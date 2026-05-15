신규 컬렉션 레벨 및 마스터리 변경 사항
다음 업데이트 예정일은 5월 26일이며, 새로운 게임 모드, 진화, 히어로 등 기대하실 만한 새로운 요소로 가득합니다. 또한 7월에는 카드 한 가지가 새롭게 등장하고 C.H.A.O.S 모드가 돌아오죠!
오늘은 게임 진행 시스템과 관련된 이번 변경 사항에 대해 자세히 살펴보려 합니다. 다음 업데이트에서는, 킹 타워와 카드 레벨을 추적하기 더 쉽게 만드는 한편, 마스터리 시스템을 개편하여 더 일관되고 보람 있는 진행 루프를 조성하고자 합니다.
클래시 로얄의 진행도는 지난 몇 년간 점점 더 복잡해졌으며, 왕의 여정 같은 시스템은 실제 진행률을 투명하게 반영하지 못하고 추적하기도 어려웠습니다. 또한 보상이 플레이어가 중시하는 요소와 동떨어진 느낌이거나, 메인 덱 레벨 업과 같은 개인적인 목표 달성에 딱히 도움이 되지 않기도 했습니다.
이번 업데이트는 이러한 사항을 개선하는 것이 목표입니다!
진행도를 단순 명확하게 만들고, 진행을 통해 보람을 느낄 수 있도록 만들고자 합니다. 모든 업그레이드가 의미 있다는 느낌이 들어야 하며, 컬렉션의 모든 카드가 중요한 역할을 해야 하고, 플레이어가 항상 다음 목표 달성이 얼마나 남았는지 알 수 있어야 합니다.
왕의 여정 종료
현재는 왕의 여정으로 전반적인 진행도를 추적하고 있으며, 이를 통해 보상을 얻고, 킹 타워를 업그레이드하고, 일정 마일스톤마다 새로운 요소를 잠금 해제합니다. 왕의 여정상의 진행도는 XP를 기준으로 하지만, 대형 마일스톤인 경우에는 추적이 어렵습니다. 진행도를 꾸준히 확인하지 않으면 신규 킹 타워 레벨 같은 대형 보상은 막막하게 여겨질 수 있고, 그러다 보니 실제로 목표로 삼기보다 어느덧 갑자기 달성하는 일이 잦습니다.
달성이 막막해 보인다는 문제와 더불어, 다양한 카드 희귀도로 인해 XP 양이 다르다는 문제와, 상자 보상에서 업그레이드하려는 카드가 나오지 않으면 실망하게 될 수 있다는 문제도 있습니다. 또한 진행해 나갈수록 왕의 여정 페이스가 더뎌져, XP를 대량으로 얻더라도 진행에는 부족한 경우가 종종 있습니다.
변경 사항으로 보상에 생긴 변화는 이 글 뒷부분에서 자세히 설명해 드립니다.
따라서 진행도를 단순하게 만들고 각 단계마다 기대감을 더 불러일으킬 수 있도록, 왕의 여정을 종료하고 대신...
컬렉션 레벨 을 도입합니다!
컬렉션 레벨은 단순하고 직관적으로 진행도를 추적하고 관리할 수 있는 시스템입니다. 더 이상 복잡한 XP 시스템이 아니라 특정 기준에 따른 명확하고 파악하기 쉬운 진행도죠. 그 기준은 바로 카드 컬렉션입니다.
진행 방식은 이렇습니다. 보유한 모든 카드의 레벨을 합산하고, 보유한 진화와 히어로 형태마다 5점을 가산하여 컬렉션 레벨을 계산합니다!
현재 게임 내 카드 총 125종과 진화 및 히어로까지 모두 컬렉션 레벨 계산에 포함됩니다.
이게 다냐고요? 맞습니다! 중요한 점은, 컬렉션에 추가되는 카드는 희귀도에 따라 레벨이 각기 다르므로, 더 희귀한 카드일수록 최초 잠금 해제 시 더 많은 컬렉션 레벨을 얻을 수 있다는 점입니다.
희귀한 카드를 최초로 잠금 해제할 경우 좀 더 많은 컬렉션 레벨을 보상으로 받을 수 있으며, 매 업그레이드마다 희귀도에 관계없이 +1레벨이 올라갑니다.
예시:
발키리 잠금 해제: +3레벨
발키리 11에서 12레벨로 업그레이드: +1레벨
발키리 진화 잠금 해제: +5레벨
긴 시간 동안 한 번도 사용한 적 없는 카드까지, 모든 카드와 모든 업그레이드 하나 하나가 큰 도움이 됩니다!
