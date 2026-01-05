신규 시즌: 불과 얼음
세상은 불로도, 얼음으로도 끝나지 않을 겁니다... 적어도 이 두 신규 히어로가 있다면 말이죠! 다가오는 시즌에 대해 알아야 하는 모든 정보를 이 게시글에서 살펴보세요.
신규 히어로: 마법사 및 얼음 골렘
게임 모드 및 도전
크라운 체이스 이벤트
클랜 항해
신규 히어로
히어로 마법사
능력: 불꽃 비행
공중에서 싸우세요!
히어로 마법사는 불꽃으로 만들어진 날개를 펼쳐 하늘로 날아오르며, 광역 피해를 주는 화염 토네이도를 던집니다.
히어로 얼음 골렘
능력: 눈보라
얼어붙은 폭풍일까요, 아니면 맛있는 간식일까요?
히어로 얼음 골렘은 여러 차례의 바람 폭발을 일으켜 주변 적들의 속도를 늦추고 얼려버립니다. 몇 초만 지나도 뼛속까지 시릴 정도의 냉기가 퍼지죠.
히어로 얼음 골렘은 1월 19일에 출시됩니다!
게임 모드 및 도전
히어로 마법사 드래프트: 1월 5일~12일
전형적인 드래프트 모드가 슈퍼 충전되었습니다! 덱 드래프트로 새로운 히어로 마법사를 사용해 보세요. 3번 패배하면 탈락입니다.
도전: 1월 9일~12일
보상: 전투 배너(프레임 및 장식) + 이모티콘
눈보라: 1월 19일~26일
아레나에 눈보라가 몰아쳐 모든 유닛을 얼려버립니다! 믿음직한 온기 마법으로 녹여주세요! 3번 패배하면 탈락입니다.
도전: 1월 23일~26일
보상: 전투 배너(프레임 및 장식) + 이모티콘
크라운 체이스 이벤트
더 많은 보상을 원하시나요? 그렇다면 좋은 소식이 있어요! 이번 시즌에는 크라운 체이스에 환상적인 보상을 눌러 담아 준비했습니다.
베이비 드래곤 진화 조각 3개
히어로 상자
프로스트파이어 럭키 박스
멋진 꾸미기 아이템
그 외 다수!
클랜 항해
클랜원들을 모아 로얄 해상을 가로지르는 장대한 여정을 2번 더 펼치세요! 아직 클랜에 속해 있지 않다면, 늦기 전에 꼭 가입하세요! 어느 클랜을 선택할지 고민이라면, 클래시 로얄 Discord 서버에 가입해 가장 잘 맞는 클랜을 찾아보세요.
저희는 항상 새로운 이벤트와 기능에 대한 이용자 여러분의 의견을 듣고자 합니다. Reddit에서 클래시 로얄에서 진행 중인 콘텐츠에 대한 여러분의 생각을 들려 주세요!
그럼, 아레나에서 뵙겠습니다.
클래시 로얄 팀