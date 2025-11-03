크라운 체이스 이벤트

더 많은 보상을 원하시나요? 그렇다면 좋은 소식이 있어요! 이번 시즌에는 최대 5회의 크라운 체이스에 환상적인 보상을 눌러 담아 준비했습니다.

해골 통 진화 조각 3개

영웅 카드 북

진화 삼총사 럭키 박스

멋진 꾸미기 아이템

그 외에도 다양한 콘텐츠가 추가되었습니다!

저희의 소셜 미디어를 주시하여 이번 시즌의 이벤트 정보를 놓치지 마세요.

클랜 항해

이번 시즌에는 로얄 해상에서 2회의 항해가 펼쳐집니다. 아직 클랜에 가입하지 않았다면, 늦기 전에 꼭 가입하세요! 클래시 로얄 Discord 서버에 가입해 나와 가장 잘 맞는 클랜을 찾아보세요.

저희는 항상 새로운 이벤트와 기능에 대한 이용자 여러분의 의견을 듣고자 합니다. Reddit에서 클래시 로얄에서 진행되는 내용에 대한 여러분의 생각을 들려 주세요!

그럼, 아레나에서 뵙겠습니다.

클래시 로얄 팀