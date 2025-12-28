수세기에 걸친 훈련 끝에, 이 새로운 지배자는 메아리를 완벽하게 마스터했습니다! 이 능력은 메아리를 소환해 돌격한 뒤 가장 가까이에 있는 적들을 쓰러뜨립니다.

스타트스틸 진척도가 바로 당신이 있어야 할 곳입니다! 높이 올라가 메아리 현자의 모든 카드를 잠금 해제하고, 레벨업 보상 트랙에서 스킨과 독특한 지배자 축포를 무료로 획득하세요!