크라운 체이스 이벤트

더 많은 보상을 원하시나요? 그렇다면 좋은 소식이 있어요! 이번 시즌에는 크라운 체이스에 환상적인 보상을 눌러 담아 준비했습니다.

히어로 파편 200개(히어로 1명)

용광로 진화 조각 3개

진저브레드 럭키 박스

멋진 꾸미기 아이템

그 외 다수!

12일간의 클래시마스

일정 시작:12월 14일

클래시마스의 열두 번째 날 찾아온 사랑의 선물은? 바로 5성 매직 럭키 박스입니다!

킹은 누가 자고 있었는지, 누가 싸우고 있었는지 잘 알고 있습니다. 궁극의 클래시마스 선물을 위해 크라운을 모아 보세요!