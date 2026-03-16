3월 중순 업데이트
플레이어 여러분이 다양한 기념일 이벤트를 저희만큼이나 즐기고 계시길 바랍니다! 이제 한 단계 더 발전시켜 보죠. 저희는 3월 중순에 큰 변화가 포함된 업데이트를 공개할 것이라고 이번 달 초에 밝혔습니다. 3월 16일 오늘, 그 변경 사항을 만나보실 수 있습니다!
업데이트 내용은 다음과 같습니다.
신규 히어로 잠금 해제 시스템
히어로를 무료로 잠금 해제하세요!
히어로 선택
즉시 이용 가능한 신규 히어로
덱 슬롯 재조정: 진화 슬롯 1개, 히어로 슬롯 1개, 와일드 슬롯 1개
5성 매직 럭키 박스 변경 사항
변경, 개선 사항 및 버그 수정
자세한 내용은 다음과 같습니다!
신규 히어로 잠금 해제 시스템
히어로를 무료로 잠금 해제하세요!
아레나 5 이상일 경우, 히어로 코인 200개를 받아 업데이트가 적용되는 즉시 팀에 합류할 다음 히어로를 선택할 수 있게 됩니다! 히어로 코인(예전 명칭: 히어로 파편)으로 원하는 히어로를 잠금 해제할 수 있어요!
벌써 200개 가까이 모으셨다고요? 걱정 마세요. 이번 한 번만 히어로 코인을 초과 보유할 수 있습니다! 앞으로 히어로 코인의 보유 한도는 200개로 제한되므로, 충분히 모았다면 바로바로 다음 히어로를 획득하는 데 사용하세요! 무료 히어로 코인 200개를 재조정 보상으로 수령하신 뒤, 초과된 히어로 코인은 보석으로 변환됩니다. 변환 시 히어로 코인 1개당 보석 1개로 계산합니다.
이미 히어로를 잠금 해제했다면, 업데이트 출시 후 3개월 이내에 이 이벤트를 통해 히어로 코인을 받으실 수 있습니다. 게임을 처음 시작한 플레이어는 아레나 5 달성 시 히어로 코인 200개를 받게 됩니다.
히어로 코인은 로얄 패스 무료 트랙에서 획득할 수 있으며, 매 시즌 최대 75개까지 얻을 수 있습니다!
히어로 선택
앞으로는 히어로가 무작위로 소환되지 않습니다. 대신, 플레이어가 원하는 히어로를 직접 선택할 수 있습니다!
히어로 코인 200개를 모았다면 마법 아이템 탭으로 이동해 히어로 섹션을 선택하세요. 여기에서 '잠금 해제'를 탭해 히어로 코인으로 잠금 해제할 히어로를 선택합니다.
즉시 이용 가능한 신규 히어로
히어로 코인을 준비하세요! 이제 신규 히어로가 출시되는 즉시 잠금 해제해 이용할 수 있습니다. 히어로 코인 200개를 모으면, 반짝이는 새 카드 형태를 바로 손에 넣을 수 있어요!
덱 슬롯 재조정
커뮤니티에서 요청이 많았기에, 특별 덱 슬롯의 최대 개수를 4개에서 3개로 줄였습니다. 복잡함을 줄이고 핵심 게임플레이를 지키면서 모든 플레이어가 덱 빌드 유연성을 유지하도록 돕는 것이 이번 변경 사항에 관한 저희의 목표입니다.
순위, 이벤트 및 도전은 다음 슬롯을 사용합니다.
진화 슬롯 1개: 진화 한정
히어로 슬롯 1개: 히어로 및 챔피언용
와일드 슬롯 1개: 진화, 히어로 및 챔피언용
트로피 진척도에서는 게임을 진행하며 각 슬롯을 잠금 해제하게 됩니다!
진화 슬롯 1개: 아레나 3
히어로 슬롯 1개: 아레나 5
와일드 슬롯 1개: 아레나 10
와일드 슬롯은 어떤 형태의 카드든 자유롭게 선택해 사용할 수 있습니다. 진화와 히어로 형태 둘 다 잠금 해제된 카드를 보유하셨다면, 해당 카드를 와일드 슬롯에 배치해 액티브 능력을 변경할 수 있습니다. 덱에서 카드를 선택해 전환 버튼을 누르세요!
