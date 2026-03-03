히어로 마법 아처가 대장 도둑과 함께한 훈련의 성과가 제대로 나타났습니다! 히어로 마법 아처가 완벽한 기만전술을 이용해 뒤로 돌진하며 적을 속이는 미끼를 남깁니다. 다음 공격에서는 한 발도, 두 발도 아닌 세 발의 화살을 발사해 한 번의 공격으로 다수의 적을 관통할 수 있죠!

곧 시작될 앨범 이벤트를 완료해 히어로 마법 아처를 무료로 잠금 해제하세요.

앨범 이벤트

그림 같이 아름다운 신규 앨범 이벤트를 소개합니다! 킹 레벨 8부터 이용 가능합니다.

10주년 시즌에는 스니펫을 모아 지난 10년 중 클래시 로얄을 대표한 명장면 9개를 완성하세요. 각 장면을 완성할 때마다 멋진 보상을 받을 수 있습니다.

스니펫은 종류와 희귀도가 다양합니다. 어떤 스니펫은 특정 장면에만 속해 있고, 일부는 다른 스니펫에 비해 획득하기가 더 어렵습니다. 스니펫의 희귀도는 일반, 희귀, 영웅, 전설로 나뉩니다.

스니펫은 이벤트 또는 상점을 통해 일일 전투 보상(하루 최대 4개)으로 획득 가능합니다.

이미 보유한 스니펫을 또 받을까 봐 걱정되시나요? 중복 스니펫은 유용합니다! 5개의 중복 스니펫을 모으면, 스페셜 스니펫 1개로 교환할 수 있습니다. 이는 아직 보유하지 않은 스니펫을 확정적으로 제공하죠.

희귀도가 높은 중복 스니펫일수록 개수를 더 많이 부여하기 때문에, 컬렉션 완성에 큰 도움을 줍니다.

스니펫 중복 일반 2 희귀 3 영웅 4 전설 5

각 장면을 완료하면 로얄 호그 진화 조각 3개, 5성 럭키 박스 1개, 5성 진화 상자 1개를 포함하는 전설 보상을 받을 수 있습니다. 10주년 기념 앨범 전체를 완성하면 최종 보상으로 히어로 마법 아처는 물론 이모티콘 1개, 타워 스킨 1개까지 손에 넣을 수 있어요!

앨범 이벤트를 완료한 이후 추가로 얻는 스니펫은 보너스 보상으로 변환됩니다.

10주년 파티 커뮤니티 이벤트

이전에 투표로 선정된 20개의 유닛을 기억하시나요? 이 유닛들이 클래시 로얄 10주년을 기념해 어떤 선물을 열지 어서 결정해 주길 기다리고 있습니다!

투표 시작 : 3월 1일

선물 개봉: 3월 2일~11일

매일 투표에 참여해 다음날 개봉할 20가지 선물 중 하나를 선택합니다. 커뮤니티 투표이므로, 자신이 어떤 선물을 선택했는지와 관계없이 모든 투표자가 동일한 선물을 받습니다.

즉 10번 투표하고, 10개의 선물을 열 수 있다는 뜻이죠! 하지만 모든 유닛이 자신이 들고 온 특별한 선물을 선보일 수 있는 건 아닙니다. 그러니 현명하게 선택하세요. 이벤트가 종료되면 개봉되지 못한 남은 열 개의 선물은 베이비 드래곤이 갖게 되며, 추운 날 밤 왕의 발을 따뜻하게 데우는 데 사용될지도 모릅니다.

다음날 선물을 받으려면 반드시 투표를 해야 한다는 걸 기억하세요.

각 선물에는 무엇이 들어있나요? 비밀이어야 하는데, 열정적인 일부 유닛들이 비밀을 잘 지키질 못해서 저희 소셜 미디어에 힌트를 남기고 있더군요.

게임 모드 및 도전

히어로 드래프트: 3월 2일~9일

전형적인 드래프트 모드가 슈퍼 충전되었습니다! 덱 드래프트로 새로운 히어로들을 사용해 보세요.