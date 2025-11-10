다가오는 업데이트 미리 보기
앞으로 클래시 로얄에 찾아올 흥미진진한 업데이트 소식을 미리 알아보세요!
2v2 리그가 다시 찾아옵니다!
신규 진화 박스의 등장으로 진화 카드를 획득할 수 있는 방식이 더욱 다양해집니다.
연말 분위기를 살릴 시즌 한정 콘텐츠가 찾아옵니다! 이번 클래시마스 이벤트에서 신규 럭키 박스와 함께 풍성한 보상을 확인해 보세요!
트로피 진척도가 개편됩니다.
그리고 다음 업데이트에서는… 게임 플레이의 새로운 장을 여는 ‘영웅적인’ 변화가 찾아옵니다. 기대해 주세요!
가장 먼저 도전자 여러분이 중요하게 생각하는 요소 중 하나인 ‘성장’에 대해서 이야기하고자 합니다.
현재 성장 시스템에 대해서
그동안 클래시 로얄의 성장 시스템은 꾸준히 발전했지만 동시에 상당히 복잡해졌습니다. 엘리트 와일드카드, 카드 북, 마법 코인, 골드 등 다양한 성장 재화 사이에서 무엇이 카드 업그레이드에 가장 효율적인지 명확하지 않았죠. 그 결과, 일부 도전자는 “완벽한 순간”을 기다리며 마법 아이템을 쌓아놓고 심한 경우엔 어디에 어떻게 써야 할지 몰라서 그대로 썩히기도 했습니다.
11월 24일(월)에 예정된 업데이트에서는 이러한 성장 시스템을 더 단순하고, 일관성 있고, 보람 있게 만들고자 합니다.
엘리트 와일드카드는 이제 안녕!
처음 엘리트 레벨을 도입하면서 저희는 엘리트 와일드카드가 느린 만큼 더 많은 보람을 느낄 수 있는 성장 시스템으로 받아들이기를 원했습니다. 천천히 그리고 꾸준히 성취감을 느끼게 하는 것이 목표였지만 실제로 도입해 보니 도전자 여러분은 이를 전혀 체감할 수 없었고, 카드를 직접 수집하고 업그레이드하는 것에 비해 과정이 다소 복잡했기에 만족도는 떨어질 수밖에 없었죠.
이에 따라, 엘리트 와일드카드를 게임에서 삭제하기로 결정했습니다. 보유 중인 엘리트 와일드카드는 모두 보석으로 전환될 예정이며, 이 보석은 업데이트와 함께 적용되는 신규 보석 경제 시스템을 통해 원하는 카드를 직접 구매하는 데 사용할 수 있습니다.
더 이상 일일 보상에서 원하는 카드가 나와달라고 기도할 필요 없습니다. 이제 필요한 카드를 보석으로 직접 구매할 수 있으니까요!
벌써 눈치챈 사람도 있겠지만, 혼란을 줄이기 위해 이번 시즌의 경쟁전과 트로피 진척도에서 엘리트 와일드카드를 미리 제거했습니다.
엘리트 와일드카드 삭제를 기점으로 앞으로의 성장은 더 단순하고 알기 쉽게 바뀔 예정입니다.
여러분이 주로 사용하는 카드로 집중된다면 성장하는 즐거움이 더 커질 수밖에 없겠죠?!
초심으로 돌아가기
성장 시스템을 단순하게 만들기 위해 엘리트 와일드카드와 함께 일부 마법 아이템도 삭제할 예정입니다.
카드 북을 언제 사용하면 좋을지 고민하다가 결국 썩히는 상황이 많았습니다. 추가로, 카드 북의 가치가 레벨에 따라 달라지기 때문에 초보 도전자 입장에서는 아까운 나머지 사용을 꺼리는 경우도 자주 있었죠. 이러한 문제는 저희가 의도했던 방향과 너무 달랐습니다. 도전자들이 카드 수집보다는 인벤토리 관리에 에너지를 쏟아야 했기 때문이죠.
