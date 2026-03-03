신규 시즌: 10주년 기념
클래시 로얄의 10주년을 기념해 왕도 전투에 참전할 만큼 굉장한 이벤트와 크라운 체이스, 경쟁 트랙, 풍성한 보상을 아레나에 준비했습니다!
이번 기념 이벤트의 모든 것을 알려드립니다.
신규 히어로: 히어로 바바리안 통 및 히어로 마법 아처
앨범 이벤트
커뮤니티 이벤트
게임 모드 및 도전
레트로 로얄 글로벌 토너먼트
크라운 체이스
클랜 항해
기타 변경 사항
시작해 보죠!
신규 히어로
히어로 바바리안 통
능력: 데굴데굴 리롤
신나게 굴릴 시간입니다!
통의 성능 자체가 만족스럽다면, 굳이 바꿀 필요 없겠죠? 히어로 바바리안 통에 예비 통이 추가되어, 라인을 정리하고 HP 일부를 회복할 기회를 한 번 더 갖게 되었습니다.
히어로 마법 아처
능력: 트리플 위협
한 발 말고 세 발은 어떨까요?
히어로 마법 아처가 대장 도둑과 함께한 훈련의 성과가 제대로 나타났습니다! 히어로 마법 아처가 완벽한 기만전술을 이용해 뒤로 돌진하며 적을 속이는 미끼를 남깁니다. 다음 공격에서는 한 발도, 두 발도 아닌 세 발의 화살을 발사해 한 번의 공격으로 다수의 적을 관통할 수 있죠!
곧 시작될 앨범 이벤트를 완료해 히어로 마법 아처를 무료로 잠금 해제하세요.
앨범 이벤트
그림 같이 아름다운 신규 앨범 이벤트를 소개합니다! 킹 레벨 8부터 이용 가능합니다.
10주년 시즌에는 스니펫을 모아 지난 10년 중 클래시 로얄을 대표한 명장면 9개를 완성하세요. 각 장면을 완성할 때마다 멋진 보상을 받을 수 있습니다.
스니펫은 종류와 희귀도가 다양합니다. 어떤 스니펫은 특정 장면에만 속해 있고, 일부는 다른 스니펫에 비해 획득하기가 더 어렵습니다. 스니펫의 희귀도는 일반, 희귀, 영웅, 전설로 나뉩니다.
스니펫은 이벤트 또는 상점을 통해 일일 전투 보상(하루 최대 4개)으로 획득 가능합니다.
이미 보유한 스니펫을 또 받을까 봐 걱정되시나요? 중복 스니펫은 유용합니다! 5개의 중복 스니펫을 모으면, 스페셜 스니펫 1개로 교환할 수 있습니다. 이는 아직 보유하지 않은 스니펫을 확정적으로 제공하죠.
희귀도가 높은 중복 스니펫일수록 개수를 더 많이 부여하기 때문에, 컬렉션 완성에 큰 도움을 줍니다.
|스니펫
|중복
|일반
|2
|희귀
|3
|영웅
|4
|전설
|5
각 장면을 완료하면 로얄 호그 진화 조각 3개, 5성 럭키 박스 1개, 5성 진화 상자 1개를 포함하는 전설 보상을 받을 수 있습니다. 10주년 기념 앨범 전체를 완성하면 최종 보상으로 히어로 마법 아처는 물론 이모티콘 1개, 타워 스킨 1개까지 손에 넣을 수 있어요!
앨범 이벤트를 완료한 이후 추가로 얻는 스니펫은 보너스 보상으로 변환됩니다.
10주년 파티 커뮤니티 이벤트
이전에 투표로 선정된 20개의 유닛을 기억하시나요? 이 유닛들이 클래시 로얄 10주년을 기념해 어떤 선물을 열지 어서 결정해 주길 기다리고 있습니다!
투표 시작: 3월 1일
선물 개봉: 3월 2일~11일
매일 투표에 참여해 다음날 개봉할 20가지 선물 중 하나를 선택합니다. 커뮤니티 투표이므로, 자신이 어떤 선물을 선택했는지와 관계없이 모든 투표자가 동일한 선물을 받습니다.
