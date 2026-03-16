히어로를 무료로 잠금 해제하세요!

아레나 5 이상일 경우, 히어로 코인 200개를 받아 업데이트가 적용되는 즉시 팀에 합류할 다음 히어로를 선택할 수 있게 됩니다! 히어로 코인(예전 명칭: 히어로 파편)으로 원하는 히어로를 잠금 해제할 수 있어요!

벌써 200개 가까이 모으셨다고요? 걱정 마세요. 이번 한 번만 히어로 코인을 초과 보유할 수 있습니다! 앞으로 히어로 코인의 보유 한도는 200개로 제한되므로, 충분히 모았다면 바로바로 다음 히어로를 획득하는 데 사용하세요! 무료 히어로 코인 200개를 재조정 보상으로 수령하신 뒤, 초과된 히어로 코인은 보석으로 변환됩니다. 변환 시 히어로 코인 1개당 보석 1개로 계산합니다.

이미 히어로를 잠금 해제했다면, 업데이트 출시 후 3개월 이내에 이 이벤트를 통해 히어로 코인을 받으실 수 있습니다. 게임을 처음 시작한 플레이어는 아레나 5 달성 시 히어로 코인 200개를 받게 됩니다.

히어로 코인은 로얄 패스 무료 트랙에서 획득할 수 있으며, 매 시즌 최대 75개까지 얻을 수 있습니다!

히어로 선택

앞으로는 히어로가 무작위로 소환되지 않습니다. 대신, 플레이어가 원하는 히어로를 직접 선택할 수 있습니다!

히어로 코인 200개를 모았다면 마법 아이템 탭으로 이동해 히어로 섹션을 선택하세요. 여기에서 '잠금 해제'를 탭해 히어로 코인으로 잠금 해제할 히어로를 선택합니다.

즉시 이용 가능한 신규 히어로

히어로 코인을 준비하세요! 이제 신규 히어로가 출시되는 즉시 잠금 해제해 이용할 수 있습니다. 히어로 코인 200개를 모으면, 반짝이는 새 카드 형태를 바로 손에 넣을 수 있어요!