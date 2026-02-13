2026년 2월 13일
Blog – Clash Royale
아이언하트 럭키 박스
아이언하트 럭키 박스는 무엇으로 가득할까요? 덩굴과 장미 모양 컵케이크일까요?
트로피 진척도를 진행할수록 보상의 달콤한 향기가 더욱 깊어집니다! 낮은 등급의 희귀도 카드로 시작해 아레나 10에 도달하면, 풍부한 보상이 잠금 해제되고 모든 희귀도 및 시즌 한정 꾸미기 아이템을 만나볼 수 있습니다.
P.E.K.K.A 진화 조각, P.E.K.K.A 완전 진화 그리고 아래와 같은 카드가 등장할 수 있습니다.
|일반
|희귀
|영웅
|전설
|챔피언
|고블린
|다트 고블린
|다크 프린스
|고블린 머신
|고블린슈타인
|고블린 갱
|고블린 우리
|고블린 통
|메가 나이트
|리틀 프린스
|창 고블린
|고블린 오두막
|고블린 저주
|라바 하운드
|해골 킹
|미니언
|인페르노 타워
|P.E.K.K.A
|미니언 패거리
|메가 미니언
|공허
꾸미기 아이템으로는 배너 프레임 2개와 배너 장식 2개, 새 이모티콘 1개를 획득하실 수 있습니다.
2월 16일부터 시즌이 종료될 때까지, 다음 테마의 이벤트를 통해 아이언하트 럭키 박스 22개를 획득할 수 있습니다.
어둠의 심장
히어로의 길
클랜 항해
또한 한정된 수량의 박스를 선물 나눔 이벤트에서 얻거나 상점에서 보석으로 구매할 수 있습니다.
상자 열기 이벤트가 마음을 사로잡을 보상들과 함께 다시 찾아옵니다! 총 15개의 아이언하트 럭키 박스를 열어 진화 상자를 잠금 해제하세요.
아이언하트 럭키 박스에 대해 더 자세히 알고 싶으시다면 type: entry-hyperlink id: 4qXXNp3LOx4iSqxX4ZIYwh를 참고하세요.
그럼, 아레나에서 뵙겠습니다.
클래시 로얄 팀