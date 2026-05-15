현재는 왕의 여정으로 전반적인 진행도를 추적하고 있으며, 이를 통해 보상을 얻고, 킹 타워를 업그레이드하고, 일정 마일스톤마다 새로운 요소를 잠금 해제합니다. 왕의 여정상의 진행도는 XP를 기준으로 하지만, 대형 마일스톤인 경우에는 추적이 어렵습니다. 진행도를 꾸준히 확인하지 않으면 신규 킹 타워 레벨 같은 대형 보상은 막막하게 여겨질 수 있고, 그러다 보니 실제로 목표로 삼기보다 어느덧 갑자기 달성하는 일이 잦습니다.

달성이 막막해 보인다는 문제와 더불어, 다양한 카드 희귀도로 인해 XP 양이 다르다는 문제와, 상자 보상에서 업그레이드하려는 카드가 나오지 않으면 실망하게 될 수 있다는 문제도 있습니다. 또한 진행해 나갈수록 왕의 여정 페이스가 더뎌져, XP를 대량으로 얻더라도 진행에는 부족한 경우가 종종 있습니다.

변경 사항으로 보상에 생긴 변화는 이 글 뒷부분에서 자세히 설명해 드립니다.

따라서 진행도를 단순하게 만들고 각 단계마다 기대감을 더 불러일으킬 수 있도록, 왕의 여정을 종료하고 대신...

컬렉션 레벨 을 도입합니다!

컬렉션 레벨은 단순하고 직관적으로 진행도를 추적하고 관리할 수 있는 시스템입니다. 더 이상 복잡한 XP 시스템이 아니라 특정 기준에 따른 명확하고 파악하기 쉬운 진행도죠. 그 기준은 바로 카드 컬렉션입니다.

진행 방식은 이렇습니다. 보유한 모든 카드의 레벨을 합산하고, 보유한 진화와 히어로 형태마다 5점을 가산하여 컬렉션 레벨을 계산합니다!

현재 게임 내 카드 총 125종과 진화 및 히어로까지 모두 컬렉션 레벨 계산에 포함됩니다.

이게 다냐고요? 맞습니다! 중요한 점은, 컬렉션에 추가되는 카드는 희귀도에 따라 레벨이 각기 다르므로, 더 희귀한 카드일수록 최초 잠금 해제 시 더 많은 컬렉션 레벨을 얻을 수 있다는 점입니다.

희귀한 카드를 최초로 잠금 해제할 경우 좀 더 많은 컬렉션 레벨을 보상으로 받을 수 있으며, 매 업그레이드마다 희귀도에 관계없이 +1레벨이 올라갑니다.

예시:

발키리 잠금 해제: +3레벨

발키리 11에서 12레벨로 업그레이드: +1레벨

발키리 진화 잠금 해제: +5레벨

긴 시간 동안 한 번도 사용한 적 없는 카드까지, 모든 카드와 모든 업그레이드 하나 하나가 큰 도움이 됩니다!

마일스톤

새로운 시스템에서는 올릴 수 있는 레벨 한도가 높고 그 과정에서 달성할 마일스톤도 다양하게 마련되어 있어, 카드 잠금 해제나 카드 업그레이드 시마다 보상을 받게 됩니다.

한 레벨 오를 때마다 마일스톤을 달성해 보상을 받는 게 아니라, 컬렉션 레벨에 따라 정기적으로 보상이 주어지죠.

컬렉션 레벨 20이 되면 첫 보상을 받을 수 있습니다. 그다음부터는 10레벨이 오를 때마다 보상을 받게 됩니다. 또한 1500레벨이 되면 그때부터는 보상을 받는 주기가 5레벨씩으로 짧아집니다.

컬렉션을 최대로 채워갈수록 더 자주 보상을 받게 됩니다.