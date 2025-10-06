신규 시즌: 록 앤 룰
다가오는 시즌에 대해 알아야 하는 모든 정보를 이 게시글에서 살펴보세요.
신규 진화: 해골 군대 및 로얄 고스트
게임 모드 및 도전
크라운 체이스 이벤트
클랜 항해
신규 진화
해골 군대
제리는 너무나 오랫동안 래리의 그늘에 가려져 있었죠. 하지만 이젠 달라요!
생기가 넘쳐 보입니다! 제리 장군의 헌신적인 해골 병사들이 제리가 있는 동안 투명 해골로 변해 무적이 됩니다. 슬프게도 군대는 장군이 없이는 살아남을 수 없어, 제리가 없다면 무너져 버리죠.
로얄 고스트
영혼 병사만큼 으스스한 시즌에 제격인 건 없죠!
로얄 고스트는 시야에 보이는 상태가 되면, 영혼 병사를 둘 소환해 자신의 영혼을 지키고 소환되어 있는 동안 피해를 대신 받게 합니다. 충분히 쉬고 난 뒤에는 로얄 고스트와 마찬가지로 사라집니다. 든든한 동료와 함께 전투해 보세요!
수령 가능 : 10월 17일
게임 모드 및 도전
해골 군대 진화 드래프트: 10월 6일~13일
전형적인 드래프트가 슈퍼 충전되었습니다! 덱 드래프트로 새로운 해골 군대 진화를 사용해 보세요.
도전: 10월 10일~13일
보상: 전투 배너(프레임 및 장식) + 이모티콘
로얄 고스트 진화 드래프트: 10월 17일~24일
전형적인 드래프트가 슈퍼 충전되었습니다! 덱 드래프트로 새로운 로얄 고스트 진화를 사용해 보세요.
도전: 10월 17일~20일
보상: 전투 배너(프레임 및 장식) + 이모티콘
20승 도전: 10월 24일~29일
스킬과 전략을 시험할 수 있는 궁극의 도전이 돌아왔습니다! 3패 미만으로 20승을 올릴 자신이 있으신가요? 그렇다면 바로 지원해 전투를 준비하세요!
보상은 다음과 같습니다.
골드 보관함
럭키 박스
20승 이모티콘
20승 달성 시 특별한 2025 CRL 20승 도전 배지도 받으실 수 있습니다!
크라운 체이스 이벤트
이만하면 크라운이 충분히 모였다고요? 과연 그럴까요? 이번 시즌에는 최대 5회의 크라운 체이스에 환상적인 보상을 눌러 담아 준비했습니다.
마녀 진화 조각 3개
일반 카드 북 1개
저주 및 유령 럭키 박스
멋진 꾸미기 아이템
그 외에도 다양한 콘텐츠가 추가되었습니다!
저희의 소셜 미디어를 주시하여 이번 시즌의 이벤트 정보를 놓치지 마세요.
클랜 항해
클랜원들과 함께 로얄 해상에서 펼쳐지는 2회의 레이스에 참전해 크라운과 전리품을 모으세요. 이벤트 시작 전에 클랜에 가입하는 것 잊지 마시고요! 클래시 로얄 Discord 서버에 가입해 나와 가장 잘 맞는 클랜을 찾아보세요.
저희는 항상 새로운 이벤트와 기능에 대한 이용자 여러분의 의견을 듣고자 합니다. Reddit에서 클래시 로얄에서 진행되는 내용에 대한 여러분의 생각을 들려 주세요!
그럼, 아레나에서 뵙겠습니다.
클래시 로얄 팀