마일스톤
새로운 시스템에서는 올릴 수 있는 레벨 한도가 높고 그 과정에서 달성할 마일스톤도 다양하게 마련되어 있어, 카드 잠금 해제나 카드 업그레이드 시마다 보상을 받게 됩니다.
한 레벨 오를 때마다 마일스톤을 달성해 보상을 받는 게 아니라, 컬렉션 레벨에 따라 정기적으로 보상이 주어지죠.
컬렉션 레벨 20이 되면 첫 보상을 받을 수 있습니다. 그다음부터는 10레벨이 오를 때마다 보상을 받게 됩니다. 또한 1500레벨이 되면 그때부터는 보상을 받는 주기가 5레벨씩으로 짧아집니다.
컬렉션을 최대로 채워갈수록 더 자주 보상을 받게 됩니다.
컬렉션 레벨 총 보상
|개수
|보석
|14,955
|일반 와일드카드
|28,920
|희귀 와일드카드
|7,850
|영웅 와일드카드
|1,327
|전설 와일드카드
|58
|챔피언 와일드카드
|19
|4성 매직 럭키 박스
|1
|5성 매직 럭키 박스
|28
|진화 상자
|13
|한정판 배너
|6
|한정판 타워 스킨
|1
왕의 여정에서 컬렉션 레벨로 전환
이전 시스템에서 새로운 시스템으로 넘어가는 기념 보상이 있을지 궁금하실 겁니다... 있고 말고요! 릴리즈 당일의 개개인 컬렉션 레벨에 따라 모두에게 보상을 드립니다. 아래에서 보상을 확인하세요!
새로워진 시스템 기념 보상
|컬렉션 레벨
|보석
|5성 매직 럭키 박스
|배너
|타워 스킨
|20~200
|500
|1
|201~400
|750
|1
|401~600
|1,000
|1
|601~800
|1,500
|1
|801~1000
|2,000
|1
|1
|1001~1200
|2,500
|1
|2
|1201~1400
|3,000
|1
|3
|1401~1600
|3,500
|2
|4
|1601~1800
|4,000
|2
|5
|1801~2000
|4,500
|3
|6
|2001~2200
|5,000
|3
|6
|1
업데이트 후 최초 로그인 시에 컬렉션 레벨이 산정되어 현 카드 컬렉션에 반영됩니다.
컬렉션 레벨 확정 시 내 티어가 어디일지 알아보려면 카드 레벨을 모두 합산하고 각 진화와 히어로당 5를 더하세요.
모든 플레이어를 대상으로 진행도를 간소화하기 위해 시스템 및 기념 보상을 마련하는 한편, 신규 시스템(컬렉션 레벨 및 더 쉬운 마스터리 적용)으로는 초중기 게임 플레이어에게 가장 큰 혜택을 적용해, 보다 원활하고 보상감이 커진 경험을 제공해 플레이어가 정상으로 올라가도록 돕습니다.
킹 타워 레벨
이제 킹 타워 레벨은 XP 획득을 통한 레벨 업 대신, 특정 레벨까지 업그레이드한 카드가 몇 장인지에 따라 증가합니다. 걱정 마세요. 이번 변경으로 인해 킹 타워 레벨이 깎이는 결과는 없을 테니까요. 동일하거나 오히려 더 높아질 거랍니다! 왕은 이전과 동일하게 타워가 공격받으면 타워를 방어하고 타워 유닛의 한도 설정의 기준이 됩니다.
아래 표로 킹 타워 레벨이 왕의 여정을 통해 잠금 해제되던 이전 방식과, 킹 타워 레벨 업이 업그레이드해야 하는 카드 수로 결정되는 새로운 시스템을 비교해 놓았습니다.
