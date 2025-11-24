합체 전술: 12월 밸런스 조정
12월 1일
조정 🔄
마녀
해골 병사 수: 1/2/4/8 → 1/2/3/6(0%/0%/-25%/-25%)
능력 재사용 대기 시간: 5초 → 6초(-20%)
피해량: 100 → 120(+20%)
HP: 650 → 750(+15%)
해골 병사 HP 및 피해량: 50% → 20%(-60%)
마녀의 해골 소환 능력과 슈퍼스타 특성이 만나는 순간 아레나가 해골로 뒤덮이는 것은 시간문제입니다. 아레나가 통제 불능 상태에 빠지지 않도록 소환되는 해골의 수를 줄였습니다.
머스킷병
능력의 공격 대상 수: 3/3/3/3 → 1/2/3/4(-66%/-33%/0%/+33%)
밀어내는 거리: 4타일 → 2타일(-50%)
피해량: 80 → 120(+50%)
능력 발동에 필요한 공격 횟수: 4/3/2/1 → 5/4/3/2(+25%/+33%/+50%/+100%)
슈퍼스타 특성은 1성 머스킷병도 최고의 '스타'로 만들어 주었습니다. 재조정을 통해 머스킷병이 군중 제어 효과로 아레나를 휘어잡는 불상사를 막겠습니다.
뇌전탑
사정거리: 1 → 2(+100%)
HP: 800 → 600(-25%)
뇌전탑은 저희가 기대한 만큼의 성능을 보여주지 못하고 있습니다. 활용도를 높이기 위해 사정거리를 2배로 늘리는 대신 HP를 하향하겠습니다. 힘을 내요, 뇌전탑!
슈퍼스타
능력 재발동 횟수: 무제한 → 4
슈퍼스타 특성은 이름에 걸맞게 아레나 전체를 들썩이게 만들고 있습니다. 이 화려한 소동을 잠재우기 위해 능력 재발동 횟수를 최대 4번으로 조정하겠습니다.
11월 24일
버프 ⬆️
로얄 킹
패배 시 획득 엘릭서: +4 → +4~8
로얄 킹의 HP를 증가시켰지만, 여전히 다른 지배자들에 비해 실력을 발휘하지 못하고 있습니다. 이제 전투에서 패배할 경우 무작위로 4~8 엘릭서를 받게 됩니다. 왕이 체면을 구길 순 없죠!
조정 🔄
마법사
공격 속도: 1.25초/1.04초/0.87초/0.72초 → 1.25초 (0%/-20%/-43%/-72%)
공격 피해량: 80/128/205/328 → 80/144/260/467 (0%/+12.5%/+27%/+42%)
마법사에게 클랜 특성이 있었기 때문에 공격 속도가 너무 과하게 높았습니다. 마법사의 능력치를 조정해 밸런스를 개선했습니다. 판타스틱하군요!
프린세스
공격 피해량: 160 → 120 (-25%)
공격 속도: 2.5초 → 2초 (+25%)
블래스터 특성 덕분에 피해량이 강화되면서, 프린세스가 공격 한 번으로 유닛을 저세상으로 보낼 만큼 강력해졌습니다. 공격 피해량을 낮추고 공격 속도를 증가시켜 밸런스를 조정했습니다.
계속해서 아레나를 지배하고 합체하세요!
클래시 로얄 팀