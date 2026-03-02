지난 몇 달간 진행도, 히어로, 보상, 전반적인 밸런스에 대해 많은 피드백을 공유해 주셨습니다. 변경 사항 중 일부는 완전히 구현되기까지 시간이 소요되지만, 저희는 모든 플레이어의 의견을 경청하며 더 멋진 클래시 로얄을 만들기 위해 노력하고 있습니다.

2026년을 위해 준비한 여러 의미 있는 변경 사항을 다음 업데이트에 선보일 예정입니다. 예전부터 개발 중이었던 변경 사항도 있으며, 플레이어 여러분이 짚어주신 내용을 직접 반영한 사항도 있습니다.

2월 23일에 시작될 다음 업데이트에서는 이러한 변경 사항들과 함께 완전히 새로운 멋진 기능들도 선보일 예정입니다. 업데이트 적용 후 패치 노트에서 자세한 내용을 확인하실 수 있습니다.

함께 차근차근 알아봅시다!

2월 23일 적용

최대 레벨 카드 중복 방지

많은 플레이어가 특히 16레벨 카드를 중복으로 받게 될 경우 크리스털 시스템이 불리하다고 생각했습니다.

이를 개선하기 위한 첫 단계로, 컬렉션의 상당수가 최대 레벨로 업그레이드될 때까지 중복 획득을 방지하는 럭키 박스의 안전장치가 강화됩니다.

2월 23일부터 적용되는 변경 사항:

최대 레벨 카드가 60종 미만 인 경우, 중복되는 최대 레벨 카드를 받지 않게 됩니다.

최대 레벨 카드가 60종 이상인 경우, 중복되는 최대 레벨 카드를 획득할 확률이 90% 감소합니다.

히어로 조기 잠금 해제 - 아레나 5

게임 초반에 히어로를 잠금 해제하기까지 너무 오래 걸린다고 느낄 수 있으며, 특히 신규 플레이어가 더욱 그렇게 느끼는 경우가 많습니다.

이제 아레나 5에서 히어로 슬롯을 이용할 수 있게 되어, 해당 기능이 게임 초반부터 잠금 해제됩니다.

이러한 변경 사항이 게임 접근성과 전반적인 게임 진행에 미치는 영향을 앞으로 계속 평가할 것입니다.

3월부터 변경되는 사항

덱 슬롯 축소(슬롯 4개 → 3개)

특별 슬롯을 하나 제거해 총 4개에서 3개로 변경되었습니다.

새로운 표준은 다음과 같습니다.

진화 슬롯 1개

히어로 슬롯 1개

와일드 슬롯 1개(히어로 또는 진화 1개 사용 가능)

변경 사항이 적용되는 부분은 다음과 같습니다.

트로피 진척도

경쟁전

도전 과제

저희의 목표는 현재의 4개 슬롯 설정이 발생시키는 문제를 줄이면서도 유연한 덱 구성을 유지하는 것입니다.

히어로 잠금 해제 시 무작위 제거

이제 히어로 잠금 해제에서 무작위 요소가 제거됩니다.

플레이어는 자신이 모은 조각을 사용해 원하는 히어로를 선택할 수 있습니다.

이 변화로 인해, 무료 무작위 히어로 잠금 해제 이벤트가 플레이어의 선택을 지원할 수 있도록 업데이트될 예정입니다.

이번 업데이트의 일환으로, 3월부터 무료 패스에서 매 시즌 75개의 히어로 파편을 확정 획득하게 됩니다.

무료 히어로 잠금 해제!

무작위 히어로 획득에서 선택한 히어로를 획득하는 방식이 원활히 진행되도록 다음 사항을 적용합니다.

아레나 5에서 히어로 잠금 해제 단계를 이미 완료한 모든 플레이어에게 히어로 파편 200개를 지급할 예정입니다.

3월 중순부터 시작되며, 3개월 안에 수령하시면 됩니다.

신규 진화!

4월에 신규 진화가 찾아옵니다.

5월에는 진화가 없습니다.

6월부터는 다음 항목들이 번갈아 진행됩니다.

히어로

진화

신규 카드

5성 럭키 박스 개선 사항

5성 럭키 박스가 생각한 것만큼 보람차거나 신나게 느껴지지 않는다는 의견을 받았습니다.

곧 자세한 개선 내용을 공유할 예정입니다.

향후 로드맵

올해 새로 찾아올 내용은 이게 전부가 아닙니다. 저희 소셜 미디어를 계속 지켜봐 주시고, 새로 찾아올 소식도 놓치지 마세요! 더욱 흥미진진한 내용이 기다립니다!

클래시 로얄 커뮤니티의 일원이 되어 주셔서 감사합니다.

함께 다음 이야기를 만들어 나가요!

그럼, 아레나에서 뵙겠습니다.

클래시 로얄 팀