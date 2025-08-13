언데드 보너스를 발동시키기 매우 어려울 뿐만 아니라 저희가 의도한 만큼 보너스가 강력하지 않았습니다. 저주받은 유닛을 늘림으로써 특히 적 유닛이 후방에 숨어있을 때에도 보너스를 발동시키는 조건을 충족하기 쉬워질 것입니다.