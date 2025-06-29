새로운 게임 모드: 합체 전술!
다음 업데이트와 함께 완전히 새로운 게임 모드가 찾아옵니다!
여전히 카드를 사용하긴 하지만, 이번에는 전혀 다른 방식으로 플레이하게 됩니다. 팀을 구성하고, 특성을 조합하며, 매 순간 전략적으로 판단해 승리를 쟁취하세요!
클래시 로얄: 합체 전술!
합체 전술은 4명의 유저가 빠르게 전투를 펼치는 턴제 게임 모드입니다. 도전자님은 클래시 로얄의 유닛으로 자신만의 팀을 구성해 전투에 임하게 되죠.
이 모드는 실시간이 아닌 턴제로 진행되며, 각 라운드는 배치 단계와 전투 단계로 나뉘어 진행됩니다.
배치 단계에서는 엘릭서를 관리하고, 유닛을 배치하거나, 유닛을 합체시켜 팀을 강화하는 등 전략적인 선택을 하게 됩니다. 이후 전투 단계에서는 배치한 유닛들이 자동으로 다른 유저의 팀과 전투를 벌이며, 이 과정은 여러 라운드에 걸쳐 반복됩니다.
모든 도전자님들은 이제 빠른 템포 속에서도 전략적인 판단이 요구되는 플레이를 경험할 수 있습니다!
언제든지 접속해 다른 도전자님의 전투를 관전하거나, 다음 수를 계획해 보세요!
목표: 끝까지 살아남기!
전투 시간: 5~8분
보상
크라운: 라운드에서 승리할 때마다 크라운 1개 획득
전투 보상 - 1위 또는 2위로 마무리하면 보상 획득
이 게임 모드는 다리에서 싸우는 것이 전혀 중요하지 않습니다. 자신만의 팀을 구성하고, 상대의 전략을 파악하며, 끝까지 살아남는 것이 핵심이죠!
시즌 게임 모드
시즌마다 다양한 유닛, 특성, 특수 효과 그리고 꾸미기 아이템이 색다르고 흥미로운 경험을 제공합니다. 첫 번째 시즌에서는 다양한 의견을 수집해 다음 향후 방향을 정할 예정이기 때문에 종료일을 별도로 정해두지 않았습니다.
앞으로의 합체 전술에는 도전자님의 의견이 무엇보다도 중요합니다!
남겨주시는 모든 의견은 향후 시즌의 진행 여부와 기간을 결정하는 데 매우 큰 도움이 됩니다.
그러니 합체 전술 모드를 충분히 플레이해 보시고, 생각을 SNS를 통해 공유해 주세요. 저희는 도전자님의 목소리에 언제나 귀 기울이고 있으며, 합체 전술의 미래를 함께 만들어 갈 수 있게 도와주세요!
엘릭서의 중요성
엘릭서는 유닛을 획득하고 팀을 구성하는 데 필요한 핵심 자원입니다. 따라서 효율적으로 관리하는 것이 매우 중요하죠! 화면에 표시된 유닛 중 하나를 선택하거나 끌어다 놓으면 아레나로 소환할 수 있습니다.
라운드가 끝날 때마다 4엘릭서를 획득하며, 유닛을 판매하면 해당 유닛의 엘릭서 비용에서 1을 뺀 양만큼 되돌려 받습니다. (유닛을 판매하려면 상점으로 끌어다 놓으면 됩니다.)
각 유닛은 클래시 로얄과 마찬가지로 고유 엘릭서 비용을 가지고 있지만, 이 게임 모드에 맞게 조정된 비용이 적용됩니다.
유닛 및 특성
합체 전술 출시 직후에는 클래시 로얄에서 사랑받는 20종의 유닛을 만나 볼 수 있습니다. 이 유닛들은 여러분 아레나에서 수없이 본 능력과 특성을 그대로 사용하며 전투를 펼치죠!
