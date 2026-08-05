합체 전술 미드 시즌 10 밸런스 조정
8월 4일
지배자
고블린 퀸
퀘스트 목표: 3/10/25 → 2/8/20(-33%/20%/20%) ▲
고블린 퀸은 추가 2 HP로 인해 과대평가됐습니다. 이제 다른 지배자들 사이에서 더 경쟁력 있는 선택지로 자리 잡았습니다.
그랜드 워든
퀘스트 목표: 2/8/20 → 3/10/20(+50%/25%/0%)▼
그랜드 워든은 최근 버프로 인해 퀘스트 달성이 너무 쉬워졌습니다.
로얄 킹
퀘스트 목표: 1/2/4 → 2/3/4(+100%/50%/0%)▼
처음 두 개의 퀘스트 완료가 상당히 수월했기에 조정되었습니다.
스피릿 엠프레스
퀘스트 목표: 3/15/50 → 3/20/60(+0%/33%/20%)▼
스피릿 엠프레스는 여전히 아레나 정상에서 지배적입니다. 이제 다른 지배자들이 그녀를 따라잡을 수 있는 기회를 갖길 바랍니다.
무덤 퀸
퀘스트 목표: 3/20/60 → 3/15/50(-0%/25%/16.7%) ▲
무덤 퀸의 위력은 첫 두 라운드 안에 마녀를 획득하는지에 따라 너무 크게 달라집니다. 퀘스트를 더 쉽게 달성하도록 조정해 이 의존적인 상황에서 벗어날 수 있길 기대해 봅니다.
7월 2일
다음은 7월 2일에 적용된 합체 전술 변경 사항입니다. 게시글 지연과 그로 인한 불편을 끼쳐드려 사과 말씀을 드립니다.
지배자
메아리 현자
지배자 퀘스트 목표: 2/6/18 → 1/3/7(-50%/50%/61%) ▲
메아리 현자의 퀘스트는 대부분의 지배자들보다 달성하기가 더 어려웠습니다.
그랜드 워든
첫 번째 보호막 광역 피해량: 1타일 → 3타일(+200%) ▲
그랜드 워든의 플레이 방식은 적응하기가 어려웠고 예상대로 작동하지 않았습니다. 첫 번째 보호막의 범위를 증가시켜 좀 더 일관된 모습을 보이도록 조정했습니다.
무덤 퀸
해골 무덤에서 받는 HP: 100% → 150%(+50%) ▲
공격 속도: 0.5 → 0.6(+20%) ▲
무덤 퀸은 전투를 시작하기 전에 처치되는 경우가 잦았습니다. 특별하고 강력한 유닛의 역할을 수행하기 위해서는 HP 상향이 필요했습니다.
유닛
베이비 드래곤
HP: 800 → 900(+12.5%) ▲
베이비 드래곤은 포레스트 특성의 전방 유닛으로 굉장히 인기가 많습니다.
대장 도둑
HP: 900 → 1200(+33%) ▲
HP 증가: 1.4 → 1.6(+14%) ▲
대장 도둑은 제대로 된 힘을 못 쓰고 있었죠. 증가된 HP로 전장에서 빛을 발휘하고 골드 나이트를 따라잡을 수 있을 겁니다.
로켓병
피해량: 80 → 100(+25%) ▲
로켓병의 초당 피해량은 너무 약해서 유의미한 영향을 주지 못했습니다.
골드 나이트
HP: 1200 → 1000(-17%) ▼
공격 속도: 1 → 0.8(-20%) ▼
골드 나이트는 초당 피해량, 돌진 피해량 및 높은 HP가 어우러져 지나치게 완벽했습니다. HP와 초당 피해량의 위력을 낮춰 돌진 피해량만이 주요 강점이 되도록 조정했습니다.
마법 아처
피해량: 70 → 80(+14%) ▲
마법 아처는 원거리 딜러치고는 전반적으로 힘이 부족했습니다.
해골 드래곤
HP: 800 → 400(-50%) ▼
공격 속도: 1 → 0.8(-37.5%) ▼
피해량: 80 → 50(-20%) ▼
해골 드래곤은 아군의 능력치를 모으는 능력을 지닌 진정한 보스였습니다. 3/4 합체 레벨에서는 여전히 강력한 모습을 보일 수 있겠지만, 더 낮은 합체 레벨에서는 대응하기 더 쉬워질 겁니다.
특성
포레스트
든든한 아군의 보너스 공격 속도 ▲
2/6: 0 → 15%
4/6: 0 → 30%
6/6: 0 → 60%
전에는 포레스트 특성이 여러 아군 대상에게 버프를 제공하지 않았기 때문에, 특성이 완전히 활성화된 상태여도 아군은 사실상 무력한 상태였습니다.
장비
낚시꾼의 갈고리
감속 지속 시간: 0초 → 3초 ▲
낚시꾼의 갈고리는 일관된 전략적 가치를 제공하기 위해 어느 정도의 위력이 필요했습니다.
메이든의 방패
내구도: 6 → 5(-16.7%) ▼
메이든의 방패는 최대 팀 규모가 작은 경우 초반 라운드에서 너무 강력했고, 실드를 깨는 데 너무 많은 노력이 필요했습니다.
재조정
발키리의 도끼
반경: 1 → 2(+50%) ▲
내구도: 10 → 3(-70%) ▼
스플릿 피해량: 50% → 100%(+50%) ▲
발키리의 도끼가 게임에 가져오는 영향력이 미미했기에 조정되었습니다.
이상입니다!
계속해서 아레나를 지배하고 합체하세요.
클래시 로얄 팀