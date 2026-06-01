무덤 퀸이 기나긴 잠에서 깨어나 소환 시 전투에 합류합니다! 그녀의 능력을 활성화해 아레나에 투입하고, 건물과 타워만 공격하며 해골 병사들을 소환해 승리에 한 발짝 다가가세요.

이 히어로는 시즌 시작부터 사용 가능합니다. 히어로 코인으로 구매하거나 언데드 바자의 최종 보상으로 무료 획득해 보세요.

게임 모드 및 도전

프린세스 진화 드래프트: 6월 1일~8일

전형적인 드래프트 모드가 슈퍼 충전되었습니다! 덱 드래프트로 새로운 프린세스 진화를 사용해 보세요.

끊임없는 언데드: 6월 22일~29일

해골 무덤이 아레나 곳곳에 무작위로 나타납니다. 파괴된 후에는 무덤에서 해골 킹과 로얄 고스트가 부활합니다!

경쟁 리그

프린세스 갬빗: 6월 10일~20일

프린세스가 아레나를 장악하고, 킹이 자취를 감춥니다!

이 리그에서는 40장의 카드로 구성된 덱을 바꿔가며 서든 데스 방식으로 전투하게 됩니다. 진화와 히어로도 항상 활성화되어 있죠. 전투 시작 시, 해당 전투에서 플레이 가능한 카드와 형태를 알 수 있습니다.

이 모드에서 플레이 가능한 카드는 플레이어의 개인 컬렉션에 따라 달라집니다.