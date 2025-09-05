합체 전술에 새로운 변화의 바람이 불고 있습니다. 앞으로 선보일 주요 업데이트를 소개합니다!

스타스틸 초기화

합체 전술의 트로피 진척도인 스타스틸을 소개합니다!

신규 시즌과 함께 새로운 보상과 전략을 만나보세요.

시즌 종료 전까지 승리를 거머쥘 시간은 충분하니 벌써 걱정할 필요는 없답니다.

아직 정확한 일정은 나오지 않았지만, 그때가 되면 미리 알려드리도록 하겠습니다!

참고로 합체 전술 시즌은 아레나 시즌보다 일주일 정도 빨리 시작하며, 약 한 달간 진행됩니다.

지배자들

클래시 로얄의 상징이라고 할 수 있는 로얄 킹은 신규 시즌에서도 자리를 굳건히 지키기로 했지만,

아쉽게도 스피릿 엠프레스는 요즘 많이 바쁜 관계로 새로운 지배자에게 자리를 양보하기로 했어요!



물론 스피릿 엠프레스를 이미 보유하고 있다면 계속해서 사용할 수 있으니 안심하세요!

만약 아직 스피릿 엠프레스를 잠금 해제하지 않았다면 빠르게 진척도를 올려서 잠금 해제하는게 좋겠죠?



다른 시즌 보상이나 특별 상품 형태로 다시 등장할 가능성은 열려있지만, 언제 다시 등장할지 아무도 모르니깐요!



신규 시즌에는 스피릿 엠프레스를 대신할 두 명의 새로운 지배자가 등장합니다.



능력은 섣불리 말씀드리기 어렵지만, 도전자님에게만 살짝 알려드리자면…



한 명은 완전히 새로운 얼굴이고, 다른 한 명은 익숙하지만 꽤나 강력한 모습으로 돌아올 것이라는 정도일까요?

신규 사항

스타스틸 진척도 초기화와 새로운 지배자들은 시작에 불과합니다! 신규 카드, 특수 효과, 특성… 그리고 스킨도 기대해 주세요! 아레나에는 신선한 전략, 새로운 스타일 그리고 수많은 놀라움이 여러분을 항상 기다리고 있습니다.

아레나에서 뵙겠습니다.

클래시 로얄 팀