 경우 추가 조정을 진행할 예정입니다. 올해 말에는 게임 후반의 경쟁적인 경험과 관련해 더 많은 업데이트를 진행할 예정이니 기대해 주시기 바랍니다.

그럼, 아레나에서 뵙겠습니다.

클래시 로얄 팀