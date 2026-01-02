합체 전술: 1월 밸런스
1월 2일
하향 조정 ⬇️
클랜 특성
공격 속도 버프 지속 시간: ♾️ → 5초
클랜 특성이 발동되고 나면 마법사와 아처 퀸을 막을 방법이 없었습니다! 그들의 폭주를 막기 위해 공격 속도의 보너스 지속 시간을 하향했습니다.
상향 조정 ⬆️
어쌔신 특성
치명타 확률 및 치명타 피해량
2/4: 25% → 30%(+20%)
4/4: 45% → 60%(+33%)
한동안 기세가 꺾인 어쌔신이 모여서 혹독한 훈련을 마치고 돌아왔습니다. 이제 다시 한번 상대의 후방을 휘젓고 다니는 모습을 볼 수 있을 겁니다.
P.E.K.K.A 특성
치유 마법 %: 30% → 60%(+100%)
피해량 보너스: 30% → 40%(+33%)
어느 날, 작은 나비가 날아와 속삭이듯 말하더군요. “P.E.K.K.A들은 더 강해질 필요가 있어요.” 이유는 알 수 없지만 그 속삭임에 응답하듯, 두 배로 강해진 P.E.K.K.A가 전장에 등장합니다.
도둑
피해량: 80 → 90(+12.5%)
HP: 800 → 900(+12.5%)
도둑은 그동안 숲속의 무법자다운 날카로움을 모습을 보여주지 못하고 있었지만, 고향에서 재충전을 마치고 돌아온 만큼 전성기 때의 보여주길 기대해 봐도 좋겠죠?
마녀
피해량: 120 → 150(+25%)
HP: 750 → 900(+20%)
마녀가 아무도 모르게 피해량과 HP를 강화하는 포션을 만들고 있었나 보군요. 기력을 회복한 마녀와 해골 병사들이 어떤 활약이 보여줄지 기대되지 않나요?
골드 나이트
공격 속도: 1.25초 → 1초(-25%)
골드 나이트가 다시 초심을 되찾았습니다.
몸놀림이 예전 같지 않다는 소문이 잠깐 돌았지만.. 소문을 믿으면 큰 대가를 치르게 될 수밖에 없을 거예요.
계속해서 아레나를 지배하고 합체하세요!
클래시 로얄 팀