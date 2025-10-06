크라운 체이스 이벤트

이만하면 크라운이 충분히 모였다고요? 과연 그럴까요? 이번 시즌에는 최대 5회의 크라운 체이스에 환상적인 보상을 눌러 담아 준비했습니다.

마녀 진화 조각 3개

일반 카드 북 1개

저주 및 유령 럭키 박스

멋진 꾸미기 아이템

그 외에도 다양한 콘텐츠가 추가되었습니다!

클랜 항해

클랜원들과 함께 로얄 해상에서 펼쳐지는 2회의 레이스에 참전해 크라운과 전리품을 모으세요. 이벤트 시작 전에 클랜에 가입하는 것 잊지 마시고요! 클래시 로얄 Discord 서버에 가입해 나와 가장 잘 맞는 클랜을 찾아보세요.

그럼, 아레나에서 뵙겠습니다.

클래시 로얄 팀