업데이트 후에는 모든 카드 북이 그에 상응하는 와일드카드, 매직 코인 그리고 골드로 전환됩니다. 마스터 북은 보석으로 전환되고 해당 보석으로 업데이트와 함께 도입되는 신규 보석 경제 시스템에서 원하는 카드를 직접 구매할 수 있죠. 또한, 카드 수급량을 전체적으로 늘려서 더 편하게 성장할 수 있게 됩니다.
모든 전환율은 킹 타워 레벨을 기준으로 계산되고, 새로 바뀌는 카드 업그레이드 요구량에 비례하여 적용됩니다. 대략 "킹 타워 레벨 + 1"에 해당하는 카드 레벨에 맞춰진다고 보면 되죠. 예를 들어, 킹 타워 레벨이 10이라면 11레벨 카드 업그레이드에 필요한 와일드카드 수량을 획득하게 됩니다. 또한, 킹 타워 레벨이 6 미만인 경우에도 최소 7레벨 카드 업그레이드에 필요한 와일드카드 수량을 획득할 수 있도록 조정했습니다.
전환율은 아래에서 확인해 보세요!
카드 북 전환율
|킹 타워 레벨
|일반 북 당 일반 와일드카드 수
|희귀 북 당 희귀 와일드카드 수
|에픽 북 당 영웅 와일드카드 수
|전설 북 당 전설 와일드카드 수
|마스터 북 당 보석 수
|1
|100
|20
|10
|4
|400
|2
|100
|20
|10
|4
|400
|3
|100
|20
|10
|4
|400
|4
|100
|20
|10
|4
|400
|5
|100
|20
|10
|4
|400
|6
|100
|20
|10
|4
|400
|7
|200
|50
|10
|4
|400
|8
|400
|100
|10
|4
|400
|9
|800
|200
|20
|4
|400
|10
|1,000
|300
|30
|4
|400
|11
|1,500
|400
|50
|6
|800
|12
|2,500
|550
|70
|9
|2,000
|13
|3,500
|750
|100
|12
|3,200
|14
|5,500
|1,000
|130
|14
|4,400
|15
|7,500
|1400
|180
|20
|6,000
마법 코인 전환율
|킹 타워 레벨
|마법 코인당 골드
|1
|8,000
|2
|8,000
|3
|8,000
|4
|8,000
|5
|8,000
|6
|8,000
|7
|8,000
|8
|8,000
|9
|8,000
|10
|15,000
|11
|25,000
|12
|40,000
|13
|60,000
|14
|90,000
|15
|120,000
신규 카드 레벨 및 업그레이드 시스템
엘리트 레벨을 도입하고 보니 성장 시스템이 생각보다 직관적이지 않다는 걸 알게 됐습니다. 엘리트 와일드카드는 업그레이드를 더 어렵게 만들었고, 많은 도전자가 최고 레벨에 도달하고 나면 성장의 재미를 느낄 수 없었죠.
또한, 엘리트 와일드카드 시스템은 클래시 로얄이 ‘최대한 많은 사람이 수년간 플레이하고 영원히 기억할 수 있는 게임’이라는 저희 목표에도 어울리지 않았습니다. 따라서 저희는 엘리트 와일드카드와는 영원히 작별하기로 결심했습니다.
다음 업데이트에서는 16레벨을 추가할 계획입니다. 이걸로 최고 레벨에 도달한 도전자들은 다시 한번 새로운 목표를 향해 달려갈 수 있고, 초보 도전자는 더욱 유기적이고 편리한 업그레이드 시스템을 경험할 수 있게 됩니다.
게다가, 업그레이드에 필요한 카드와 골드도 전반적으로 조정하여 성장에 대한 부담은 한결 줄어듭니다. 16레벨까지 필요한 카드 수와 골드는 지금 14레벨까지 드는 재화과 비슷한 수준으로 조정될 예정이거든요.
기존 시스템과 새롭게 바뀐 시스템은 아래에서 확인해 보세요!
