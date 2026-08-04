최종 8월 밸런스 조정
이번 8월 밸런스 조정에서는 메타를 조금 뒤흔들고, 잊힌 카드에게 두 번째 기회를 주고, 문제를 일으키는 메커니즘을 다시 손보려고 합니다.
소셜 미디어에 여러분의 피드백을 공유해 주셔서 감사합니다! 최종 패치가 적용되었습니다. 저희 팀은 계속해서 플레이어 여러분의 반응과 토론을 살펴볼 예정입니다.
스피릿 하향 조정
파이어 스피릿
아이스 스피릿
힐링 스피릿
일렉트로 스피릿
HP: 230 → 217(-6%)
이제 스피릿 단독으로 크라운 타워에 도달하는 게 불가능해집니다.
이제 아처, 아처 퀸, 폭탄병, 머스킷병 및 뇌전탑의 공격 1번으로 스피릿을 처치할 수 있습니다.
지구에 아레나가 등장한 이후로 통나무는 나무꾼을 미워했고 미니 P.E.K.K.A는 팬케이크를 너무 사랑했죠. 그리고 마법과 핵심 카드가 클래시 로얄 덱의 핵심이라는 사실을 너무나도 잘 아실 겁니다. 플레이어가 덱에서 마법과 핵심 카드를 제외하기 시작했다는 건 보통 메타에 문제가 있다는 명백한 증거이기도 합니다.
현재 많은 덱에서 서포트 유닛과 마법이 스피릿으로 대체되었습니다. 주문이 하나 포함되어 있거나 심지어 주문이 아예 없는 덱도 있죠. 여러 개의 스피릿을 덱에 가지고 있는 건 유리합니다. 왜냐하면 스피릿은 히어로와 진화의 사이클을 빠르게 할 뿐만 아니라 1 엘릭서라는 가격에 비해 엄청난 가치를 제공하기 때문입니다. 스피릿은 기절, 치유, 방해, 무리를 쓸어버리고, 크라운 타워의 HP를 야금야금 깎아먹으면서 동시에 강력한 핵심 카드로 빠르게 순환하도록 해줍니다. 대부분의 상황에서 스피릿을 배치하면 긍정적인 엘릭서 교환 효과를 얻을 수 있었습니다. 이러한 확실한 효율 덕분에 스피릿을 활용해 아무런 위험 부담 없이 게임에서 지속적으로 압박을 가하는 플레이 스타일이 가능해졌으며, 이를 상대하는 입장에서는 게임을 진행하기 까다롭게 느낄 수 있습니다.
2026년에 스피릿이 상위 200위권에서 합산 사용률 53%, 경쟁전에서는 31%를 유지했다는 통계는 별로 놀랍지 않죠. 스피릿의 HP를 조정하여 배치할 때마다 승리를 보장하는 방향이 아닌 좀 더 상황에 좌우되도록 합니다. 스피릿이 타워에 가하는 압박을 제거하고 방해, 순환, 군중 통제에 더욱 초점을 맞춰 스피릿 배치 시 좀 더 의미 있는 판단이 요구됩니다. 앞으로 몇 달 동안 경쟁 플레이와 트로피 진척도에서 스피릿 사용률과 승률, 그리고 덱에서 스피릿을 넣는 대신 서포트 유닛과 마법을 계속 제외하는지도 모니터링할 예정입니다.
참고: 작업이 진행 중이었던 밸런스 조정에는 두 번째 스피릿 하향 조정 옵션이 포함되어 있었습니다. 플레이어 여러분의 피드백을 검토한 결과 최종적으로 속도 하향 조정 대신 HP 하향 조정을 선택했습니다. 왜 팀이 이런 결정을 내렸을까요?
HP 하향 조정이 유닛이 움직이는 방식에는 영향을 미치지 않으면서, 핵심적인 방어 상호 작용을 변경할 수 있는 효과적인 방법이라고 생각합니다. 하지만 향후 밸런스 조정에서 속도 하향 조정도 고려하고 있습니다!
히어로 및 챔피언
능력: 재사용 대기 시간 → 배치당 1회
능력 재사용 대기 시간이 복잡성을 감수할 만큼 게임플레이에 충분한 의미를 부여하지 못하는 것 같다고 생각합니다. 그 결과, 빠르게 연속으로 능력을 발동하도록 디자인된 대장 도둑의 능력을 제외하고, 모든 능력은 이제 배치당 한 번만 사용할 수 있게 됩니다. 이에 따라 몇몇 성능이 약한 챔피언을 상향 조정하였습니다. 팀은 계속해서 히어로와 챔피언을 모니터링할 예정이며, 앞으로 몇 달 동안 이번 변화에 영향을 받는 카드들은 조정해나갈 계획입니다.
고블린슈타인
박사 피해량: 92 → 135(+47%)
초당 능력 피해량: 214 → 188(-12%)
리틀 프린스
공격 속도 유지: 0초 → 0.3초
가디언 피해량: 217 → 232(+7%)
리틀 프린스의 충전된 공격 속도가 이제 이동할 때에도 0.3초간 유지됩니다.
