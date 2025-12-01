신규 시즌: 히어로 홀리데이
다가오는 시즌에 대해 알아야 하는 모든 정보를 이 게시글에서 살펴보세요.
신규 히어로: 미니 P.E.K.K.A, 머스킷병, 자이언트, 기사
특별 홀리데이 이벤트: 12일간의 클래시마스
게임 모드 및 도전
크라운 체이스 이벤트
2v2 리그
클랜 항해
신규 히어로
히어로 미니 P.E.K.K.A
불 쇼는 멈추지 않습니다!
이 히어로는 적을 황금 접시에 담아 서빙합니다. 히어로 미니 P.E.K.K.A는 팬케이크를 먹으면 레벨이 오르며, 더 오래 기다릴수록 더 많은 팬케이크를 만들어 더 빠르게 레벨업합니다. 하지만 팬케이크는 최대 5장까지만 먹을 수 있고, 레벨도 최대 5레벨까지 올릴 수 있으니 너무 오래 기다리지는 마세요.
히어로 머스킷병
머스킷병의 파괴적인 건물을 조심하세요!
히어로 머스킷병이 더욱 무시무시해졌습니다. 바로 앞에 단거리 자동 터렛을 생성해 광역 피해를 입히고 자신의 명예를 지켜냅니다.
히어로 자이언트
새로운 쿼터백 스타의 등장!
히어로 자이언트의 팔은 정말 무시무시합니다. 능력을 활성화하면, 손이 닿는 범위 내에 있는 가장 높은 HP의 적 유닛을 반대편으로 내던져 기절시키고 피해를 입힐 수 있습니다.
히어로 기사
모두 덤벼 보라고!
이 히어로의 콧수염 앞에서는 그 어떤 수염도 기가 죽을 수밖에 없습니다. 히어로 기사는 매력적인 콧수염으로 적의 공격을 유도하고, 빛나는 새 방패로 보호를 받습니다.
게임 모드 및 도전
클래식의 재해석: 12월 1일~8일
좋아하는 클래식 유닛을 세 가지 다른 형태로 이용하여 전투해 보세요!
도전: 12월 5일~8일
보상: 전투 배너(프레임 및 장식) + 이모티콘
신나는 호그 홀리데이: 12월 8일~15일
산타 호그 라이더가 마을에 찾아옵니다. 선물과 영예로 가득한 시즌이니, 보상도 가득해야겠죠!
도전: 11월 12일~15일
보상: 전투 배너(프레임 및 장식) + 이모티콘
크라운 체이스 이벤트
더 많은 보상을 원하시나요? 그렇다면 좋은 소식이 있어요! 이번 시즌에는 크라운 체이스에 환상적인 보상을 눌러 담아 준비했습니다.
히어로 파편 200개(히어로 1명)
용광로 진화 조각 3개
진저브레드 럭키 박스
멋진 꾸미기 아이템
그 외 다수!
12일간의 클래시마스
일정 시작:12월 14일
클래시마스의 열두 번째 날 찾아온 사랑의 선물은? 바로 5성 매직 럭키 박스입니다!
킹은 누가 자고 있었는지, 누가 싸우고 있었는지 잘 알고 있습니다. 궁극의 클래시마스 선물을 위해 크라운을 모아 보세요!
2v2 리그
친구들과 협력해 순위를 올리고, 경쟁 리그까지 도달해 보세요. 정상에 올라 과연 누가 최고의 듀오인지 증명하세요!