신규 시즌: K.H.A.O.S
바이킹, 곰, 그리고 다양한 C.H.A.O.S가 한 데 섞였습니다... 재미가 없을 수 없겠죠? 이 게시글에서 이번 시즌의 모든 내용을 알아보세요.
신규 히어로: 발키리 및 버서커
신규 진화: 엘리트 바바리안
게임 모드 및 도전
경쟁 리그
글로벌 토너먼트
Ken의 상점
신규 히어로
히어로 발키리
능력: 격동의 돌풍
과감하게 돌진!
히어로 발키리가 골드 나이트에게 영감을 받아 더욱 격렬해졌습니다! 그녀의 히어로 능력을 활성화하면 주변의 적을 향해 회전하며 목표물을 베어냅니다. 하지만 회전 중에도 피해를 입을 수 있으니 조심하세요.
로얄 패스를 업그레이드하거나 시즌 시작 시 히어로 코인을 사용해 히어로 발키리를 잠금 해제할 수 있습니다.
히어로 버서커
능력: 흉포한 생존
내면의 버서커 본능을 깨우세요!
이 꼬마에게서 거리를 유지하는 것이 좋을 겁니다! 히어로 버서커의 능력을 활성화하면 몇 초 동안 버서커가 한층 더 흉폭해져 공격 속도가 증가하고 무시무시한 존재로 변신합니다.
히어로 버서커 잠금 해제 이벤트 "야수를 해방하세요!"는 Ken의 C.H.A.O.S 드래프트 리그와 함께 시작됩니다.
신규 진화
엘리트 바바리안 진화
분노의 힘을 믿으시나요?
진화한 엘리트 바바리안은 몇 초마다 멀리 있는 적에게 분노 묻힌 창을 던지고, 아군에게 영향을 주는 분노의 길을 생성합니다.
Ken의 상점에서 진화한 엘리트 바바리안을 획득해 보세요!
게임 모드
여러 종류의 C.H.A.O.S
매주 새로운 유형의 C.H.A.O.S를 경험해 보세요! 기본적으로는 모두에게 익숙한 C.H.A.O.S와 동일한 모드이지만, 이번 시즌에는 색다른 요소가 더해져 한층 다양해진 모습으로 등장합니다.
C.H.A.O.S 트리플 드래프트: 8월 17일~9월 7일
C.H.A.O.S 영웅 한정: 8월 17일~24일
C.H.A.O.S 서든 데스: 8월 24일~31일
C.H.A.O.S 무한 엘릭서: 8월 31일~9월 7일
직접 커스텀한 C.H.A.O.S 드래프트 토너먼트를 열 수도 있습니다!
그리고 더 많은 C.H.A.O.S를 원하시는 도전자님을 위해 준비한 것이 있습니다.
경쟁 리그
Ken의 C.H.A.O.S 드래프트 리그: 8월 3일~17일
Ken이 이만큼의 C.H.A.O.S를 감당할 수 있을까요? 인기 게임 모드에 크리에이터 고유의 재치있는 변형을 더한 게임 모드를 직접 플레이해 보세요...
15승을 달성하면 리그 배지를 받습니다!
글로벌 토너먼트
Ken의 C.H.A.O.S 메가 드래프트: 8월 24일~29일
승리할 자신이 있나요? 크리에이터 Ken의 기발한 콜라보에 참여해, 실력을 발휘하고 깊은 인상을 남겨 보세요!
최고의 실력을 증명하고 한정 배지를 획득해 널리 뽐내세요. 상위 10,000위 플레이어에게는 순위표 랭크 기록자 배지도 주어집니다.
Ken의 상점
Ken이 준비한 것은 멋진 외모와 화려한 게임 모드뿐만이 아닙니다... K.H.A.O.S 토큰과 Ken의 상점을 소개합니다!
K.H.A.O.S 토큰은 이벤트, 상점, 경품 이벤트 등을 통해 획득할 수 있는 기간 한정 화폐입니다.
Ken의 상점이 뭔가 잘못되었다고 생각하시나요? 아뇨, 그렇지 않습니다. 모든 것이 의도한 대로 잘 작동하고 있답니다.
잊지 마세요! 합체 전술 시즌 11은 9월 1일에 시작합니다. 저희의 SNS을 계속 지켜보고 앞으로 추가될 내용을 알아 보세요.
저희는 항상 새로운 이벤트와 기능에 대한 이용자 여러분의 의견을 듣고자 합니다. Reddit에서 클래시 로얄에서 진행 중인 콘텐츠에 대한 여러분의 생각을 들려 주세요!
그럼, 아레나에서 뵙겠습니다.
클래시 로얄 팀