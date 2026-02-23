합체 전술 시즌 7 밸런스 조정
2월 23일
지배자
고블린 퀸
고블린 특성 활성화: 0 → 1(+100%) ▲
고블린 획득 확률: 33% → 25%(-24%) ▼
드디어 고블린 퀸이 실력을 발휘할 시간이 돌아왔습니다! 고블린 퀸이 고블린 특성에 포함되지 않는다니, 말도 안 되죠. 이제는 그녀와 함께 더 강대한 고블린 군대를 만들어 보세요!
메아리 현자
레벨 업 HP 증가: 170% → 150%(-12%) ▼
메아리 현자의 힘은 말 그대로 압도적이었습니다. 조금 더 공평한 전투를 위해 레벨 당 HP 증가량을 조정했으니, 이제는 너무 두려워하지 않으셔도 좋습니다.
유닛
다트 고블린
엘릭서 비용: 3 → 2 ▲
HP: 550 → 350(-36%) ▼
좀 더 낮은 엘릭서로 다트 고블린을 소환할 수 있게 되었으니, 다른 2 엘릭서 유닛들보다 너무 앞서나가지 않도록 HP를 조정했습니다.
로얄 자이언트
엘릭서 비용: 2 → 3 ▼
HP: 900 → 1000(+11%) ▲
피해량: 80 → 100(+25%) ▲
공격 속도: 1.66초 → 2초(+20%) ▼
덩치에 걸맞은 힘은 선택이 아니라 필수입니다!
P.E.K.K.A
엘릭서 비용: 3 → 4 ▼
HP: 1200 → 1400(+17%) ▲
피해량: 330 → 350(+6%) ▲
능력: 검을 휘두르는 방향으로 장거리 광역 피해를 입힙니다.
단 3 엘릭서로 P.E.K.K.A의 위압감을 담아내기엔 무리였습니다. 엘릭서가 늘어난 대신, 더욱 강력해진 능력으로 압도적인 모습을 보여주면 좋겠네요!
프린스
엘릭서 비용: 3 → 4 ▼
HP: 800 → 1100(+38%) ▲
공격 속도: 1.42초 → 1.66초(+16%) ▼
더 많은 엘릭서에 더 큰 힘이 깃들기 마련이죠!
아처 퀸
피해량: 90 → 100(+11%) ▲
공격 속도: 1.25초 → 1.66초(+32%) ▼
능력: 1회 발동 → 다중 발동 ▲
여왕에게 다시 한번 찬란한 영광을! 이제 은신 능력을 여러 번 사용해 더 오래 살아남을 수 있으니, 더는 아처 퀸을 얕보지 마세요!
특성
에이스
이전: 피해량 보너스와 공격 속도를 얻습니다.
신규: 피해량 보너스를 얻습니다.
피해량 보너스:
2/4: 40
4/4: 70 → 100(+43%) ▲
입힌 피해량으로부터 얻는 치유량(%)
2/4: 40 → 50(+25%) ▲
4/4: 70 → 50(-28%) ▼
기존 에이스 특성은 너무 많은 종류의 능력치를 제공해 주었죠. 공격 속도 보너스를 제거하는 대신, 피해량 보너스를 추가해 강력한 한 방을 강조했습니다.
클랜
이전: 클랜이 매우 빠르게 회복하고 공격 속도 보너스를 얻습니다.
신규: 팀이 보너스 HP를 얻고, 클랜은 두 배의 HP를 얻습니다.
그동안 클랜의 강력한 유대감 앞에서 수 많은 적이 쓰러지고 말았습니다. 이제 특성 보너스를 조정했으니, 이전보다 상대하기 수월해지길 바랍니다.
타이탄
이전: 타이탄이 받는 피해량이 감소합니다.
신규: 각 타이탄 유닛이 개별적으로 파워업합니다.
자이언트와 주변 유닛이 받는 피해량이 감소합니다.
로얄 자이언트와 주변 유닛이 추가 피해를 입힙니다.
타이탄의 덩치들에게 각각 독특한 능력을 부여해 더욱 유의미한 전략적 선택이 가능하도록 조정했습니다.
파이어
이전: 파이어 유닛이 적 처치 시마다 누적되는 피해량 보너스를 얻습니다.
신규: 각 파이어 유닛이 개별적으로 파워업합니다.
마법사가 공격할 때마다 추가 피해를 입히며, 이는 최대 6회까지 중첩됩니다.
베이비 드래곤과 주변 유닛이 공격 및 이동 속도 보너스를 얻습니다.
파이어 유닛들이 더 화끈한 전략을 구사할 수 있도록 그들만의 고유한 능력을 선물했습니다.
노블레스
이전: 전방 노블레스 유닛이 받는 피해가 감소하고, 후방 노블레스 유닛은 피해량 보너스를 얻습니다.
신규: 근처에 있는 노블레스가 공격으로부터 받는 피해량이 감소하고, 피해량 보너스를 얻습니다.
기존 특성 보너스를 좀 더 쉽고 직관적으로 변경했습니다. 귀족들의 관례는 복잡하지만, 클래시 로얄에선 단순함이 미덕이죠!
슈퍼스타
능력 바 충전:
2/4: 1/3 → 50%(+50%) ▲
2/4: 2/3 → 100%(+50%) ▲
슈퍼스타에게 한계란 존재하지 않습니다! 능력 충전량을 증가시켜, 멋진 모습을 더욱 자주 뽐낼 수 있기를 바랍니다.
계속해서 아레나를 지배하고 합체하세요!
클래시 로얄 팀