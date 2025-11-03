고블린 머신의 로켓이 지닌 마비 효과가 지나치게 강력했습니다. 이에 따라 로켓에서 마비 효과는 제거되었지만, 대신 로켓 피해량을 증가시켜 여전히 후방 유닛에 위협적일 수 있도록 조정하였습니다.

버그 수정

골드 나이트가 돌진 능력을 여러 번 발동할 수 있었던 문제를 수정했습니다.

계속해서 아레나를 지배하고 합체하세요!

클래시 로얄 팀