같은 유닛을 중복으로 획득하면, 합체를 통해 더욱 강력한 유닛으로 강화할 수 있습니다. 1성에서 시작해 3성, 운이 좋다면 4성까지 강화할 수 있습니다! 또한 기존과 마찬가지로, 카드를 모아 유닛을 업그레이드할 수 있으며, 이는 합체 전술과 일반 전투 양쪽 모두에 적용됩니다. 레벨당 능력치가 2%만 증가하는 소규모 업그레이드지만, 팽팽한 전투에서 승패를 가를 수 있는 결정적인 차이가 될 수 있습니다.
라운드가 끝난 후에는, 카드 풀에서 무작위로 제시되는 3장의 유닛 중 하나를 선택해 팀을 구성하게 됩니다. 이 카드 풀은 모든 유저가 공유하고 있습니다! 예를 들어, 누군가가 아처를 계속 모으고 있다면 다른 유저에게는 아처가 잘 등장하지 않게 되죠.
각 유닛은 카드 풀에 총 4장만 존재하므로, 여러분의 선택은 본인의 팀 구성뿐만 아니라 상대의 팀 구성에도 영향을 미치게 됩니다!
하지만 유닛을 합체하는 것만이 전부는 아닙니다!
특성을 활용해 팀을 더욱 강력하게 만들 수 있죠. 특성은 최대 HP 증가, 적에게 저주를 거는 등 다양한 보너스 효과를 제공하며, 합체 전술의 핵심 요소입니다. 모든 유닛은 2개의 특성을 가지고 있으며, 같은 특성을 가진 유닛 수가 많을수록 효과가 점점 더 강력해집니다.
그럼, 첫 번째 시즌에 등장하는 유닛과 특성들을 함께 살펴볼까요?
유닛
2 엘릭서 유닛
기사
노블레스 & 저거너트
왕국에서 가장 강력한 근접 전사 중 하나입니다.
아처
클랜 & 원거리형
엄청난 사거리와 톡톡 튀는 핫핑크색 머리카락의 소유자입니다. 갑옷은 필요 없어요!
고블린
고블린 & 어쌔신
뛰어난 속도와 근접 공격 기술 덕분에 성가신 갑옷을 입을 필요가 없습니다.
창 고블린
고블린 & 투척수
갑옷 따위는 필요 없을 만큼 먼 거리에서 바람을 가르는 창을 날립니다.
폭탄병
언데드 & 투척수
가장 가까운 적에게 폭탄을 던져 2칸 반경 내에 피해를 줍니다.
바바리안
클랜 & 브롤러
멋진 콧수염을 가진 전방위 근접 공격 유닛입니다.
3 엘릭서 유닛
발키리
클랜 & 어벤저
분노의 힘으로 광역 피해를 입히는 근접 공격의 달인입니다.
P.E.K.K.A
에이스 & 저거너트
느리지만 견고한 갑옷을 두른 근접 전사입니다. 그 무엇도 그녀를 뚫고 지나갈 수 없을 거예요…
프린스
노블레스 & 브롤러
전투가 시작하면 가장 가까운 대상에게 돌진하여 두 배의 피해를 입히고 적을 밀어내며 2초 동안 기절시킵니다.
자이언트 해골
언데드 & 브롤러
처치 시 1.5초 후 폭발하는 폭탄을 떨어뜨려 2초 동안 육각형 반경 내의 적에게 피해를 입히고 기절시킵니다.
다트 고블린
고블린 & 원거리형
무장하지 않은 채 껌을 씹으며 빠르게 달리고, 멀리까지 다트를 쏘는 원거리 공격수입니다.
도끼맨
에이스 & 투척수
여러 칸에 걸쳐 가장 가까운 대상에게 부메랑 도끼를 던집니다.
4 엘릭서 유닛
프린세스
노블레스 & 원거리형
가장 먼 적에게 불화살을 발사하여 2칸 반경 내에 피해를 입힙니다.
메가 나이트
에이스 & 브롤러
몇 초마다 점프해 가장 큰 적 무리를 강타하여 피해를 입히고, 2초 동안 육각형 반경 내의 적을 기절시킵니다.
로얄 고스트
언데드 & 어쌔신
3회 공격 후 잠시 투명화됩니다.
