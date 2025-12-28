Skip to content
Supercell logo
Back to Clash Royale News
2025년 12월 28일
Blog – Clash Royale

합체 전술: 1월 시즌

새해, 새로운 합체 전술! 1월 5일, 새로운 시즌이 시작됩니다. 이번 시즌에는 전입 또는 전출하는 유닛은 없지만, 신선한 특수 효과 세트와 완전히 새로운 지배자가 등장해 파티를 시작합니다!

새로운 지배자

메아리 현자

능력: 복제 타격

수세기에 걸친 훈련 끝에, 이 새로운 지배자는 메아리를 완벽하게 마스터했습니다! 이 능력은 메아리를 소환해 돌격한 뒤 가장 가까이에 있는 적들을 쓰러뜨립니다.

스킨

스타트스틸 진척도가 바로 당신이 있어야 할 곳입니다! 높이 올라가 메아리 현자의 모든 카드를 잠금 해제하고, 레벨업 보상 트랙에서 스킨과 독특한 지배자 축포를 무료로 획득하세요!

  • 햇살 현자

  • 별의 탄생 현자

  • 위대한 세 방(지배자 축포)

유령 현자는합체 전술 지배자 스킨 상점에서 구입할 수있습니다!

1월 시즌 특수 효과

새로운 특수 효과

피해량 타일(브론즈 III)

이 타일에 배치된 유닛은 HP 50%로 전투에 입장하여 보너스 피해를 가합니다.

복제 타일(실버 II)

아군 유닛에 도플갱어가 생깁니다! 이 타일에 배치된 유닛은 복제되며, 복제본은 원본 HP의 70%를 가집니다.

면역 타일(골드 I)

이 타일에 배치된 유닛은 파괴 불가입니다... 적어도 전투 시작 후 5초 동안은요.

점프 타일(골드 III)

전장을 가로질러 점프하세요! 이곳에 배치된 유닛은 전투 시작 시 적진으로 점프합니다.

특수 효과 조정

이제 모든 건물 특수 효과는 전투 1라운드 시작 시 1성급 건물이 아닌, 3라운드에 2성급 건물을 제공합니다.

저희는 항상 새로운 콘텐츠와 기능에 대한 여러분의 의견을 듣고자 합니다. 클래시 로얄에서 진행되는 내용에 대한 여러분의 생각을Discord 또는 Reddit에서 들려주세요!

계속해서 아레나를 지배하고 합체하세요!

클래시 로얄 팀