이전 vs. 신규 킹 타워 업그레이드 조건
|킹 타워 레벨
|왕의 여정(이전)
|업그레이드 합계(신규)
|1
|1레벨
|-
|2
|2레벨
|1레벨 이상 9장
|3
|3레벨
|2레벨 이상 9장
|4
|5레벨
|3레벨 이상 10장
|5
|7레벨
|4레벨 이상 10장
|6
|10레벨
|5레벨 이상 10장
|7
|14레벨
|6레벨 이상 10장
|8
|18레벨
|7레벨 이상 10장
|9
|22레벨
|8레벨 이상 10장
|10
|26레벨
|9레벨 이상 10장
|11
|30레벨
|10레벨 이상 10장
|12
|34레벨
|11레벨 이상 11장
|13
|38레벨
|12레벨 이상 11장
|14
|42레벨
|13레벨 이상 12장
|15
|54레벨
|14레벨 이상 13장
|16
|75레벨
|15레벨 이상 14장
중요한 사항: 타워 유닛은 킹 타워 레벨 업그레이드 조건에 해당하지 않습니다. 킹 타워 레벨이 업그레이드되면, 타워 프린세스 카드 가치에 해당하는 완전 업그레이드와 새 레벨로 업그레이드하는 데 필요한 골드가 자동으로 주어집니다.
이는 이전과 꽤 크게 달라진 사항입니다. 그렇다면 왕의 여정과 XP는 업데이트 이후 어떤 영향을 받을까요?
잠금 해제 변경 사항
왕의 여정이 완전히 없어집니다. 걱정하지 않으셔도 됩니다. 업데이트 이후 로그인에서 미수령한 보상이 있을 경우 팝업창을 통해 자동으로 전달되니까요.
XP도 사라집니다. 이제 카드 업그레이드, 마스터리 보상, 클랜 지원 시 XP를 얻을 수 없고, 최대 레벨 카드로 클랜 지원 시 골드와 스타 포인트를 얻게 됩니다.
또한 이전에는 킹 타워 레벨에 따라 잠금 해제되던 로얄 패스와 클랜 등의 요소가 이제는 아레나를 기준으로 하여 더 일찍 해제됩니다.
이전 vs. 새로워진 잠금 해제 기능
|변경 전
|변경 후
|클랜
|킹 레벨 1
|아레나 1
|덱 슬롯
|킹 레벨 2
|아레나 1
|클랜 지원
|킹 레벨 3
|아레나 2
|로얄 패스
|킹 레벨 7
|아레나 2
|클랜전
|킹 레벨 10
|아레나 3
|클랜 거래
|킹 레벨 16
|아레나 3
|카드 마스터리
|킹 레벨 14
|아레나 4
|스타 포인트
|킹 레벨 9
|아레나 5
FAQ
모든 카드가 컬렉션 레벨에 반영되나요?
합체 전술 지배자를 제외한 모든 카드와 형태가 컬렉션 레벨에 반영됩니다.
변경되면 킹 타워 레벨이 낮아지나요?
아니요. 킹 타워 레벨은 그대로 유지되거나 올라가기만 합니다.
스타 포인트와 스타 레벨도 없어지나요?
아니요! 스타 포인트는 그대로 유지됩니다. 스타 포인트를 계속 보유하시게 되며, 확인 위치도 동일합니다. 스타 레벨에도 변경이 없어 이전과 같이 유닛을 눈부시게 빛내주게 됩니다.
카드 마스터리 변경 사항
일부 보상이 컬렉션 레벨 마일스톤으로 옮겨지고 다른 시스템이 간소화되는 데 맞춰 마스터리에도 업데이트가 실시됩니다. 전반적으로 과제의 난이도를 대폭 낮췄으며 일부 카드는 목표가 상당히 낮아집니다.
호그 라이더를 예로 삼아 모든 카드 마스터리 전반의 변경 시 어떤 변화가 일어나는지 살펴보겠습니다.
호그 라이더 마스터리 변경 전 vs. 변경 후
|과제 세트
|과제
|변경 전
|변경 후
|대미지 딜러
|1
|85,000
|37,000
|2
|250,000
|100,000
|3
|420,000
|170,000
|타워 저격수
|1
|560
|225
|2
|1,600
|600
|3
|2,800
|1,000
|공성 병기
|1
|80
|60
|2
|240
|120
|3
|480
|180
업데이트 적용 시점에 과제 진행 중이고 이미 새 조건을 달성한 경우, 과제는 완료한 것으로 표시되고 보상이 준비됩니다. 그렇지 않을 경우, 진행도가 저장되고 업데이트 전보다 달성에 근접해져 있게 됩니다.
그렇다면 보상은 어떨까요?
일부 보상을 컬렉션 레벨로 옮기고 목표를 낮춤에 따라 마스터리 보상도 조정됩니다. 보석과 와일드카드가 마스터리에서 사라지지만, 완전히 사라지는 것은 아닙니다! 이제부터는 이를 컬렉션 레벨의 마일스톤 보상으로 받으실 수 있습니다. 또한 와일드카드와 관련된 보상은 이전보다 늘어납니다.