5성 매직 럭키 박스 변경 사항
5성 매직 럭키 박스 변경 사항
이제 5성 매직 럭키 박스로 와일드카드를 더 많이 받을 수 있습니다!
오늘부터 5성 매직 럭키 박스로 와일드카드를 더 많이 받으실 수 있으며, 상자 레벨에 따라 완전 업그레이드 1회 분량 이상의 와일드카드를 받게 됩니다. 즉 희귀도 및 상자 레벨에 따라 최대 3배 더 많은 와일드카드를 받을 수 있다는 뜻이죠. 더욱 늘어난 보상을 지원하기 위해 획득 확률도 함께 조정했습니다.
5성 매직 럭키 박스 1개에서 받을 수 있는 보상을 아래에서 확인하세요.
5성 매직 럭키 박스 1개당 획득 가능한 기존 및 신규 카드 수량(상자 레벨 11 이상)
|기존 일반 와일드카드
|신규 일반 와일드카드
|11레벨 상자
|1200
|1200
|12레벨 상자
|1400
|1500▲
|13레벨 상자
|1600
|2500▲
|14레벨 상자
|1800
|3500▲
|15레벨 상자
|2000
|5500▲
|16레벨 상자
|2500
|7500▲
|기존 희귀 와일드카드
|신규 희귀 와일드카드
|11레벨 상자
|240
|300▲
|12레벨 상자
|280
|400▲
|13레벨 상자
|320
|550▲
|14레벨 상자
|360
|750▲
|15레벨 상자
|400
|1000▲
|16레벨 상자
|465
|1400▲
|기존 영웅 와일드카드
|신규 영웅 와일드카드
|11레벨 상자
|30
|30
|12레벨 상자
|35
|50▲
|13레벨 상자
|40
|70▲
|14레벨 상자
|45
|100▲
|15레벨 상자
|50
|130▲
|16레벨 상자
|60
|180▲
|기존 전설 와일드카드
|신규 전설 와일드카드
|11레벨 상자
|3
|4▲
|12레벨 상자
|4
|6▲
|13레벨 상자
|4
|9▲
|14레벨 상자
|5
|12▲
|15레벨 상자
|6
|14▲
|16레벨 상자
|7
|20▲
|기존 챔피언 와일드카드
|신규 챔피언 와일드카드
|11레벨 상자
|12레벨 상자
|3
|4
|13레벨 상자
|3
|5▲
|14레벨 상자
|4
|8▲
|15레벨 상자
|4
|11▲
|16레벨 상자
|5
|15▲
상자 레벨 11 미만인 플레이어가 받은 5성 매직 럭키 박스에는 이미 완전 업그레이드 1회 분량의 카드가 들어있었기 때문에 기존과 동일한 카드 수량을 제공합니다.
5성 매직 럭키 박스 기존 및 신규 보상 획득 확률(상자 레벨 13 이상)
|기존 획득 확률
|신규 획득 확률
|무작위 카드
|59.5%
|57.5% ▼
|일반 와일드카드
|8%
|9% ▲
|희귀 와일드카드
|7.5%
|8% ▲
|영웅 와일드카드
|7%
|6.5% ▼
|전설 와일드카드
|6.5%
|5.5% ▼
|챔피언 와일드카드
|6.5%
|4% ▼
|완전 진화
|5% 증가
|9.5% ▲
위의 표는 상자 레벨 13 이상의 5성 매직 럭키 박스의 획득 확률을 나타냅니다. 상자 레벨이 13 미만인 플레이어의 경우, 특정 희귀도 아이템을 획득할 수 없기 때문에 획득 확률이 달라집니다.
럭키 박스와 획득 확률에 대한 자세한 내용은 type: entry-hyperlink id: 4qXXNp3LOx4iSqxX4ZIYwh 게시글에서 확인할 수 있습니다.
변경, 개선 사항 및 버그 수정
변경 및 개선 사항
소셜 탭
클랜 아이콘을 탭해 내 클랜의 정보를 볼 수 있습니다.