능력자 광부
기본 피해량: 40 → 43(+6%)
능력자 광부는 이제 모든 레벨에서 해골을 두 번의 공격으로 처치할 수 있습니다.
버그 수정
낭인
첫 공격 시점: 0.3초 → 0.4초(+33%)
낭인이 돌진 중인 다크 프린스를 상대로 반격 피해와 근접 피해를 동시에 입혀 다크 프린스의 보호막에 일관되지 않은 상호작용을 일으키던 타이밍 문제를 수정합니다. 또한 이제 더 이상 낭인의 반격이 골드 나이트의 맹돌진을 취소하지 않습니다.
대형 석궁
공격 속도: 0.3초→ 0.4초(+33%)
피해량: 43 → 58(+35%)
발사체 속도: 1400 → 1600(+14%)
대형 석궁이 사정거리 거의 끝에 있는 목표물을 표적으로 삼을 때, 종종 유닛을 처치한 후에도 화살 하나를 추가로 발사해 불필요한 공격을 했습니다. 대형 석궁의 능력치를 재배치하여 이 상호작용을 수정하려고 합니다. 전반적인 초당 피해량은 1.4% 증가합니다.
재조정
이번 재조정은 과거에 건전하지 못한 플레이 양상을 조장한 카드를 해결하는 것을 목표로 합니다. 그중에는 이른바 '심하게 하향 조정된' 카드도 있습니다. 재조정 후 의도한 효과가 나타나지 않으면 변경 사항을 되돌릴 수 있습니다.
히어로 얼음 골렘
세 번째 블라스트: 빙결 효과 → 감속 효과
블라스트당 피해량: 38 → 69(+80%)
히어로 얼음 골렘의 블라스트를 호그 라이더와 함께 사용하면 압도적인 힘을 발휘했습니다. 그래서 세 번째 블라스트의 빙결 효과를 감속 효과로 대체합니다. 이제 합산된 블라스트 피해량으로 고블린을 처치할 수 있습니다.
마녀 진화
해골 병사당 치유량: 53→ 153(+186%)
최대 HP: 1040 → 1451(+40%)
이제 첫 번째로 소환한 해골에서만 치유 가능합니다.
마녀 진화는 트로피 진척도에서 매우 큰 인기를 끌고 있지만, 그녀의 지속적인 자가 치유 능력은 그녀를 상대로 싸우는 플레이어에게 큰 좌절감을 주었습니다. 어떻게 보면 현재와 같은 반복적인 치유 메커니즘은 클래시 로얄의 건전한 게임 플레이에 어울리지 않는다고 판단했습니다. 따라서 전투 치유사를 전면적으로 재조정해보려 합니다.
전투 치유사
피해량: 148→ 268(+81%)
공격 속도: 1.5초 → 2초(+33%)
HP: 1717 → 1920(+12%)
치유 반경: 4000 → 3000(-25%)
더 이상 스스로 치유하지 않습니다.
고블린 저주
적 감속 효과: 0% → 15%
고블린 저주가 찰떡궁합인 독 마법으로부터 몇 가지 기술을 전수받았습니다. 이제 유닛이 고블린으로 변하기 전에는 저주 영역에서 벗어나기 어려워집니다.
고블린 머신
로켓 이동 속도: 250→ 350(+40%)
로켓 공격 속도: 3.5초 → 5초(+43%)
근접 피해량: 212 → 232(+9%)
HP: 2150 → 2265(+5%)
룬 자이언트
HP: 2662 → 2816(+6%)
마법 시전 시간: 1초 → 0초
이제 자폭 유닛에게 마법을 걸지 않습니다.
룬 자이언트는 종종 지원 유닛에게 마법을 걸기 위해 멈출 때마다 뒤처지는 경우가 많았습니다. 이제 이동을 멈추지 않고 마법을 걸 수 있습니다.
공허
엘릭서 비용: 3→ 5
공격 빈도: 1초 → 1.2초(+20%)
공격 대상 1개 피해량: 340 → 696(+105%)
공격 대상 2개~4개 피해량: 161 → 294(+83%)
공격 대상 5개 이상 피해량: 76 → 153(+100%)
공격 대상 1개 크라운 타워 피해량: 48 → 97(+100%)
공격 대상 2개~4개 크라운 타워 피해량: 25 → 51(+100%)
공격 대상 5개 이상 크라운 타워 피해량: 17 → 35(+100%)
클래시 로얄에서 높은 HP를 지닌 여러 원거리 카드는 총 6 엘릭서를 소모하는 마법을 사용해야만 처치할 수 있습니다. 사상 처음으로 공허 마법을 5 엘릭서 피해 마법으로 재조정하여, 볼러와 도끼맨, 사냥꾼과 같은 비교적 튼튼한 원거리 유닛에 대항할 수 있도록 하고자 합니다.
히어로 메가 미니언
타워 피해량 감소: 50%→ 75%(+25%)
타워 피해량 감소 지속 시간: 5초 → 영구
워프 피해량: 373 → 399(+7%)
히어로 메가 미니언의 능력을 크라운 타워 파괴가 아니라 유닛을 격파하는데 데 초점을 맞추도록 조정됩니다.