카드 레벨 및 업그레이드에 필요한 재화
업그레이드에 필요한 카드 수 (현재 시스템)
|카드 레벨
|일반
|희귀
|영웅
|전설
|챔피언
|1
|1
|2
|2
|3
|4
|1
|4
|10
|2
|5
|20
|4
|6
|50
|10
|1
|7
|100
|20
|2
|8
|200
|50
|4
|9
|400
|100
|10
|1
|10
|800
|200
|20
|2
|11
|1,000
|400
|40
|4
|1
|12
|1,500
|500
|50
|6
|2
|13
|3,000
|750
|100
|10
|8
|14
|5,000
|1,250
|200
|20
|20
|15
|엘리트 와일드카드 50,000장
|엘리트 와일드카드 50,000장
|엘리트 와일드카드 50,000장
|엘리트 와일드카드 50,000장
|엘리트 와일드카드 50,000장
업그레이드에 필요한 카드 수 (신규 시스템)
|카드 레벨
|일반
|희귀
|영웅
|전설
|챔피언
|1
|1
|2
|2
|3
|4
|1
|4
|10
|2
|5
|20
|4
|6
|50
|10
|1
|7
|100
|20
|2
|8
|200
|50
|4
|9
|400
|100
|10
|1
|10
|800
|200
|20
|2
|11
|1,000
|300 ▼
|30 ▼
|4
|1
|12
|1,500
|400 ▼
|50
|6
|2
|13
|2,500 ▼
|550 ▼
|70 ▼
|9 ▼
|5 ▼
|14
|3,500 ▼
|750 ▼
|100 ▼
|12 ▼
|8 ▼
|15
|5,500
|1,000
|130
|14
|11
|16
|7,500
|1,400
|180
|20
|15
업그레이드에 필요한 골드 (현재 시스템)
|카드 레벨
|일반
|희귀
|영웅
|전설
|챔피언
|잠금 해제
|2
|5
|3
|20
|4
|50
|50
|5
|150
|150
|6
|400
|400
|7
|1,000
|1,000
|400
|8
|2,000
|2,000
|2,000
|9
|4,000
|4,000
|4,000
|10
|8,000
|8,000
|8,000
|5,000
|11
|15,000
|15,000
|15,000
|15,000
|12
|35,000
|35,000
|35,000
|35,000
|35,000
|13
|75,000
|75,000
|75,000
|75,000
|75,000
|14
|100,000
|100,000
|100,000
|100,000
|100,000
|15
|0
|0
|0
|0
|0
업그레이드에 필요한 골드 (신규 시스템)
|카드 레벨
|일반
|희귀
|영웅
|전설
|챔피언
|잠금 해제
|2
|5
|3
|20
|4
|50
|50
|5
|150
|150
|6
|400
|400
|7
|1,000
|1,000
|8
|2,000
|2,000
|2,000
|9
|4,000
|4,000
|4,000
|10
|8,000
|8,000
|8,000
|5,000
|11
|15,000
|15,000
|15,000
|15,000
|12
|25,000 ▼
|25,000 ▼
|25,000 ▼
|25,000 ▼
|25,000 ▼
|13
|40,000 ▼
|40,000 ▼
|40,000 ▼
|40,000 ▼
|40,000 ▼
|14
|60,000 ▼
|60,000 ▼
|60,000 ▼
|60,000 ▼
|60,000 ▼
|15
|90,000
|90,000
|90,000
|90,000
|90,000
|16
|120,000
|120,000
|120,000
|120,000
|120,000
자주 묻는 질문
14레벨 카드를 업그레이드하는 중이라면 어떡하죠?
이미 엘리트 와일드카드를 사용해 카드를 업그레이드하고 있다면, 사용한 엘리트 와일드카드는 신규 업그레이드 시스템에 맞춰 자동으로 전환됩니다. 예를 들어, 킹 타워 레벨이 14이고 14레벨 기사에 엘리트 와일드카드를 25,000장 사용했다면, 업데이트 이후에 기사 카드 2,750장으로 전환되겠죠.
와일드카드 인벤토리가 가득 차 있으면 어떻게 되나요?
