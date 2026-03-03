Skip to content
2026년 3월 3일
신규 시즌: 10주년 기념

클래시 로얄의 10주년을 기념해 왕도 전투에 참전할 만큼 굉장한 이벤트와 크라운 체이스, 경쟁 트랙, 풍성한 보상을 아레나에 준비했습니다!

이번 기념 이벤트의 모든 것을 알려드립니다.

  • 신규 히어로: 히어로 바바리안 통 및 히어로 마법 아처

  • 앨범 이벤트

  • 커뮤니티 이벤트

  • 게임 모드 및 도전

  • 레트로 로얄 글로벌 토너먼트

  • 크라운 체이스

  • 클랜 항해

  • 기타 변경 사항

시작해 보죠!

신규 히어로

히어로 바바리안 통

능력: 데굴데굴 리롤

신나게 굴릴 시간입니다!

통의 성능 자체가 만족스럽다면, 굳이 바꿀 필요 없겠죠? 히어로 바바리안 통에 예비 통이 추가되어, 라인을 정리하고 HP 일부를 회복할 기회를 한 번 더 갖게 되었습니다.

히어로 마법 아처

능력: 트리플 위협

한 발 말고 세 발은 어떨까요?

히어로 마법 아처가 대장 도둑과 함께한 훈련의 성과가 제대로 나타났습니다! 히어로 마법 아처가 완벽한 기만전술을 이용해 뒤로 돌진하며 적을 속이는 미끼를 남깁니다. 다음 공격에서는 한 발도, 두 발도 아닌 세 발의 화살을 발사해 한 번의 공격으로 다수의 적을 관통할 수 있죠!

곧 시작될 앨범 이벤트를 완료해 히어로 마법 아처를 무료로 잠금 해제하세요.

앨범 이벤트

그림 같이 아름다운 신규 앨범 이벤트를 소개합니다! 킹 레벨 8부터 이용 가능합니다.

10주년 시즌에는 스니펫을 모아 지난 10년 중 클래시 로얄을 대표한 명장면 9개를 완성하세요. 각 장면을 완성할 때마다 멋진 보상을 받을 수 있습니다.

스니펫은 종류와 희귀도가 다양합니다. 어떤 스니펫은 특정 장면에만 속해 있고, 일부는 다른 스니펫에 비해 획득하기가 더 어렵습니다. 스니펫의 희귀도는 일반, 희귀, 영웅, 전설로 나뉩니다.

스니펫은 이벤트 또는 상점을 통해 일일 전투 보상(하루 최대 4개)으로 획득 가능합니다.

이미 보유한 스니펫을 또 받을까 봐 걱정되시나요? 중복 스니펫은 유용합니다! 5개의 중복 스니펫을 모으면, 스페셜 스니펫 1개로 교환할 수 있습니다. 이는 아직 보유하지 않은 스니펫을 확정적으로 제공하죠.

희귀도가 높은 중복 스니펫일수록 개수를 더 많이 부여하기 때문에, 컬렉션 완성에 큰 도움을 줍니다.

스니펫중복
일반2
희귀3
영웅4
전설5

각 장면을 완료하면 로얄 호그 진화 조각 3개, 5성 럭키 박스 1개, 5성 진화 상자 1개를 포함하는 전설 보상을 받을 수 있습니다. 10주년 기념 앨범 전체를 완성하면 최종 보상으로 히어로 마법 아처는 물론 이모티콘 1개, 타워 스킨 1개까지 손에 넣을 수 있어요!

앨범 이벤트를 완료한 이후 추가로 얻는 스니펫은 보너스 보상으로 변환됩니다.

10주년 파티 커뮤니티 이벤트

이전에 투표로 선정된 20개의 유닛을 기억하시나요? 이 유닛들이 클래시 로얄 10주년을 기념해 어떤 선물을 열지 어서 결정해 주길 기다리고 있습니다!

  • 투표 시작: 3월 1일

  • 선물 개봉: 3월 2일~11일

매일 투표에 참여해 다음날 개봉할 20가지 선물 중 하나를 선택합니다. 커뮤니티 투표이므로, 자신이 어떤 선물을 선택했는지와 관계없이 모든 투표자가 동일한 선물을 받습니다.

