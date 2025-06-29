합체 전술은 4명의 유저가 빠르게 전투를 펼치는 턴제 게임 모드입니다. 도전자님은 클래시 로얄의 유닛으로 자신만의 팀을 구성해 전투에 임하게 되죠.

이 모드는 실시간이 아닌 턴제로 진행되며, 각 라운드는 배치 단계와 전투 단계로 나뉘어 진행됩니다.

배치 단계에서는 엘릭서를 관리하고, 유닛을 배치하거나, 유닛을 합체시켜 팀을 강화하는 등 전략적인 선택을 하게 됩니다. 이후 전투 단계에서는 배치한 유닛들이 자동으로 다른 유저의 팀과 전투를 벌이며, 이 과정은 여러 라운드에 걸쳐 반복됩니다.

모든 도전자님들은 이제 빠른 템포 속에서도 전략적인 판단이 요구되는 플레이를 경험할 수 있습니다!

언제든지 접속해 다른 도전자님의 전투를 관전하거나, 다음 수를 계획해 보세요!

목표: 끝까지 살아남기!

전투 시간: 5~8분

보상

크라운: 라운드에서 승리할 때마다 크라운 1개 획득

전투 보상 - 1위 또는 2위로 마무리하면 보상 획득

이 게임 모드는 다리에서 싸우는 것이 전혀 중요하지 않습니다. 자신만의 팀을 구성하고, 상대의 전략을 파악하며, 끝까지 살아남는 것이 핵심이죠!