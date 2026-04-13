강력한 실드에 관해 해박한 지식을 갖춘 책벌레입니다. 그랜드 워든의 독보적인 힘은 아군에게 자신감과 카리스마를 선사할 뿐 아니라... 전투에서는 실드가 되어줍니다!

그랜드 워든은 5초 및 15초에 HP가 가장 낮은 아군에게 무작위 실드를 부여합니다. 두 번째 실드는 파괴될 시 반경 3타일 내에 영향을 줍니다.

지배자 보상 트랙

힘과 실드가 그랜드 워든의 전부는 아니죠. 자신과 엘릭서 룽을 위해 신규 스킨과 지배자 축포를 제작했다고 합니다. 레벨 업 보상 트랙에서 이 아이템들을 만나볼 수 있어요! 스타스틸 진척도에서 지배자 카드를 획득해 잠금 해제하세요.