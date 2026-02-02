새 지배자들이 역량을 발휘할 수 있도록 무대를 양보하고 있었지만, 이제 스피릿 엠프레스가 아레나로 돌아옵니다. 그녀의 능력은 합체할 때마다 +1엘릭서를 보너스로 지급합니다.

스킨

지난번에 스피릿 엠프레스를 놓쳤더라도 걱정하지 마세요! 이번 시즌에서 더 많은 스피릿 엠프레스 지배자 카드를 획득할 수 있으니 레벨 업 보상 트랙에서 꾸미기 아이템을 무료로 잠금 해제하세요! 진행이 빠른 플레이어분들을 위해, 레벨 업 보상 트랙에 신규 스킨과 지배자 축포를 추가했습니다.