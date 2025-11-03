합체 전술: 11월 밸런스 조정
11월 3일
하향 조정 ⬇️
고블린
HP: 420 → 350(-16.7%)
공격 속도: 0.67초 → 0.76초(-13%)
큰 초당 피해량 때문에 고블린을 상대하기가 너무 어려웠습니다. 이번 조정에서 고블린의 능력치를 낮춰, 덜 위협적인 유닛으로 만들려 합니다.
도끼맨
피해량: 120 → 110(-8%)
최근 상향 조정된 에이스 특성으로 인해 도끼맨이 너무 강해졌습니다. 균형을 맞추기 위해 도끼맨의 피해량을 조금 줄였습니다.
저거너트
실드 지속 시간: 11초 → 10초(-9%)
2/2: 실드 최대 HP 대비 백분율: 30% → 20%(-33%)
4/4: 실드 최대 HP 대비 백분율: 50% → 40%(-20%)
저거너트의 효과가 너무 강력한 나머지, 대응할 방법이 다소 제한적이었습니다. 저거너트의 능력을 하향 조정하여 다른 탱커들이 활약할 수 있는 기회를 주고자 합니다.
상향 조정 ⬆️
해골 드래곤
HP: 288 → 350(+22%)
피해량: 67 → 80(+19%)
예상했던 것과는 다르게 해골 드래곤의 효과가 미미했습니다. 좀 더 안정적인 선택지가 될 수 있도록, 해골 드래곤을 조금 강화했습니다.
일렉트로 자이언트
HP: 1000 → 1200(+20%)
일렉트로 자이언트는 오래 살아남지 못해 믿음직한 탱커로 사용하기에는 아쉬운 부분이 있었습니다. 이번 조정으로 일렉트로 자이언트의 내구력을 강화하고 탱커로서의 역할을 제대로 수행하도록 하고자 합니다.
도둑
질주 명중 요건: 5/4/3/2 → 4/3/2/1
도둑은 4 엘릭서 유닛임에도 불구하고 눈에 띄는 활약을 보여주지 못했습니다. 전투에서 더 빠르게 공격하고 큰 영향을 미칠 수 있도록, 도둑의 질주를 활성화하는 데 필요한 명중 수를 줄였습니다.
마녀
피해량: 80 → 100(+25%)
마녀도 마법 부스트가 필요해요! 마녀와 그녀의 해골 병사가 더 큰 활약을 펼칠 수 있도록 마녀의 피해량을 증가시켰습니다.
조정 🔄
고블린 머신
마비 지속 시간: 1초 → 0초(-100%)
로켓 피해량 보너스: 50% → 100%(+100%)
고블린 머신의 로켓이 지닌 마비 효과가 지나치게 강력했습니다. 이에 따라 로켓에서 마비 효과는 제거되었지만, 대신 로켓 피해량을 증가시켜 여전히 후방 유닛에 위협적일 수 있도록 조정하였습니다.
버그 수정
골드 나이트가 돌진 능력을 여러 번 발동할 수 있었던 문제를 수정했습니다.
계속해서 아레나를 지배하고 합체하세요!
클래시 로얄 팀