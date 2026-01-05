히어로 얼음 골렘은 여러 차례의 바람 폭발을 일으켜 주변 적들의 속도를 늦추고 얼려버립니다. 몇 초만 지나도 뼛속까지 시릴 정도의 냉기가 퍼지죠.

히어로 얼음 골렘은 1월 19일에 출시됩니다!

게임 모드 및 도전

히어로 마법사 드래프트: 1월 5일~12일

전형적인 드래프트 모드가 슈퍼 충전되었습니다! 덱 드래프트로 새로운 히어로 마법사를 사용해 보세요. 3번 패배하면 탈락입니다.