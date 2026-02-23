Skip to content
2026년 2월 23일
합체 전술 시즌 7 밸런스 조정

2월 23일

지배자

고블린 퀸

고블린 특성 활성화: 0 → 1(+100%) ▲

고블린 획득 확률: 33% → 25%(-24%) ▼

드디어 고블린 퀸이 실력을 발휘할 시간이 돌아왔습니다! 고블린 퀸이 고블린 특성에 포함되지 않는다니, 말도 안 되죠. 이제는 그녀와 함께 더 강대한 고블린 군대를 만들어 보세요!

메아리 현자

레벨 업 HP 증가: 170% → 150%(-12%) ▼

메아리 현자의 힘은 말 그대로 압도적이었습니다. 조금 더 공평한 전투를 위해 레벨 당 HP 증가량을 조정했으니, 이제는 너무 두려워하지 않으셔도 좋습니다.

유닛

다트 고블린

엘릭서 비용: 3 → 2 ▲

HP: 550 → 350(-36%) ▼

좀 더 낮은 엘릭서로 다트 고블린을 소환할 수 있게 되었으니, 다른 2 엘릭서 유닛들보다 너무 앞서나가지 않도록 HP를 조정했습니다.

로얄 자이언트

엘릭서 비용: 2 → 3 ▼

HP: 900 → 1000(+11%) ▲

피해량: 80 → 100(+25%) ▲

공격 속도: 1.66초 → 2초(+20%) ▼

덩치에 걸맞은 힘은 선택이 아니라 필수입니다!

P.E.K.K.A

엘릭서 비용: 3 → 4 ▼

HP: 1200 → 1400(+17%) ▲

피해량: 330 → 350(+6%) ▲

능력: 검을 휘두르는 방향으로 장거리 광역 피해를 입힙니다.

단 3 엘릭서로 P.E.K.K.A의 위압감을 담아내기엔 무리였습니다. 엘릭서가 늘어난 대신, 더욱 강력해진 능력으로 압도적인 모습을 보여주면 좋겠네요!

프린스

엘릭서 비용: 3 → 4 ▼

HP: 800 → 1100(+38%) ▲

공격 속도: 1.42초 → 1.66초(+16%) ▼

더 많은 엘릭서에 더 큰 힘이 깃들기 마련이죠!

아처 퀸

피해량: 90 → 100(+11%) ▲

공격 속도: 1.25초 → 1.66초(+32%) ▼

능력: 1회 발동 → 다중 발동 ▲

여왕에게 다시 한번 찬란한 영광을! 이제 은신 능력을 여러 번 사용해 더 오래 살아남을 수 있으니, 더는 아처 퀸을 얕보지 마세요!

특성

에이스

이전: 피해량 보너스와 공격 속도를 얻습니다.

신규: 피해량 보너스를 얻습니다.

피해량 보너스:

  • 2/4: 40

  • 4/4: 70 → 100(+43%) ▲

입힌 피해량으로부터 얻는 치유량(%)

  • 2/4: 40 → 50(+25%) ▲

  • 4/4: 70 → 50(-28%) ▼

기존 에이스 특성은 너무 많은 종류의 능력치를 제공해 주었죠. 공격 속도 보너스를 제거하는 대신, 피해량 보너스를 추가해 강력한 한 방을 강조했습니다.

클랜

이전: 클랜이 매우 빠르게 회복하고 공격 속도 보너스를 얻습니다.

신규: 팀이 보너스 HP를 얻고, 클랜은 두 배의 HP를 얻습니다.

그동안 클랜의 강력한 유대감 앞에서 수 많은 적이 쓰러지고 말았습니다. 이제 특성 보너스를 조정했으니, 이전보다 상대하기 수월해지길 바랍니다.

타이탄

이전: 타이탄이 받는 피해량이 감소합니다.

신규: 각 타이탄 유닛이 개별적으로 파워업합니다.

  • 자이언트와 주변 유닛이 받는 피해량이 감소합니다.

  • 로얄 자이언트와 주변 유닛이 추가 피해를 입힙니다.

타이탄의 덩치들에게 각각 독특한 능력을 부여해 더욱 유의미한 전략적 선택이 가능하도록 조정했습니다.

파이어

이전: 파이어 유닛이 적 처치 시마다 누적되는 피해량 보너스를 얻습니다.

신규: 각 파이어 유닛이 개별적으로 파워업합니다.

  • 마법사가 공격할 때마다 추가 피해를 입히며, 이는 최대 6회까지 중첩됩니다.

  • 베이비 드래곤과 주변 유닛이 공격 및 이동 속도 보너스를 얻습니다.

파이어 유닛들이 더 화끈한 전략을 구사할 수 있도록 그들만의 고유한 능력을 선물했습니다.

노블레스

이전: 전방 노블레스 유닛이 받는 피해가 감소하고, 후방 노블레스 유닛은 피해량 보너스를 얻습니다.

신규: 근처에 있는 노블레스가 공격으로부터 받는 피해량이 감소하고, 피해량 보너스를 얻습니다.

기존 특성 보너스를 좀 더 쉽고 직관적으로 변경했습니다. 귀족들의 관례는 복잡하지만, 클래시 로얄에선 단순함이 미덕이죠!

슈퍼스타

능력 바 충전:

2/4: 1/3 → 50%(+50%) ▲

2/4: 2/3 → 100%(+50%) ▲

슈퍼스타에게 한계란 존재하지 않습니다! 능력 충전량을 증가시켜, 멋진 모습을 더욱 자주 뽐낼 수 있기를 바랍니다.

계속해서 아레나를 지배하고 합체하세요!

