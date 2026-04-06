더 이상 놀랄 일은 없을 거라 생각하셨나요? 다시 생각해 보시죠. 해골 병사들이 비행선에서 뛰어내려 가장 가까운 적을 덮칩니다. 착지 시 피해를 입히고 지상에서 계속 전투를 펼칩니다.

공기를 조종하는 건 아닙니다. 단지 공기역학일 뿐이죠.

미니언 패거리 진화와 더불어, 히어로 해골 비행선을 로얄 패스에서 즉시 잠금 해제할 수 있습니다. 또는 히어로 상점에서 히어로 코인 200개를 사용해 획득하세요!

커뮤니티 이벤트

비행선 레이스: 4월 20일~27일

위로, 위로, 더 멀리 날아오릅니다! 커뮤니티가 모두 힘을 합쳐 파란 비행선이 빨간 비행선보다 먼저 결승선을 통과하도록 도와주세요.

전투에서 많이 승리할수록 비행선이 더 빨리 진행합니다! 팀을 응원하면 보너스 포인트를 얻을 수 있습니다.

이벤트 및 보상에 관한 자세한 소식이 곧 발표될 예정이니 기대해 주세요!

게임 모드 및 도전

히어로 드래프트 모드: 4월 6일~13일

전형적인 드래프트 모드가 슈퍼 충전되었습니다! 덱 드래프트로 새로운 히어로 해골 비행선을 사용해 보세요.

침수된 아레나 드래프트: 4월 27일~5월 4일

아레나가 물에 잠겼지만, 치열한 전투는 계속됩니다! 마법과 공중 유닛을 드래프트해 적을 쓰러뜨리세요.