아레나 어디든, 최대 HP가 가장 낮은 적에게 바로 순간이동하세요! 히어로 메가 미니언의 순간이동에 한계란 없습니다.

이 히어로는 2월 13일부터 상점에서 먼저 만나볼 수 있으며, 2주 뒤인 3월 2일부터 배치 풀에 합류합니다.

게임 모드 및 도전

히어로 고블린 드래프트: 2월 2일~9일

전형적인 드래프트 모드가 슈퍼 충전되었습니다! 덱 드래프트로 새로운 히어로 고블린을 사용해 보세요. 3번 패배하면 탈락입니다!