합체 전술: 2월 시즌
전장을 가로질러 모두를 지배할 준비가 되셨나요! 2월 2일에 시작되는 이번 시즌, 스피릿 엠프레스가 스타스틸 진척도에 귀환합니다. 새롭게 개선된 특수 효과와 상위 1,000명의 플레이어를 위한 배지 시스템 업데이트도 찾아옵니다.
지배자의 귀환
스피릿 엠프레스
능력: 합체 예지력
새 지배자들이 역량을 발휘할 수 있도록 무대를 양보하고 있었지만, 이제 스피릿 엠프레스가 아레나로 돌아옵니다. 그녀의 능력은 합체할 때마다 +1엘릭서를 보너스로 지급합니다.
스킨
지난번에 스피릿 엠프레스를 놓쳤더라도 걱정하지 마세요! 이번 시즌에서 더 많은 스피릿 엠프레스 지배자 카드를 획득할 수 있으니 레벨 업 보상 트랙에서 꾸미기 아이템을 무료로 잠금 해제하세요! 진행이 빠른 플레이어분들을 위해, 레벨 업 보상 트랙에 신규 스킨과 지배자 축포를 추가했습니다.
아이비 엠프레스
분노의 물결
황금 엠프레스
반짝반짝 스트라이크✨
인페르노 엠프레스✨
무사 엠프레스(스킨) 및 불타는 분노(지배자 축포)
스피릿 드래곤을 타고 당장이라도 전투에 임할 것 같은 스킨과 함께 지배자를 뽐내세요!
합체 전술 지배자 스킨 상점에서 구입할 수 있습니다.
2월 시즌 특수 효과
새로운 특수 효과
별 어드밴티지(브론즈 III)
성급이 더 높은 유닛은 성급이 낮은 유닛에게 더 많은 피해를 주고, 받는 피해량은 감소합니다.
정복(실버 I)
3성과 4성 유닛은 보너스 HP 및 피해량을 얻습니다.
합체 보너스(골드 III)
합체 시, 방금 합체한 유닛과 동일한 1성 기본 유닛을 획득합니다.
특수 효과 조정
이제 모든 건물 특수 효과는 전투 3라운드 시작 시 2성급 건물이 아닌, 5라운드에 3성급 건물을 제공합니다.
이제 모든 타일 특수 효과는 전투 시작 시 나타나는 타일이 1개가 아닌, 2개로 늘어납니다!