업데이트 전후의 마스터리 보상 차이
|변경 전
|변경 후
|과제 세트 1
|카드, 골드, 보석
|과제당 4,000 골드
|과제 세트 2
|골드, 와일드카드, 보석
|과제당 6,000 골드
|과제 세트 3
|6,000/8,000/10,000 골드
|과제당 15,000 골드
각 과제 세트는 3가지 과제로 구성되며, 희귀도에 관계없이 과제당 동일한 양의 골드를 보상으로 받습니다. 모든 카드에 3가지 과제 세트가 있는 것은 아니라는 점에 유의하세요.
두 가지 시스템을 한꺼번에 바꾸는 이유
새로운 진행도 시스템 도입과 더불어, 컬렉션 레벨을 특히 게임 초반에 빠르게 올리실 수 있도록 하기 위해 마스터리 과제를 지속적인 골드 획득원으로 만듦으로써 카드 업그레이드에 도움을 드리기 위한 것입니다.
업그레이드를 더 많이 할수록 컬렉션 레벨이 더 높아지며, 더 많은 마일스톤을 잠금 해제하고 보석과 다양한 보상을 받을 수 있습니다.
따라서 마스터리가 변경되고 보상 구성이 재조정되면서, 모든 요소가 하나의 더 명확한 진행 루프로 연결됩니다.
그렇다면 전체적인 보상 분배 체계는 과연 어떤 모습일지 궁금하시죠?
새로워진 전체 보상 분배
새로운 진행 시스템과 마스터리 변경 사항을 통해 보상을 조정함으로써, 컬렉션을 성장시킬 기회와 선택권을 더 많이 제공하도록 보상이 조정되었습니다.
전반적으로 대부분의 보상이 증가했지만 소수 감소한 보상도 있습니다.
이전 시스템 vs. 신규 시스템 보상 분배
|기존 시스템*
|신규 시스템*
|골드
|4,470,949
|5,165,625 ▲
|보석
|14,330
|14,945 ▲
|일반 와일드카드
|6,431
|37,169 ▲
|희귀 와일드카드
|3,073
|9,275 ▲
|영웅 와일드카드
|667
|1,473 ▲
|전설 와일드카드
|3
|71 ▲
|챔피언 와일드카드
|3
|26 ▲
|무작위 일반 카드
|17,783
|44,641 ▲
|무작위 희귀 카드
|4,382
|3,828 ▼
|무작위 영웅 카드
|1,182
|416 ▼
|무작위 전설 카드
|42
|23 ▼
|무작위 챔피언 카드
|8
|5 ▼
|진화 조각(진화 상자로 획득)
|11
|16 ▲
* 상자 확률에 따라 보상이 적어지거나 많아질 수 있습니다. type: entry-hyperlink id: 4qXXNp3LOx4iSqxX4ZIYwh 게시글에서 더 자세히 알아보세요.
*이전 시스템: 이전 마스터리 + 왕의 여정
*신규 시스템: 신규 마스터리 + 컬렉션 레벨
간단 요약
이 글에서 살펴본 내용을 정리해 보겠습니다.
이미 획득한 보상은 전부 그대로 유지됩니다(아, XP는 빼고요)
킹 타워 레벨은 동일하거나 더 높아집니다
컬렉션 레벨 = 새로운 방식의, 보다 투명한 레벨 결정 시스템으로, 보유한 모든 카드 레벨을 합산하여 결정(+진화 및 히어로 추가 점수)
수령하지 않은 왕의 여정 보상은 자동으로 팝업으로 제공됩니다.
왕의 여정과 XP는 없어집니다
스타 포인트는 그대로 유지됩니다
마스터리 과제 달성 난이도가 낮아집니다
보상 조정 및 재편성이 이루어졌습니다
이 글에서도 다양한 내용을 다뤘지만 앞으로 공개될 내용이 아직 많이 남아 있습니다! 다음 업데이트에 여러분이 기대하실 만한 새로운 요소와 개선 사항이 잔뜩 기다리고 있습니다. 어서 알려드리고 싶군요.
언제나 그렇듯, 클래시 로얄과 관련한 여러분의 생각을 듣고 싶습니다. Discord 또는 Reddit을 방문해 피드백과 아이디어를 나눠 주세요!
그럼, 아레나에서 뵙겠습니다.
클래시 로얄 팀