카드 북에서 전환되는 모든 와일드카드는 보유 한도의 제약을 받지 않고 당연히 사용하기 전까지는 사라지지 않습니다. 즉, 보유 한도를 초과하더라도 카드 업그레이드 시 사용할 수 있습니다.
경쟁전의 최고 레벨은 여전히 15레벨인가요?
네, 맞습니다! 도전자 여러분이 남겨준 의견을 바탕으로 16레벨 출시 후 6개월 동안, 즉 2026년 5월 시즌까지는 경쟁전에서 최고 레벨이 15레벨로 유지됩니다. 이러면 카드를 16레벨까지 업그레이드하기엔 충분한 시간이 아닐까요?
신규 시스템에서 16레벨 카드를 초과로 획득하면 어떻게 되나요?
이제 16레벨 카드를 초과로 획득하면 크리스털이라는 신규 재화로 전환됩니다! 새로운 재화인 크리스탈은 상점에서 이모티콘 등 한정 꾸미기 아이템을 구매할 수 있죠. 자세한 내용은 다음에 확인해 보세요!
트로피 진척도 및 경쟁전 변경 사항
로피 진척도가 12,000 트로피까지 확장될 예정입니다. 10,000과 12,000 트로피 사이에 4개의 신규 아레나가 추가되며, 상위 도전자들을 위한 새로운 이정표와 보상이 마련됩니다!
신규 트로피 진척도 아레나
| | 최소 트로피 요건 | |
| --------------- | ------ |
| 아레나 25 | 10,000 |
| 아레나 26 | 10,500 |
| 아레나 27 | 11,000 |
| 아레나 28 | 11,500 |
도전자 여러분은 여전히 각 아레나를 완료하면서 새로운 보상을 획득할 수 있습니다.
신규 아레나가 추가되면서 시즌 아레나는 잠시 쉬어갈 예정입니다. 당분간 상위권 도전자는 시즌 콘텐츠에 대한 걱정이나 부담 없이 아레나 28까지 도전할 수 있겠죠!
경쟁전 잠금 해제 방식 변경
트로피 진척도를 모두 완료하지 않아도 경쟁전에 참여할 수 있습니다!
이제 경쟁전은 시즌별로 정해진 트로피 수를 달성하면 자동으로 잠금 해제됩니다.
|시즌
|경쟁전 잠금 해제에 필요한 트로피 수
|11월
|10,000
|12월
|10,500
|1월
|11,000
|2월
|11,500
또한, 경쟁전의 ‘챔피언’ 단계에 도달하면 다음 시즌에 경쟁전이 자동으로 잠금 해제됩니다.
그리고 경쟁전은 2026년 5월 시즌까지 최고 레벨이 15레벨로 유지된다는 사실을 잊지 마세요!
요약:
2025년 11월 24일(월) 주요 업데이트 내용
카드 업그레이드는 이제 카드, 골드 그리고 와일드카드가 핵심이며 보석은 시간을 단축하는 용도로 사용할 수 있습니다.
자동으로 전환되는 재화
카드 북 → 와일드카드 / 보석
마법 코인 → 골드
엘리트 와일드카드 → 보석
카드 16레벨이 추가되면서 도전자 여러분은 새로운 목표에 도전할 수 있습니다.
경쟁전은 2026년 5월 시즌까지 15레벨로 유지됩니다.
전반적인 업그레이드 비용이 조정되어 성장 과정이 더욱 편해집니다.
혹시 잊은 건 아니죠?
성장 시스템 개편, 16레벨 외에도 올해의 대미를 장식할 ‘영웅적인’ 업데이트가 준비되어 있으니 기대해 주세요! 참고로 미리보기는 다음 주부터 공개될 예정이랍니다.
저희는 언제나 커뮤니티의 목소리에 귀 기울이며, 특히 게임 내 큰 변화가 있을 때 도전자 여러분의 의견을 가장 중요하게 생각합니다. 이번 변경 사항에 대한 여러분의 생각을 공식 카페에서 공유해 주세요!
** 해당 내용은 언제든지 변경될 수 있다는 점 참고 부탁드립니다.
그럼, 아레나에서 만나요!
클래시 로얄 팀 드림