친구 목록은 경쟁전 순으로 자동 정렬되며, 그 다음은 트로피 개수 순서로 정렬됩니다.
로얄 패스
이제 업그레이드된 패스를 보유한 플레이어가 패스 아이템을 탭하면 아이템 이름이 나타납니다.
아레나 5 미만 플레이어는 지금 패스 히어로를 잠금 해제할 수 있지만, 아레나 5 달성 전까지는 전투에서 사용할 수 없다는 경고를 추가했습니다.
패스의 첫 티어에 해당 히어로의 이름을 표시하도록 변경했습니다.
버그 수정
유닛 및 전투
히어로 바바리안 통이 더 이상 킹 타워 뒤에 끼지 않게 되었습니다.
이제 화살의 통계 페이지가 3번에 걸친 피해량을 보여줍니다.
이제 도끼맨과 도끼맨 진화가 동일한 피해를 줍니다.
머스킷병 진화가 더 이상 타워를 저격할 수 없습니다.
C.H.A.O.S 모드
일반 고블린 데몰리셔 특수 효과가 패배 시 더 이상 늘어난 반경에서 추가 피해를 주지 않습니다.
영웅 대형 석궁 특수 효과가 이제 최대 사정거리에 있는 대상을 공격합니다.
소셜 탭
수령 가능한 보상이 있을 경우 이제 클랜전 버튼이 금색으로 표시됩니다.
이제 클랜전 전투 완료 뒤 소셜 탭 메인 화면으로 이동하지 않습니다.
로얄 패스
선택 티어 보상은 선택 및 상자 확률에 영향을 받는 보상(예: 히어로 잠금 해제, 와일드 조각 등)이므로, 별표(*)와 함께 패스 정보 화면에 표시됩니다.
상점 및 패스 정보 화면에 같은 숫자와 별표(*)가 동일하게 표시됩니다.
선택 티어에서 보상을 수령하면 해당 보상이 강조 표시됩니다.
선택 티어에서 이용 가능한 각 아이템의 정보를 확인할 수 있습니다.
여러 티어의 미수령 보상들이 있는 상태에서 초반 티어를 탭하면, 패스 화면이 가장 높은 잠금 해제 완료 티어로 자동 스크롤되지 않습니다.
합체 전술
중복 해골 드래곤이 이제 올바른 HP로 생성되며, 정상적으로 공격합니다.
마녀가 소환한 해골 병사의 HP와 피해량이 올바르게 적용됩니다.
이제 인페르노 타워의 피해량이 공격 대상 변경 시 초기화됩니다.
이제 대형 석궁이 재장전 후 정상적으로 공격합니다.
이제 점프 타일이 1라운드 뒤에 사라지지 않습니다.
'다시 플레이' 버튼을 누른 뒤 파티 초대를 수락해 매치메이킹 중일 때, 더 이상 '전투' 버튼과 전환이 나타나지 않습니다
기타
이제 4장의 카드 게임 모드에서 덱을 복사할 수 있습니다.
이제 친구들의 경쟁전 진행도를 경쟁전 단계 왼쪽에서 볼 수 있습니다.
다양한 음향 및 시각적 사항을 개선했습니다.
이번 업데이트에는 합체 전술 밸런스 조정도 포함되어 있으며, 자세한 내용은 type: entry-hyperlink id: 1rXOMGHy8k6rpvekg6BniZ에서 확인하실 수 있습니다.
여기까지입니다!
지난 몇 달간 저희에게 공유해 주신 모든 의견에 감사드립니다. 여러분의 모든 피드백과 제안은 향후 업데이트에 큰 도움이 됩니다. 계속해서 많은 의견 부탁드립니다! 3월 중순 업데이트가 마음에 드셨으면 좋겠습니다. 어떻게 생각하시는지 알려주시기 바랍니다.
게임 관련 최신 소식을 듣고 싶으시다면, 저희 소셜 미디어를 확인하는 것도 잊지 마세요!
그럼, 아레나에서 뵙겠습니다.
클래시 로얄 팀