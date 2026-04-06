신규 시즌: 해골 비행선 축제!
이번 시즌에는 하늘로 날아갑니다! 다가오는 시즌에 대해 알아야 하는 모든 정보를 이 게시글에서 살펴보세요.
신규 진화: 미니언 패거리
신규 히어로: 해골 비행선
커뮤니티 이벤트: 비행선 레이스
게임 모드 및 도전
트리플 드래프트 리그
글로벌 토너먼트
축제 마켓
크라운 체이스
클랜 항해
신규 진화 및 히어로
미니언 패거리 진화
장난기는 그대로지만 이제 투명해지기까지 합니다.
머릿수에만 의존하는 대신, 제대로 진화했습니다! 이제 각 미니언은 피해를 입은 후 몇 초간 투명 및 무적 상태가 됩니다. 하지만 힘에는 대가가 따르는 법이죠. 은신 중일 때는 공격 속도와 이동 속도가 감소합니다.
미니언 패거리 진화는 로얄 패스에서 선택해 시즌 시작부터 사용 가능합니다. 또는 6개의 와일드 조각을 모아 잠금 해제할 수도 있습니다.
히어로 해골 비행선
능력: 해골 생도
하늘에서 해골이... 비처럼 쏟아져요!
더 이상 놀랄 일은 없을 거라 생각하셨나요? 다시 생각해 보시죠. 해골 병사들이 비행선에서 뛰어내려 가장 가까운 적을 덮칩니다. 착지 시 피해를 입히고 지상에서 계속 전투를 펼칩니다.
공기를 조종하는 건 아닙니다. 단지 공기역학일 뿐이죠.
미니언 패거리 진화와 더불어, 히어로 해골 비행선을 로얄 패스에서 즉시 잠금 해제할 수 있습니다. 또는 히어로 상점에서 히어로 코인 200개를 사용해 획득하세요!
커뮤니티 이벤트
비행선 레이스: 4월 20일~27일
위로, 위로, 더 멀리 날아오릅니다! 커뮤니티가 모두 힘을 합쳐 파란 비행선이 빨간 비행선보다 먼저 결승선을 통과하도록 도와주세요.
전투에서 많이 승리할수록 비행선이 더 빨리 진행합니다! 팀을 응원하면 보너스 포인트를 얻을 수 있습니다.
이벤트 및 보상에 관한 자세한 소식이 곧 발표될 예정이니 기대해 주세요!
게임 모드 및 도전
히어로 드래프트 모드: 4월 6일~13일
전형적인 드래프트 모드가 슈퍼 충전되었습니다! 덱 드래프트로 새로운 히어로 해골 비행선을 사용해 보세요.
침수된 아레나 드래프트: 4월 27일~5월 4일
아레나가 물에 잠겼지만, 치열한 전투는 계속됩니다! 마법과 공중 유닛을 드래프트해 적을 쓰러뜨리세요.
도전: 5월 1일~4일
보상: 전투 배너(프레임 및 장식) + 이모티콘
경쟁 리그
트리플 드래프트 리그: 4월 17일~26일
트리플 드래프트가 보상 및 글로벌 순위표와 함께 돌아왔습니다!
3장으로 구성된 세트에서 한 번에 카드를 하나씩 골라 덱을 구성하세요. 상대방의 선택도 볼 수 있으니, 전략적으로 골라 매치 시작 전부터 상대를 압도하세요.
15승을 달성하면 리그 배지를, 상위 10,000위 내에 들면 트리플 드래프트 순위표 랭크 기록자 배지를 받습니다!
글로벌 토너먼트
로얄 토너먼트: 4월 8일~13일
이번 글로벌 토너먼트에서는 모든 카드, 진화, 영웅을 제한 없이 사용할 수 있는 클래시 로얄을 플레이하게 됩니다. 단, 레벨은 11로 제한됩니다.
전투에서 승리해 다양한 보상을 획득하고, 12승을 달성하면 진정한 도전이 시작됩니다. 순위표 상위권에 올라 최고의 실력을 증명해 보세요.
로얄 토너먼트 배지도 획득할 수 있으며, 상위 10,000명은 순위표 랭크 기록자 배지를 받습니다!
축제 마켓
이번 시즌에 신규 마켓이 아레나에 등장합니다!
근사하고 풍부한 옵션 중에서 나만의 보상을 선택하세요. 자원, 카드, 럭키 박스, 꾸미기 아이템 등 모두를 위해 준비되었습니다.
축제 토큰은 이벤트 동안 이벤트, 상점, 경품을 통해 얻을 수 있는 기간 한정 화폐입니다. 현명하게 사용하세요!
멋진 축제에는 그에 걸맞은 상품이 있기 마련이죠. 축제 토큰을 사용해 축제 마켓을 진행하며 새로운 보상 단계를 잠금 해제할 수 있습니다. 페이지가 넘어갈수록 더 좋은 보상이 등장하니, 계획을 잘 세워 가장 원하는 보상을 목표를 향해 열심히 진행하세요.
축제 마켓의 가장 마지막 페이지에는 최고의 보상이 기다리고 있습니다. 바로 5성 매직 럭키 박스죠! 이번 시즌 내내 이 보상을 획득할 수 있으니, 어서 시작하세요!
크라운 체이스 이벤트
이번 시즌에는 크라운 체이스에 환상적인 보상을 눌러 담아 준비했습니다.
진화 상자
축제 토큰
매직 럭키 박스
꾸미기 아이템
그 외 다수!
클랜 항해
이번 시즌에는 로얄 해상에서 2회의 멋진 항해가 펼쳐집니다. 아직 클랜에 속해 있지 않다면, 늦기 전에 꼭 가입하세요! 어느 클랜을 선택할지 고민이라면, 클래시 로얄 Discord 서버에 가입해 가장 잘 맞는 클랜을 찾아보세요.
저희는 항상 새로운 이벤트와 기능에 대한 이용자 여러분의 의견을 듣고자 합니다. Reddit에서 클래시 로얄에서 진행 중인 콘텐츠에 대한 여러분의 생각을 들려 주세요!
그럼, 아레나에서 뵙겠습니다.
클래시 로얄 팀