도둑
에이스 & 어벤저
특정 공격 후 3칸 중 가장 멀리 있는 적에게 돌진하여 추가 피해를 주고, 경로에 있는 모든 적을 1초 동안 기절시킵니다.
고블린 머신
고블린 & 저거너트
특정 타격 후 가장 먼 거리에 있는 적에게 로켓을 발사하여 50%의 보너스 피해를 주고 명중한 적을 1.5초 동안 기절시킵니다.
5 엘릭서 유닛
해골 킹
언데드 & 저거너트
원뿔 반경 내의 적에게 피해를 입히고, 물리친 적 하나당 해골 하나를 소환합니다.
골드 나이트
노블레스 & 어쌔신
적을 처치한 후, HP가 가장 낮은 적에게 돌진하여 추가 피해를 줍니다.
아처 퀸
클랜 & 어벤저
가장 가까운 적에게 여러 개의 화살을 발사하고, HP가 50% 미만으로 떨어지면 투명화되어 추가 피해를 줍니다.
특성
에이스
전투 시작 시: 합체 레벨이 가장 높은 유닛은 캡틴입니다. 캡틴이 적 유닛을 처치하면 아군 팀은 공격 속도 +20%(4초)를 얻습니다.
유닛 2개 - 캡틴이 30%의 피해량 보너스를 얻습니다.
유닛 4개 - 캡틴이 60%의 피해량 보너스를 얻고, 입힌 피해량의 +30%만큼 HP를 회복합니다.
어쌔신
전투 시작 시 - 어쌔신 유닛이 적의 후방으로 도약합니다.
유닛 3개 - 치명타의 확률과 피해량이 +35% 증가합니다.
어벤저
어벤저 유닛은 피해량 보너스를 얻고, 마지막으로 남은 여성 유닛은 피해량 보너스를 두배로 얻습니다.
유닛 3개 - +30%
브롤러
브롤러 유닛이 보너스 최대 HP를 얻습니다.
유닛 2개 - +30%
유닛 4개 - 브롤러 유닛은 +60% 증가하고, 나머지 유닛은 +30% 증가합니다.
클랜
라운드마다 한 번, HP가 50%이 되면 매우 빠르게 회복하고 공격 속도 보너스를 얻습니다.
유닛 2개 - 최대 HP 및 공격 속도 +30% 증가
유닛 4개 - 클랜의 최대 HP 및 공격 속도 +60% 증가, 팀의 경우 +30% 증가
고블린
다음 라운드에 무작위 고블린 하나를 추가로 무료 획득합니다.
유닛 2개 - 엘릭서 고블린 2개를 획득합니다.
유닛 4개 - 엘릭서 고블린 3~4개를 얻을 확률이 +60% 증가합니다.
저거너트
전투 시작 시: 저거너트 뒤에 있는 유닛이 8초간 실드를 얻습니다.
유닛 2개 - 실드 보너스 +15%, 저거너트 + 30%
유닛 4개 - 실드 보너스 +30%, 저거너트 + 60%
노블레스
전방 유닛은 받는 피해가 감소하고, 후방 유닛은 피해량 보너스를 얻습니다.
유닛 2개 - 20%
유닛 4개 - 40%
원거리형
원거리형 유닛이 공격할 때마다 공격 속도가 증가하고, 이는 최대 15배까지 중첩됩니다.
유닛 3개 - 15%
투척수
투척수 유닛의 공격 범위가 +1 증가하고, 멀리 있는 대상에게 더 많은 피해를 입힙니다.
유닛 3개 - 칸당 피해량 +10%
언데드
전투 시작 시: HP가 가장 높은 적이 저주에 걸리고, 해당 적을 처치하면 내 언데드 유닛이 20%의 피해량 보너스를 얻습니다.
유닛 2개 - 적 1개를 저주하고, 최대 HP를 25% 감소시킵니다.
유닛 4개 - 적 2개를 저주하고, 최대 HP를 50% 감소시킵니다.
스마트한 시너지가 강력한 전략으로 이어집니다! 강력한 특성을 조합하여 승리를 위한 최고의 기회를 잡으세요.
