2025년 12월 28일
합체 전술: 1월 시즌
새해, 새로운 합체 전술! 1월 5일, 새로운 시즌이 시작됩니다. 이번 시즌에는 전입 또는 전출하는 유닛은 없지만, 신선한 특수 효과 세트와 완전히 새로운 지배자가 등장해 파티를 시작합니다!
새로운 지배자
메아리 현자
능력: 복제 타격
수세기에 걸친 훈련 끝에, 이 새로운 지배자는 메아리를 완벽하게 마스터했습니다! 이 능력은 메아리를 소환해 돌격한 뒤 가장 가까이에 있는 적들을 쓰러뜨립니다.
스킨
스타트스틸 진척도가 바로 당신이 있어야 할 곳입니다! 높이 올라가 메아리 현자의 모든 카드를 잠금 해제하고, 레벨업 보상 트랙에서 스킨과 독특한 지배자 축포를 무료로 획득하세요!
햇살 현자
별의 탄생 현자
위대한 세 방(지배자 축포)
유령 현자는합체 전술 지배자 스킨 상점에서 구입할 수있습니다!
1월 시즌 특수 효과
새로운 특수 효과
피해량 타일(브론즈 III)
이 타일에 배치된 유닛은 HP 50%로 전투에 입장하여 보너스 피해를 가합니다.
복제 타일(실버 II)
아군 유닛에 도플갱어가 생깁니다! 이 타일에 배치된 유닛은 복제되며, 복제본은 원본 HP의 70%를 가집니다.
면역 타일(골드 I)
이 타일에 배치된 유닛은 파괴 불가입니다... 적어도 전투 시작 후 5초 동안은요.
점프 타일(골드 III)
전장을 가로질러 점프하세요! 이곳에 배치된 유닛은 전투 시작 시 적진으로 점프합니다.