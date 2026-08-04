파이어 스피릿

아이스 스피릿

힐링 스피릿

일렉트로 스피릿

HP: 230 → 217(-6%)

이제 스피릿 단독으로 크라운 타워에 도달하는 게 불가능해집니다.

이제 아처, 아처 퀸, 폭탄병, 머스킷병 및 뇌전탑의 공격 1번으로 스피릿을 처치할 수 있습니다.

지구에 아레나가 등장한 이후로 통나무는 나무꾼을 미워했고 미니 P.E.K.K.A는 팬케이크를 너무 사랑했죠. 그리고 마법과 핵심 카드가 클래시 로얄 덱의 핵심이라는 사실을 너무나도 잘 아실 겁니다. 플레이어가 덱에서 마법과 핵심 카드를 제외하기 시작했다는 건 보통 메타에 문제가 있다는 명백한 증거이기도 합니다.

현재 많은 덱에서 서포트 유닛과 마법이 스피릿으로 대체되었습니다. 주문이 하나 포함되어 있거나 심지어 주문이 아예 없는 덱도 있죠. 여러 개의 스피릿을 덱에 가지고 있는 건 유리합니다. 왜냐하면 스피릿은 히어로와 진화의 사이클을 빠르게 할 뿐만 아니라 1 엘릭서라는 가격에 비해 엄청난 가치를 제공하기 때문입니다. 스피릿은 기절, 치유, 방해, 무리를 쓸어버리고, 크라운 타워의 HP를 야금야금 깎아먹으면서 동시에 강력한 핵심 카드로 빠르게 순환하도록 해줍니다. 대부분의 상황에서 스피릿을 배치하면 긍정적인 엘릭서 교환 효과를 얻을 수 있었습니다. 이러한 확실한 효율 덕분에 스피릿을 활용해 아무런 위험 부담 없이 게임에서 지속적으로 압박을 가하는 플레이 스타일이 가능해졌으며, 이를 상대하는 입장에서는 게임을 진행하기 까다롭게 느낄 수 있습니다.

2026년에 스피릿이 상위 200위권에서 합산 사용률 53%, 경쟁전에서는 31%를 유지했다는 통계는 별로 놀랍지 않죠. 스피릿의 HP를 조정하여 배치할 때마다 승리를 보장하는 방향이 아닌 좀 더 상황에 좌우되도록 합니다. 스피릿이 타워에 가하는 압박을 제거하고 방해, 순환, 군중 통제에 더욱 초점을 맞춰 스피릿 배치 시 좀 더 의미 있는 판단이 요구됩니다. 앞으로 몇 달 동안 경쟁 플레이와 트로피 진척도에서 스피릿 사용률과 승률, 그리고 덱에서 스피릿을 넣는 대신 서포트 유닛과 마법을 계속 제외하는지도 모니터링할 예정입니다.

참고: 작업이 진행 중이었던 밸런스 조정에는 두 번째 스피릿 하향 조정 옵션이 포함되어 있었습니다. 플레이어 여러분의 피드백을 검토한 결과 최종적으로 속도 하향 조정 대신 HP 하향 조정을 선택했습니다. 왜 팀이 이런 결정을 내렸을까요?

HP 하향 조정이 유닛이 움직이는 방식에는 영향을 미치지 않으면서, 핵심적인 방어 상호 작용을 변경할 수 있는 효과적인 방법이라고 생각합니다. 하지만 향후 밸런스 조정에서 속도 하향 조정도 고려하고 있습니다!