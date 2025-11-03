신규 시즌: 하늘을 나는 호그
다가오는 시즌에 대해 알아야 하는 모든 정보를 이 게시글에서 살펴보세요.
삼총사
베고, 쏘고, 쓸어버리세요.
삼총사가 마침내 스쿼드가 되었어요! 새로운 총검으로 무장한 삼총사는 원거리에서 공격하고, 근거리에서는 추가 피해를 입힙니다. 총격과 검술로 적을 제압하죠.
신규 진화
로얄 호그
하늘에 저게 뭐죠?!
로얄 호그가 하늘로 날아올랐습니다! 타워를 향해 날아가다 도착하면 땅으로 떨어집니다. 또는 공격을 받으면 추락해 주변에 광역 피해를 준 뒤, 지상에서 달려가며 타워로의 여정을 이어갑니다.
게임 모드 및 도전
로얄 호그 진화 드래프트: 11월 3일~10일
전형적인 드래프트가 슈퍼 충전되었습니다! 덱 드래프트로 새로운 로얄 호그 진화를 사용해 보세요.
도전: 11월 7일~10일
보상: 전투 배너(프레임 및 장식) + 이모티콘
머스킷병 아수라장: 11월 17일~24일
엘릭서가 넘쳐흐릅니다! 엘릭서 7배속과 함께 그 어느 때보다 전투가 더 빨리지고 더 정신 없어집니다! 배치를 멈추지 말고 삼총사를 사용해 서둘러 상대방을 제압하세요!
도전: 11월 21일~24일
보상: 전투 배너(프레임 및 장식) + 이모티콘
크라운 체이스 이벤트
더 많은 보상을 원하시나요? 그렇다면 좋은 소식이 있어요! 이번 시즌에는 최대 5회의 크라운 체이스에 환상적인 보상을 눌러 담아 준비했습니다.
해골 통 진화 조각 3개
영웅 카드 북
진화 삼총사 럭키 박스
멋진 꾸미기 아이템
그 외에도 다양한 콘텐츠가 추가되었습니다!
저희의 소셜 미디어를 주시하여 이번 시즌의 이벤트 정보를 놓치지 마세요.
클랜 항해
이번 시즌에는 로얄 해상에서 2회의 항해가 펼쳐집니다. 아직 클랜에 가입하지 않았다면, 늦기 전에 꼭 가입하세요! 클래시 로얄 Discord 서버에 가입해 나와 가장 잘 맞는 클랜을 찾아보세요.
저희는 항상 새로운 이벤트와 기능에 대한 이용자 여러분의 의견을 듣고자 합니다. Reddit에서 클래시 로얄에서 진행되는 내용에 대한 여러분의 생각을 들려 주세요!
그럼, 아레나에서 뵙겠습니다.
클래시 로얄 팀