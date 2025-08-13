2025년 8월 13일
Blog – Clash Royale
합체 전술 밸런스 조정, 2v2 및 수정 사항
클래식 2v2가 돌아왔습니다!
클래식 2v2에서 팀을 다시 꾸릴 수 있습니다!
게임 모드 전환 메뉴에서 클래식 2V2를 찾을 수 있습니다.
합체 전술 밸런스 조정
상향 조정 ⬆️
언데드
2/4 저주받은 유닛: 1 -> 2(100%)
4/4 저주받은 유닛: 2 -> 3(50%)
언데드 보너스를 발동시키기 매우 어려울 뿐만 아니라 저희가 의도한 만큼 보너스가 강력하지 않았습니다. 저주받은 유닛을 늘림으로써 특히 적 유닛이 후방에 숨어있을 때에도 보너스를 발동시키는 조건을 충족하기 쉬워질 것입니다.
저거너트
실드 지속 시간: 8초 -> 12초(50%)
2/4 실드 양: 20% -> 30%(50%)
4/4 실드 양: 40% -> 60%(50%)
저거너트 유닛의 특성을 강화하려면 어느 정도의 희생이 요구됩니다. 하지만 노력에 비해 실드가 그리 오래 지속되지 않았습니다. 다른 전략을 사용할 수 있도록 장려하고자 지속 시간을 증가시켰습니다.
기타 수정 사항
훈련 캠프를 탭하면 가끔씩 게임이 충돌하는 문제를 수정했습니다.
더 이상 메가 드래프트에 15레벨 카드가 포함되지 않습니다.
시즌 배지가 의도치 않게 일부 플레이어에게 보상을 지급하던 문제가 수정되었습니다.
도전을 다시 시작할 수 있습니다.
합체 전술 - 이제 카드 설명에 쓰인 것처럼 별 4개 고블린 머신이 4명이 아닌 6명의 목표를 공격합니다.
성능 개선
다양한 사소한 수정