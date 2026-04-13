합체 전술 시즌 8
가장 화려한 합체 전술 시즌이 찾아옵니다! 신규 지배자와 특수 효과는 물론 다시 찾아오는 유닛까지, 모두 4월 13일에 만나보세요. 지금 바로 알아봅시다!
신규 지배자
그랜드 워든
능력: 실드 서포터
강력한 실드에 관해 해박한 지식을 갖춘 책벌레입니다. 그랜드 워든의 독보적인 힘은 아군에게 자신감과 카리스마를 선사할 뿐 아니라... 전투에서는 실드가 되어줍니다!
그랜드 워든은 5초 및 15초에 HP가 가장 낮은 아군에게 무작위 실드를 부여합니다. 두 번째 실드는 파괴될 시 반경 3타일 내에 영향을 줍니다.
지배자 보상 트랙
힘과 실드가 그랜드 워든의 전부는 아니죠. 자신과 엘릭서 룽을 위해 신규 스킨과 지배자 축포를 제작했다고 합니다. 레벨 업 보상 트랙에서 이 아이템들을 만나볼 수 있어요! 스타스틸 진척도에서 지배자 카드를 획득해 잠금 해제하세요.
다크 워든
골든 워든
블라스트 빔(지배자 축포)
섀도우 룽
스파이럴 플렉스(지배자 축포)
버블 워든 및 비누 거품 쓰나미 지배자 축포는 시즌 시작 시 합체 전술 지배자 스킨 상점에서 구매할 수 있습니다.
기대에 벅차 기다리기 힘드시다면, 이 새로운 세트를 구매해 그랜드 워든을 바로 잠금 해제할 수 있습니다!
루니 룽과 쿵! 지배자 축포는 5월에 합체 전술 지배자 스킨 상점에서 구매할 수 있습니다.
아직 엘릭서 룽을 만나보지 않으셨다면, 이 클래식 세트를 구매해 잠금 해제해 보세요!
유닛
이번에는 작별 인사를 해야 하는 유닛이 없는 대신, 낯익은 얼굴들이 합체 전술로 다시 돌아옵니다!
3 엘릭서 유닛
도끼맨
에이스 및 방해꾼
여러 칸에 걸쳐 가장 가까운 대상에게 부메랑 도끼를 던집니다.
로얄 고스트
어쌔신 및 언데드
몇 초마다 3초 동안 투명해집니다.
4 엘릭서 유닛
도둑
에이스 및 어쌔신
일정 횟수 공격 후 3칸 반경 내 가장 멀리 있는 적에게 돌진해 경로상의 모든 적에게 피해를 주고 1초 동안 기절시킵니다.
프린세스
노블레스 및 방해꾼
가장 먼 적에게 불화살을 발사해 2칸 반경 내에 피해를 입힙니다.
기타 유닛 변경 사항
더 커진 유닛 풀을 지원하기 위해 라운드당 획득하는 엘릭서를 +1씩 늘렸습니다. 이제 라운드마다 5엘릭서를 획득하게 됩니다. 이는 엘릭서 룽을 사용할 경우, 지배자 능력 덕분에 라운드마다 6엘릭서를 얻을 수 있다는 뜻이기도 합니다!
유닛이 늘어나면 더 뛰어난 특성 능력을 얻을 기회도 더 많아진다는 뜻이죠!
에이스, 어쌔신 및 방해꾼 특성이 이제 4유닛 특성 버프를 지원합니다.
얼티밋 오리진 특수 효과가 적용된 노블레스 및 언데드 특성이 이제 6유닛 특성 버프를 지원합니다.
시즌 8 유닛 및 특성
시즌 8 특수 효과
새로운 특수 효과
그랜드 워든의 개인 컬렉션에서 새로운 종류의 특수 효과가 등장했습니다. 바로 실드 특수 효과죠! 실드 특수 효과는 타일 특수 효과와 비슷하지만, 그랜드 워든과 전투를 벌이면 전투 도중 무작위로 실드를 획득할 수도 있습니다.
각 실드 특수 효과는 해당하는 타일에 배치된 모든 유닛에 실드를 부여합니다. 하지만 이게 다가 아닙니다! 실드가 파괴되면 다음 효과가 발동됩니다.
분노 실드(브론즈 III)
해당 타일의 유닛과 주변 아군의 공격 속도 보너스 및 이동 속도가 8초 동안 50% 증가합니다.
감속 실드(실버 II)
해당 타일의 유닛이 주변 적의 공격 및 이동 속도를 8초 동안 35% 감소시킵니다.
스타 실드(골드 II)
해당 타일의 유닛과 주변 아군이 레벨 업합니다.
라바 실드(다이아몬드)
해당 타일의 유닛이 주변 적에게 8초 동안 지속 피해(초당 최대 HP의 -10%)를 입힙니다.
하지만 새로운 건 실드뿐만이 아닙니다! 이번 시즌에는 4개의 다른 특수 효과를 추가로 만나볼 수 있기 때문이죠.
승리는 승자의 것(브론즈 II)
승리 시 +2엘릭서를 획득합니다.
3성 판타지(실버 I)
3성 유닛이 HP +100%, 피해량 +50% 증가를 얻습니다.
특성 선물(실버 II)
라운드 종료 시: 활성화된 특성 하나당 +1엘릭서를 획득합니다.
우리가 바로 챔피언(골드 I)
5 엘릭서 유닛이 HP +50%, 피해량 +30% 증가를 얻습니다.