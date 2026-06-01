차디찬 추위
지하 깊은 곳부터 광활한 툰드라까지, 이번 시즌은 다양한 콘텐츠와 흥미진진한 이벤트로 가득합니다! 이 게시글에서 알아야 할 모든 정보를 살펴보세요.
신규 진화: 프린세스
신규 히어로: 해골 무덤
게임 모드 및 도전
경쟁 리그
글로벌 토너먼트
언데드 바자
크라운 체이스 이벤트
클랜 항해
신규 진화 및 히어로
프린세스 진화
순환 주기: 2
이제 얼음 화살까지 장착했어요!
진화한 프린세스는 아레나에 배치된 후 첫 공격과 그 이후 세 번째 공격마다 얼음 화살을 발사해 상대를 느리게 만듭니다. 아이스 스피릿과 친구가 되면 여러 가지 이점이 따라오는 법이죠.
히어로 해골 무덤
능력: 위풍당당 부활
해골 무덤 아래에 또 다른 무언가가 숨어 있을지 궁금해 본 적 있나요?
무덤 퀸이 기나긴 잠에서 깨어나 소환 시 전투에 합류합니다! 그녀의 능력을 활성화해 아레나에 투입하고, 건물과 타워만 공격하며 해골 병사들을 소환해 승리에 한 발짝 다가가세요.
이 히어로는 시즌 시작부터 사용 가능합니다. 히어로 코인으로 구매하거나 언데드 바자의 최종 보상으로 무료 획득해 보세요.
게임 모드 및 도전
프린세스 진화 드래프트: 6월 1일~8일
전형적인 드래프트 모드가 슈퍼 충전되었습니다! 덱 드래프트로 새로운 프린세스 진화를 사용해 보세요.
끊임없는 언데드: 6월 22일~29일
해골 무덤이 아레나 곳곳에 무작위로 나타납니다. 파괴된 후에는 무덤에서 해골 킹과 로얄 고스트가 부활합니다!
경쟁 리그
프린세스 갬빗: 6월 10일~20일
프린세스가 아레나를 장악하고, 킹이 자취를 감춥니다!
이 리그에서는 40장의 카드로 구성된 덱을 바꿔가며 서든 데스 방식으로 전투하게 됩니다. 진화와 히어로도 항상 활성화되어 있죠. 전투 시작 시, 해당 전투에서 플레이 가능한 카드와 형태를 알 수 있습니다.
이 모드에서 플레이 가능한 카드는 플레이어의 개인 컬렉션에 따라 달라집니다.
15승을 달성하면 리그 배지를, 상위 10,000위 내에 들면 순위표 랭크 기록자 배지를 받습니다!
글로벌 토너먼트
트리플 엘릭서: 6월 2일~6일
3배 더 빠른 클래시 로얄을 즐겨 보세요!
빠른 호흡으로 플레이하며, 승리할 때마다 보상을 잠금 해제하세요. 12승을 달성하면 진정한 도전이 시작됩니다. 이제부터는 순위 싸움이죠!
최고의 실력을 증명하고 한정 배지를 획득해 뽐내세요. 상위 10,000위 플레이어에게는 순위표 랭크 기록자 배지도 주어집니다.
언데드 바자
죽은 자들이 부활하고, 바자회가 열립니다!
무덤 퀸과 그녀의 해골 병사들이 모든 것을 내놓고, 뼈를 아이템으로 교환합니다. 자원, 카드, 럭키 박스, 무료 히어로... 온갖 것들이 있죠!
무덤 토큰은 이벤트, 상점, 경품을 통해 획득할 수 있는 기간 한정 화폐(신체 부위기도 한...)입니다.
이번 라운드에는 다양한 보상 티어가 있으며, 진행할수록 더 좋은 보상을 받을 수 있습니다. 새로운 티어를 잠금 해제하려면 언데드들이 들어올 수 있도록 충분한 토큰을 사용해야 합니다.
마지막 티어에서는 도전자님의 뼈를 무덤 퀸이 직접 히어로 해골 무덤으로 교환해 줍니다!
크라운 체이스 이벤트
이번 시즌에는 크라운 체이스에 환상적인 보상을 눌러 담아 준비했습니다.
히어로 해골 무덤
무덤 토큰
진화 상자
으스스한 꾸미기 아이템
그 외 다수!
클랜 항해
이번 시즌에는 로얄 해상을 가로지르는 클랜 항해가 2회 더 시작됩니다! 아직 클랜에 속해 있지 않다면, 늦기 전에 꼭 가입하세요! 어느 클랜을 선택할지 고민이라면 클래시 로얄 Discord 서버에 가입해 가장 잘 맞는 클랜을 찾아보세요.
저희는 항상 새로운 이벤트와 기능에 대한 이용자 여러분의 의견을 듣고자 합니다. Reddit에서 클래시 로얄에서 진행 중인 콘텐츠에 대한 여러분의 생각을 들려 주세요!
그럼, 아레나에서 뵙겠습니다.
클래시 로얄 팀