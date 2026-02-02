신규 시즌: 한밤의 말썽꾸러기
장난과 미스터리로 가득한 한 달이 찾아옵니다! 다가오는 시즌에 대해 알아야 하는 모든 정보를 이 게시글에서 살펴보세요.
신규 히어로: 히어로 고블린 및 히어로 메가 미니언
게임 모드 및 도전
크라운 체이스 이벤트
클랜 항해
신규 히어로
히어로 고블린
능력: 깃발 부대
고블린 무리가 몰려옵니다!
마지막 히어로 고블린이 쓰러지면, 능력 발동 시 지원군을 부르는 깃발을 그 자리에 떨어뜨립니다. 하지만 깃발은 영원히 지속되지 않으니, 시간 내에 2차 공격을 소환하세요!
히어로 메가 미니언
능력: 상처 워프
잠깐만요, 어디로 간 거죠?
아레나 어디든, 최대 HP가 가장 낮은 적에게 바로 순간이동하세요! 히어로 메가 미니언의 순간이동에 한계란 없습니다.
이 히어로는 2월 13일부터 상점에서 먼저 만나볼 수 있으며, 2주 뒤인 3월 2일부터 배치 풀에 합류합니다.
게임 모드 및 도전
히어로 고블린 드래프트: 2월 2일~9일
전형적인 드래프트 모드가 슈퍼 충전되었습니다! 덱 드래프트로 새로운 히어로 고블린을 사용해 보세요. 3번 패배하면 탈락입니다!
도전: 2월 6일~9일
보상: 전투 배너(프레임 및 장식) + 이모티콘
4장의 카드 아수라장: 2월 16일~23일
단 4장의 카드. 늘어나는 엘릭서. 아수라장 그 자체. 치밀하게 빌드해 혼란 속에서 생존하세요. 3번 패배하면 탈락입니다.
도전: 2월 20일~23일
보상: 전투 배너(프레임 및 장식) + 이모티콘
게임 모드
터치다운 리그
2월 6일부터 16일까지, 해골 군대부터 메가 나이트까지 모든 유닛을 엔드 존으로 보내 승리를 차지하세요! 모든 카드가 11레벨로 제한됩니다.
전투에서 승리해 터치다운 배지를 획득하고 래더에 오르세요. 10,000점 이상을 달성하고 배지를 레벨업해 업적을 자랑하세요!
크라운 체이스 이벤트
이번 시즌에는 크라운 체이스에 멋진 보상을 눌러 담아 준비했습니다.
해골 군대 진화 조각 3개
히어로 상자
매직 럭키 박스
시즌 한정 꾸미기 아이템
그 외 다수!
클랜 항해
클랜원들을 불러 함께 바다로 항해를 떠나세요! 아직 클랜에 속해 있지 않다면, 늦기 전에 꼭 가입하세요! 어느 클랜을 선택할지 고민이라면, 클래시 로얄 Discord 서버에 가입해 가장 잘 맞는 클랜을 찾아보세요.
저희는 항상 새로운 이벤트와 기능에 대한 이용자 여러분의 의견을 듣고자 합니다. Reddit에서 클래시 로얄에서 진행 중인 콘텐츠에 대한 여러분의 생각을 들려 주세요!
TV 로얄을 보셨다면, 글로벌 토너먼트가 3월에 다시 돌아온다는 소식을 이미 알고 계실 겁니다! 더 자세한 내용은 다음 업데이트를 확인하세요.
그럼, 아레나에서 뵙겠습니다.
클래시 로얄 팀