지배자
유닛만이 전투의 향방을 정하는 것이 아닙니다. 지배자도 고유한 능력을 아레나에 가져오므로 현명하게 선택해야 합니다!
지배자는 팀의 핵심입니다. 전투에 직접 참여하지는 않지만, 일종의 타워처럼 중요한 역할을 합니다. 지배자는 플레이어의 HP를 담당하며, 라운드에서 승리할 경우 상대에게 피해를 입힙니다.
단, 지배자의 HP가 0으로 떨어지면 패배하니 주의하세요!
목표는 단순합니다. 자신의 지배자를 보호하면서 다른 플레이어를 쓰러뜨리는 것이죠.
게임 시작 시 두 가지 지배자 중에서 선택할 수 있습니다. 기본 옵션은 왕관을 쓴 친숙한 왕족인 로얄 킹이며, 다른 하나는 강력한 정령을 사용하는 스피릿 엠프레스로, 합체 전술 트로피 진척도의 브론즈 III의 끝에 도달하면 잠금 해제할 수 있습니다.
로얄 킹
로얄 커미션: 패배 시 엘릭서 +4 지급
스피릿 엠프레스
합체 예지력: 합체할 때마다 보너스 엘릭서 +1 지급
지배자의 전투력을 강화하기 위해 레벨을 올릴 필요는 없지만, 카드를 모으면 새로운 스킨이나 색종이 조각 효과와 같은 장식 보상을 잠금 해제할 수 있습니다!
특수 효과
리그를 올라가며 카드와 강력한 특수 효과를 잠금 해제하세요!
특수 효과는전투 시작 시 무작위로 선택되어 할당되는 특별한 효과로, 하나의 특수 효과가 선택되면 전투에 참여하는 모든 플레이어에게 적용됩니다. 유닛을 강화하거나 새로운 메커니즘을 도입하거나 새로운 전략적 가능성을 열어주는 등 재미있고 예상치 못한 방식으로 게임플레이의 판도를 흔들 수 있습니다. 매치마다 조금씩 색다르게 느껴질 수 있으니, 유연하게 적응하고 각 특수 효과가 제공하는 이점을 최대한 활용해 보세요!
특수 효과에 대해 자세히 알아보기
브론즈 II
넉넉한 자본금: 모든 지배자가 +5 엘릭서를 가지고 시작합니다.
더 큰 팀: 팀 규모 +1
레거시: 지배자가 쓰러지면 +5 엘릭서 획득
브론즈 III
파티 타임: 팀 규모는 항상 6
희귀 스타: 2성급 2 엘릭서 유닛으로 시작
영웅 스타: 2성급 3 엘릭서 유닛으로 시작
실버 I
전설 스타: 2성급 4 엘릭서 유닛으로 시작
챔피언 스타: 무작위 5 엘릭서 유닛으로 시작
부익부: 2 엘릭서마다 다음 라운드에 엘릭서 이자 +1 획득
실버 II
전투의 열기: 유닛이 적을 처치하면 6초 동안 공격 속도가 +100% 증가합니다.
과유불급: 전투 시작 시: 상대보다 더 적은 유닛을 보유한 경우 팀의 HP와 공격 속도거 +20% 증가합니다.
아야! 전투 시작 시: 전방 유닛이 받은 피해량의 50%를 반사합니다.
실버 III
엘릭서 정제소: 라운드마다 2엘릭서를 생성하는 엘릭서 정제소 획득. 생성된 엘릭서는 판매할 때까지 저장됩니다.
넌 내 거야: 처치한 첫 번째 적 유닛의 1성 복사본을 얻습니다.
첫 구매 무료: 매 턴 처음 구매하는 유닛이 무료입니다.
골드 I
4성: 유닛 풀이 두 배로 증가하며, 상점에서 더 많은 유닛이 등장합니다.
에코 벤치: 매 라운드마다 벤치에서 가장 오른쪽 슬롯에 있는 유닛의 1성 복사본을 얻습니다.
