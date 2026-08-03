히어로 발키리가 골드 나이트에게 영감을 받아 더욱 격렬해졌습니다! 그녀의 히어로 능력을 활성화하면 주변의 적을 향해 회전하며 목표물을 베어냅니다. 하지만 회전 중에도 피해를 입을 수 있으니 조심하세요.

로얄 패스를 업그레이드하거나 시즌 시작 시 히어로 코인을 사용해 히어로 발키리를 잠금 해제할 수 있습니다.