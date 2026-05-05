야구에서는 관중석을 부수고, 미식축구에선 고블린을 모조리 납작하게 만들었죠. 이제는 농구 코트까지 진출했습니다. 히어로 볼러는 특유의 능력으로 발을 단단히 디디고, 아레나 곳곳에 3점 슛을 꽂아 넣습니다. 그의 넓은 사정거리를 잘 활용하고, 모든 슛을 소중히 사용하세요!

히어로 볼러는 볼러의 믹스테이프 앨범 이벤트에서 무료로 획득하거나, 히어로 코인 200개로 구매할 수 있습니다.

앨범 이벤트

볼러의 믹스테이프

새로운 앨범 이벤트를 소개합니다! 킹 레벨 8부터 플레이할 수 있습니다.

이번 시즌에는 스니펫을 모아, 농구에 푹 빠진 히어로 볼러의 이야기가 담긴 6개의 장면을 완성하세요. 각 장면을 완성할 때마다 특별한 보상이 기다립니다.

스니펫은 종류와 희귀도가 다양합니다. 어떤 스니펫은 특정 장면에만 속해 있고, 일부는 다른 스니펫에 비해 획득하기가 더 어렵습니다. 스니펫의 희귀도는 일반, 희귀, 영웅, 전설로 나뉩니다.

스니펫은 이벤트 또는 상점을 통해 일일 전투 보상(하루 최대 4개)으로 획득 가능합니다.

이미 보유한 스니펫을 다시 획득하면 중복 스니펫으로 처리됩니다! 6개의 중복 스니펫을 모으면, 스페셜 스니펫 1개로 교환할 수 있습니다. 이는 아직 보유하지 않은 스니펫을 확정적으로 제공하죠.

스니펫의 희귀도에 따라 중복 스니펫으로 전환되는 개수가 다릅니다.

스니펫 중복 일반 3 희귀 4 영웅 5 전설 6

볼러의 믹스테이프를 모두 완성하면 최종 보상인 히어로 볼러가 잠금 해제됩니다. 더불어 특별한 타워 스킨과 이모티콘도 획득할 수 있습니다!

앨범을 완성한 후에 추가로 얻는 스니펫은 보너스 보상으로 변환됩니다.

게임 모드 및 도전

히어로 드래프트: 5월 4일~11일

전형적인 드래프트 모드가 슈퍼 충전되었습니다! 덱 드래프트로 새로운 히어로 다크 프린스와 히어로 볼러를 사용해 보세요.

하이스트: 5월 11일~18일

타워가 무방비 상태의 금고로 변경됩니다! 상대의 금고를 파괴해서 승리하세요!