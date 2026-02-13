2월 16일부터 시즌이 종료될 때까지, 다음 테마의 이벤트를 통해 아이언하트 럭키 박스 22개를 획득할 수 있습니다.

어둠의 심장

히어로의 길

클랜 항해

또한 한정된 수량의 박스를 선물 나눔 이벤트에서 얻거나 상점에서 보석으로 구매할 수 있습니다.

상자 열기 이벤트가 마음을 사로잡을 보상들과 함께 다시 찾아옵니다! 총 15개의 아이언하트 럭키 박스를 열어 진화 상자를 잠금 해제하세요.

아이언하트 럭키 박스에 대해 더 자세히 알고 싶으시다면 type: entry-hyperlink id: 4qXXNp3LOx4iSqxX4ZIYwh를 참고하세요.

그럼, 아레나에서 뵙겠습니다.

클래시 로얄 팀