즉 10번 투표하고, 10개의 선물을 열 수 있다는 뜻이죠! 하지만 모든 유닛이 자신이 들고 온 특별한 선물을 선보일 수 있는 건 아닙니다. 그러니 현명하게 선택하세요. 이벤트가 종료되면 개봉되지 못한 남은 열 개의 선물은 베이비 드래곤이 갖게 되며, 추운 날 밤 왕의 발을 따뜻하게 데우는 데 사용될지도 모릅니다.
다음날 선물을 받으려면 반드시 투표를 해야 한다는 걸 기억하세요.
각 선물에는 무엇이 들어있나요? 비밀이어야 하는데, 열정적인 일부 유닛들이 비밀을 잘 지키질 못해서 저희 소셜 미디어에 힌트를 남기고 있더군요.
게임 모드 및 도전
히어로 드래프트: 3월 2일~9일
전형적인 드래프트 모드가 슈퍼 충전되었습니다! 덱 드래프트로 새로운 히어로들을 사용해 보세요.
도전: 3월 6일~9일
보상: 전투 배너(프레임 및 장식) + 이모티콘
그리고 아마도... 어쩌면 아마도... 더 있을지도요?
글로벌 토너먼트
레트로 로얄 토너먼트: 3월 27일~4월 1일
네, 맞습니다! 이번 시즌에 글로벌 토너먼트가 다시 돌아옵니다. 이를 기념해 특별 기념 에디션으로 토너먼트를 시작할 예정입니다... 바로 레트로죠!
이번 토너먼트에서는 지금까지 출시된 첫 80장의 카드만 사용할 수 있으며, 모든 카드가 11레벨로 조정됩니다. 챔피언도, 진화도, 히어로도 없습니다. 오직 정통 클래시 로얄만 존재합니다.
승리할 때마다 다양한 보상을 획득할 수 있으며, 12승에 도달하면 순위표 경쟁이 시작됩니다!
크라운 체이스
이번 시즌은 축제 분위기인 만큼, 모든 이벤트가 풍족할 거예요! 축제 분위기의 보상이 가득한 크라운 체이스를 준비했으며, 다음 보상들이 포함됩니다.
스니펫
매직 럭키 박스
기념일 럭키 박스
꾸미기 아이템
그 외 다수!
클랜 항해
클랜원을 소집하세요! 이번 시즌, 로얄 해상을 가로지르는 항해를 시작합니다!
클랜원과 여정을 함께하며 더 락 골렘 이모티콘을 포함한 한정판 보상을 잠금 해제해 보세요.
아직 클랜에 소속되어 있지 않으신가요? 너무 늦기 전에 합류하세요! 어떤 클랜에 가입해야 할지 모르겠다면, 클래시 로얄 Discord에서 함께 항해할 완벽한 클랜을 찾으실 수 있습니다.
기타 변경 사항
혹시 놓치셨을 경우를 위해 이번 시즌의 모든 변경 사항을 간략히 정리해 드립니다.
3월 2일
모든 히어로 파편을 무료 패스 한곳에 모았습니다. 무료 패스에 이제 75개의 히어로 파편이 포함됩니다!
로얄 패스에 더 많은 옵션 추가
3월 중순
무작위성이나 반복 없이, 히어로 선택!
히어로 코인(구 히어로 파편)
무료 히어로 잠금 해제
덱 슬롯 리워크: 진화 1개, 히어로 1개, 와일드 1개
변경 사항을 type: entry-hyperlink id: FpK0V6QvmXCLS7yjLJM3T에서 더 자세히 알아보세요!
저희는 항상 새로운 이벤트와 기능에 대한 이용자 여러분의 의견을 듣고자 합니다. Reddit에서 클래시 로얄에서 진행 중인 콘텐츠에 대한 여러분의 생각을 들려 주세요!
그럼, 아레나에서 뵙겠습니다.
클래시 로얄 팀