2월 밸런스 조정
2월 2일
하향 조정 ⬇️
히어로 미니 P.E.K.K.A
조리 시간: 20초 → 22초(+10%)
히어로 미니 P.E.K.K.A의 폭풍 같은 성장을 억제하기 위해 조리 시간을 살짝 늘렸습니다. 팬케이크를 이븐하게 굽기 위해서는 아무래도 시간과 정성이 필요한 법이니까요.
마녀 진화
처치된 해골당 HP 치유량: 60 → 53(-11%)
진화 마녀의 끈질긴 생명력은 많은 도전자 여러분을 괴롭히곤 했죠. 그녀의 해골들이 제공하는 HP 치유량이 감소했으니, 그녀를 처치하는 데에 부담이 덜할 거예요.
자이언트
HP: 4090 → 3968(-3%)
히어로 자이언트가 경쟁전에서 모두를 깔아뭉개고 있다는 제보가 들어왔습니다. 체급 차이로 밀어붙이는 건 조금 치사할 수 있으니 HP 다이어트를 시켜줄 때가 온 것 같군요.
무덤
해골 생성 패턴 조정
재조정 이후 해골이 타워 바로 옆에서 생성되는 관계로 무덤을 방어해내기가 너무 어려워졌죠. 범위 가장자리에 나오게끔 생성 패턴을 조정했으니 이전보다 대응하기 수월할 겁니다.
미니언
공격 속도: 1.1초 → 1.2초(+9%)
사정거리가 상향된 미니언은 하늘 위를 군림하는 포식자가 되었습니다. 공격 속도가 느려진 만큼, 공중 생태계의 다양성이 다시 유지되기를 기대해 봅니다.
삼총사
공격 속도: 1.2초 → 1.3초(+8%)
11월에 진행된 재조정 이후, 삼총사는 근접전에서도 강력한 모습을 보여주곤 했습니다. 공격 속도를 하향했으니, 이제 총검술만으로는 이전과 같은 무용담을 펼치기는 어렵겠죠.
상향 조정 ⬆️
히어로 마법사
토네이도의 끌어당기기 효과 증가
히어로 마법사는 최고로 멋있지만, 토네이도는 끌어당기는 힘이 조금 아쉬웠습니다. 훨씬 강력해진 토네이도로 상대의 발을 묶고, 파이어 볼로 한 번에 처리해 보세요!
고블린 드릴 진화
두 번째 잠복 시 생성하는 고블린 수: 1 → 2(+100%)
고블린 드릴 진화는 상향 이후에도 여전히 고전하고 있습니다. 현장 지원을 위해 고블린을 한 마리 더 투입해 보도록 하죠.
P.E.K.K.A 진화
소형 유닛으로부터 얻는 치유량: 409 → 430(+5%)
중형 유닛으로부터 얻는 치유량: 778 → 819(+5%)
대형 유닛으로부터 얻는 치유량: 1477 → 1551(+5%)
P.E.K.K.A 진화는 유사한 유닛들에 비해 주목받지 못하고 있었습니다.
처치당 치유량을 늘렸으니, 전투에서 조금 더 존재감을 드러내길 바랍니다.
재조정 🔄
히어로 머스킷병
터렛 사정거리: 5.5타일 → 3.5타일(-36%)
배치 시간: 2초 → 1초(-50%)
히어로 머스킷병의 '든든한 터렛'이 배치 시간 하향 때문에 느림보라는 오명이 생기고 말았어요. 배치 시간을 되돌리는 대신 사정거리를 하향했으니, 타워를 공격하려면 위험을 감수해야 할 겁니다.
버그 수정 🐛
해골 비행선
HP: 1679 → 1676(-1%)
바바리안 통
피해량: 230 → 232(+1%)
16레벨에서 바바리안 통과 일렉트로 스피릿 조합으로 해골 돌격병을 한 번에 처치하지 못하는 문제가 있었습니다. 마찬가지로 사냥꾼도 16레벨 이전과 달리 해골 비행선을 쓰러뜨리는 데 한 번의 공격이 더 필요한 문제가 있었죠. 이와 같은 의도치 않은 일관성 문제를 바로잡기 위해 수치를 소폭 조정했습니다.
그럼, 아레나에서 뵙겠습니다.
클래시 로얄 팀