박격포, 바바리안, 고블린
이 카드들의 기본 형태는 이들의 진화, 히어로 형태 그늘에 가려져 힘을 쓰지 못했습니다. 그래서 이들의 힘 일부를 기본 카드에 재배치합니다.
박격포 및 박격포 진화
박격포 공격 속도: 5초 → 4.7초(-6%)
진화 박격포 공격 속도: 4초 → 4.7초(+18%)
바바리안 및 바바리안 진화
바바리안 HP: 691 → 716 (+4%)
진화된 바바리안 HP 보너스: 10% → 0%
진화된 바바리안 분노 지속 시간: 3초 → 5초(+67%)
고블린 및 히어로 고블린
깃발 부대 고블린 수: 3→ 2
깃발 부대 배치 시간: 1.3초 → 1초(-23%)
고블린 피해량: 120 → 125(+4%)
추신. 바바리안 오두막 팬 여러분, 여러분을 잊지 않았답니다. 바바리안 오두막이 이번 밸런스 변경에 포함되지는 못했지만, 조정 우선 순위에 있습니다.
하향 조정
해당 진화는 일 년 동안 메타를 지배했고 기본 형태에 비해서 매우 강력했습니다. 진화 일부를 상향 조정하여 진화 메타에 변화를 주고자 합니다.
아처 진화
파워 샷 피해량: 168→ 140(-17%)
거대 눈덩이 진화
리롤 범위: 4.5타일→ 4타일(-11%)
고블린 통 진화
고블린 미끼 피해량: 89→ 66(-26%)
고블린 우리 진화
사이클: 1→ 2
초당 피해량: 337→ 366
포획 재사용 대기 시간: 0.5초 → 0.3초
메가 나이트 진화
어퍼컷: 매 공격마다 → 두 번째 공격마다
무거운 유닛 넉백: 2.5타일 → 4타일(+60%)
발키리 진화
토네이도 피해량: 84→ 42(-50%)
볼러
발사체 사거리: 7.5타일→ 7타일(-7%)
도끼맨
발사체 사거리: 7.5타일→ 7타일(-7%)
이제 더 이상 볼러와 도끼맨이 다리 뒤에서 크라운 타워를 공격할 수 없습니다.
고블린 드릴
타워 생성 피해량 제거됨
이제 더 이상 고블린 드릴이 확정적으로 크라운 타워에 피해를 입히지 않습니다. 하지만 생성된 고블린의 피해량이 4% 증가합니다.
해골 돌격병
피해량: 350→ 281(-20%)
해골 돌격병은 적 유닛을 방해하고 유닛에게 피해량 입히기 외에도 길목에서 적을 만나지 않으면 크라운 타워에 700 피해량을 입히는 매우 효율성이 좋은 유닛입니다. 이제 능력을 조금 약화시켰습니다.
마법 아처
피해량: 143 → 135(-5%)
로얄 택배
피해량: 437 → 384(-12%)
감전돌이
공격 속도: 2.1초 → 2.2초(+5%)
상향 조정
히어로 해골 무덤
피해량: 320→ 422(+32%)
시야 범위: 5.5타일 → 7타일(+27%)
HP: 4044 → 4224
히어로 해골 무덤은 실험적인 의도로 출시되었습니다. 클래시 로얄에서 본 적 없는 스킬 탱크형 핵심 카드기 때문이죠. 무덤 퀸이 이번 상향 조정 이후에도 메타에서 자리를 잡지 못한다면, 무덤 퀸이 유닛을 목표로 삼는 방법을 재조정할 방법을 찾아볼 예정입니다.
미니언 패거리 진화
공격 속도 감속: 50%→ 33%(-17%)
프린세스 진화
매 3번째 공격마다 감속 효과 → 두 번째 공격마다
감속 지속 시간: 7초 → 5.5초(-21%)
창 고블린
공격 속도: 1.7초→ 1.6초(-6%)
지난 사정거리 하향 조정이 크라운 타워에 가하는 압박을 완화시키는 데에는 성공적이었지만, 창 고블린은 느린 공격 속도 때문에 방어로 사용하기엔 아쉬운 부분이 있었습니다.
수상한 수풀
매복 고블린 HP: 304→ 337(+11%)
지난 하향 조정이 수상한 수풀의 공격을 좀 더 예측 가능하게 만들어줬지만, 매복 고블린은 좀 더 사랑받을 필요가 있죠.
용광로
생성 속도: 7초 → 5초(-29%)
진화하지 않은 용광로는 이번 파이어 스피릿 하향 조정으로 인해 굉장한 영향을 받을 예정입니다. 그래서 이를 보상하기 위해 생성 속도가 빨라집니다.
명심하세요! 모든 카드는 11레벨로 조정됩니다. 카드의 기본 형태에 변화가 적용될 시, 해당 카드의 진화 및 히어로 형태에도 대체로 영향을 줍니다.
그럼, 아레나에서 뵙겠습니다.
클래시 로얄 팀