즉 10번 투표하고, 10개의 선물을 열 수 있다는 뜻이죠! 하지만 모든 유닛이 자신이 들고 온 특별한 선물을 선보일 수 있는 건 아닙니다. 그러니 현명하게 선택하세요. 이벤트가 종료되면 개봉되지 못한 남은 열 개의 선물은 베이비 드래곤이 갖게 되며, 추운 날 밤 왕의 발을 따뜻하게 데우는 데 사용될지도 모릅니다.

다음날 선물을 받으려면 반드시 투표를 해야 한다는 걸 기억하세요.

각 선물에는 무엇이 들어있나요? 비밀이어야 하는데, 열정적인 일부 유닛들이 비밀을 잘 지키질 못해서 저희 소셜 미디어에 힌트를 남기고 있더군요.

게임 모드 및 도전

히어로 드래프트: 3월 2일~9일

전형적인 드래프트 모드가 슈퍼 충전되었습니다! 덱 드래프트로 새로운 히어로들을 사용해 보세요.

  • 도전: 3월 6일~9일

  • 보상: 전투 배너(프레임 및 장식) + 이모티콘

그리고 아마도... 어쩌면 아마도... 더 있을지도요?

글로벌 토너먼트

레트로 로얄 토너먼트: 3월 27일~4월 1일

네, 맞습니다! 이번 시즌에 글로벌 토너먼트가 다시 돌아옵니다. 이를 기념해 특별 기념 에디션으로 토너먼트를 시작할 예정입니다... 바로 레트로죠!

이번 토너먼트에서는 지금까지 출시된 첫 80장의 카드만 사용할 수 있으며, 모든 카드가 11레벨로 조정됩니다. 챔피언도, 진화도, 히어로도 없습니다. 오직 정통 클래시 로얄만 존재합니다.

승리할 때마다 다양한 보상을 획득할 수 있으며, 12승에 도달하면 순위표 경쟁이 시작됩니다!

크라운 체이스

이번 시즌은 축제 분위기인 만큼, 모든 이벤트가 풍족할 거예요! 축제 분위기의 보상이 가득한 크라운 체이스를 준비했으며, 다음 보상들이 포함됩니다.

  • 스니펫

  • 매직 럭키 박스

  • 기념일 럭키 박스

  • 꾸미기 아이템

  • 그 외 다수!

클랜 항해

클랜원을 소집하세요! 이번 시즌, 로얄 해상을 가로지르는 항해를 시작합니다!

클랜원과 여정을 함께하며 더 락 골렘 이모티콘을 포함한 한정판 보상을 잠금 해제해 보세요.

아직 클랜에 소속되어 있지 않으신가요? 너무 늦기 전에 합류하세요! 어떤 클랜에 가입해야 할지 모르겠다면, 클래시 로얄 Discord에서 함께 항해할 완벽한 클랜을 찾으실 수 있습니다.

기타 변경 사항

혹시 놓치셨을 경우를 위해 이번 시즌의 모든 변경 사항을 간략히 정리해 드립니다.

  • 3월 2일

    • 모든 히어로 파편을 무료 패스 한곳에 모았습니다. 무료 패스에 이제 75개의 히어로 파편이 포함됩니다!

    • 로얄 패스에 더 많은 옵션 추가

  • 3월 중순

    • 무작위성이나 반복 없이, 히어로 선택!

    • 히어로 코인(구 히어로 파편)

    • 무료 히어로 잠금 해제

    • 덱 슬롯 리워크: 진화 1개, 히어로 1개, 와일드 1개

변경 사항을 type: entry-hyperlink id: FpK0V6QvmXCLS7yjLJM3T에서 더 자세히 알아보세요!

저희는 항상 새로운 이벤트와 기능에 대한 이용자 여러분의 의견을 듣고자 합니다. Reddit에서 클래시 로얄에서 진행 중인 콘텐츠에 대한 여러분의 생각을 들려 주세요!

그럼, 아레나에서 뵙겠습니다.

클래시 로얄 팀