판도라의 벤치: 매 라운드마다 벤치에서 가장 오른쪽 슬롯에 있는 유닛이 같은 비용의 무작위 유닛으로 변합니다.
골드 II
서바이벌: 더미와 함께 전투를 시작하며, 라운드가 끝날 때까지 더미가 살아남으면 +1엘릭서를 얻습니다.
특성 더미: 2개의 무작위 특성을 가진 더미로 시작합니다.
뭉쳐야 산다! 매 라운드마다 팀에 어울리는 유닛 하나를 얻습니다.
골드 III
행운의 할인: 상점이 갱신될 때마다, 무작위 유닛 하나의 비용이 원래보다 1엘릭서 낮아집니다.
맑은 정신: 벤치가 비어 있으면, 다음 라운드에 +2엘릭서를 획득합니다.
프로모션: 매 라운드마다 벤치에서 가장 오른쪽 슬롯에 있는 유닛이 엘릭서 비용이 +1 더 높은 무작위 유닛으로 변합니다.
다이아몬드
현명한 거래: 유닛을 판매할 때마다, 다음 라운드에서 +1엘릭서를 획득합니다.
승격: 3라운드에서 벤치 가장 오른쪽 슬롯에 있는 유닛이 강력한 3성 유닛으로 변합니다.
첫 선택: 매 턴 처음 구매하는 유닛이 2성급입니다.
합체 전술이 클래시 로얄에 미치는 영향
이 새로운 게임 모드는 클래시 로얄을 플레이하는 새로운 방법을 제공할 뿐만 아니라 몇 가지 업그레이드와 새로운 기능도 제공합니다.
3D 캐릭터
이 모드에서는 클래시 로얄 최초로 모든 유닛이 완전 3D로 구현되어 더욱 부드러운 애니메이션, 디테일, 현대화된 스타일을 즐길 수 있습니다. 클래식한 외형은 그대로지만, 업그레이드된 모습입니다.
이 새로운 모델들은 아직 본 게임에 포함되지는 않았지만, 추후 변경될 수 있습니다. 커뮤니티의 반응과 이용도에 따라 향후 3D 모델이 클래시 로얄에 도입되어 새로운 시각적 가능성을 열어줄 수도 있습니다!
3D가 적용되면서, 개발팀은 꾸미기 아이템을 새롭게 추가하는 방법도 함께 모색하고 있습니다. 지배자 스킨이 가장 먼저 적용될 예정이지만, 다른 유형의 시각적 업그레이드와 효과도 이미 테스트 중입니다.
새로운 기술
합체 전술은 단순한 신규 모드가 아니라 클래시 로얄의 미래를 설계하는 역할도 하게 됩니다. 이 모드에는 3D 캐릭터, 더 화려한 VFX, 더 강력한 능력, 완전한 3D 환경 등 게임 전체를 점차 현대화할 새로운 기술도 함께 도입됩니다. 또한 향후 전반적으로 새로운 기능을 더 쉽게 추가할 수 있게 될 것입니다.
다음 단계는 무엇인가요?
개발팀에서는 익숙한 캐릭터와 세계관 속에서 완전히 다른 방식으로 플레이할 수 있는 새로운 게임 모드를 선보이고자 합니다! 앞으로 여러분이 좋아하는 캐릭터가 완전히 새로운 스타일로 전투를 펼치게 될 수 있으니 기대해 주세요.
합체 전술은 아직 실험 단계이며, 여러분이 얼마나 즐겨주느냐에 따라 미래가 달라집니다. 다양한 유닛, 특수 효과, 스킨이 포함된 새로운 시즌의 가능성을 모색하고 있으니 마음껏 즐겨주세요. 그리고 가장 중요하게는 여러분의 피드백을 공유해 주세요!
앞으로 몇 주 동안 여러분의 의견에 귀를 기울이면서 다음 시즌을 준비하겠습니다.
합체 전술은 영구적인 시즌 모드로 정착하게 될까요? 특별 이벤트? 아니면 일회성 경험으로 끝날까요?
여러분의 손에 달려 있습니다.
아레나에서 뵙겠습니다.
클래시 로얄 팀