더 이상 일일 보상에서 원하는 카드가 나와달라고 기도할 필요 없습니다. 이제 필요한 카드를 보석으로 직접 구매할 수 있으니까요!



벌써 눈치챈 사람도 있겠지만, 혼란을 줄이기 위해 이번 시즌의 경쟁전과 트로피 진척도에서 엘리트 와일드카드를 미리 제거했습니다.



엘리트 와일드카드 삭제를 기점으로 앞으로의 성장은 더 단순하고 알기 쉽게 바뀔 예정입니다.

여러분이 주로 사용하는 카드로 집중된다면 성장하는 즐거움이 더 커질 수밖에 없겠죠?!



초심으로 돌아가기

성장 시스템을 단순하게 만들기 위해 엘리트 와일드카드와 함께 일부 마법 아이템도 삭제할 예정입니다.

카드 북을 언제 사용하면 좋을지 고민하다가 결국 썩히는 상황이 많았습니다. 추가로, 카드 북의 가치가 레벨에 따라 달라지기 때문에 초보 도전자 입장에서는 아까운 나머지 사용을 꺼리는 경우도 자주 있었죠. 이러한 문제는 저희가 의도했던 방향과 너무 달랐습니다. 도전자들이 카드 수집보다는 인벤토리 관리에 에너지를 쏟아야 했기 때문이죠.



업데이트 후에는 모든 카드 북이 그에 상응하는 와일드카드, 매직 코인 그리고 골드로 전환됩니다. 마스터 북은 보석으로 전환되고 해당 보석으로 업데이트와 함께 도입되는 신규 보석 경제 시스템에서 원하는 카드를 직접 구매할 수 있죠. 또한, 카드 수급량을 전체적으로 늘려서 더 편하게 성장할 수 있게 됩니다.



모든 전환율은 킹 타워 레벨을 기준으로 계산되고, 새로 바뀌는 카드 업그레이드 요구량에 비례하여 적용됩니다. 대략 "킹 타워 레벨 + 1"에 해당하는 카드 레벨에 맞춰진다고 보면 되죠. 예를 들어, 킹 타워 레벨이 10이라면 11레벨 카드 업그레이드에 필요한 와일드카드 수량을 획득하게 됩니다. 또한, 킹 타워 레벨이 6 미만인 경우에도 최소 7레벨 카드 업그레이드에 필요한 와일드카드 수량을 획득할 수 있도록 조정했습니다.

전환율은 아래에서 확인해 보세요!

