합체 전술 시즌 10
숲속 도둑단의 새로운 얼굴, 낭인이 찾아왔습니다. 트로피 진척도뿐만 아니라 합체 전술의 신규 지배자로도 만나볼 수 있죠! 7월 13일~9월 1일 동안 도둑단의 진정한 일원이 될 수 있는 기회를 놓치지 마세요. 낭인의 능력, 돌아온 유닛, 새로운 특수 효과 세트 및 다른 변경 사항에 대해 설명해 드리겠습니다.
그럼 자세한 내용을 알아봅시다.
신규 지배자: 낭인
스킨
지배자 퀘스트 및 신규 장비
카드 풀
특수 효과
신규 지배자
낭인
능력: 양날의 검
숲속 방랑자의 검술은 타의 추종을 불허하죠.
전투 시작 전에 전장 내 타일 하나를 선택하세요. 전투가 시작되면 낭인은 검을 준비하고 선택한 타일 위에 적이 발을 들이는 순간, X자를 그리는 일격으로 경로상의 모든 적에게 피해를 줍니다. 타일 중앙에 위치한 유닛에게는 2배의 피해를 입힙니다.
지배자 퀘스트: 한 게임에서 양날의 검으로 1/3/5 적 유닛 처치하기
스킨
낭인이 기본 녹색 도복만 입고 나타난 게 아닙니다. 몇 가지 화려한 의상과 함께 찾아왔죠. 스타스틸 진척도를 진행하고 낭인 카드를 모으세요. 낭인 레벨 업 보상 트랙에서 스킨과 지배자 축포를 무료로 잠금 해제할 수 있습니다!
공허 낭인
가위 베기(지배자 축포)
강 낭인
이번 시즌에는 스타스틸 진척도에서만 낭인을 잠금 해제할 수 있으며, 지배자 꾸미기 아이템 상점에서 특별 스킨을 구매할 수 없습니다. 게임 플레이 없이는 아무것도 얻을 수 없죠!
아케이드 머신 및 어리둥절 픽셀 지배자 축포는 합체 전술 지배자 꾸미기 아이템 상점에서 구매할 수 있습니다. 배틀 머신을 보유하고 있지 않다면, 이 스킨을 구매할 시 같이 잠금 해제됩니다.
지배자 퀘스트 및 장비
이번 시즌의 지배자 퀘스트는 그대로 유지되지만, 모든 티어의 퀘스트 구슬 내 아이템이 조정되었습니다. 이제 퀘스트 구슬을 통해 획득 가능한 보상은 다음과 같습니다.
퀘스트 1 구슬
6 엘릭서
장비
퀘스트 2 구슬
2성 유닛(베이비 드래곤, 자이언트, 고블린 우리, 로얄 자이언트, 해골 드래곤) x1
12 엘릭서
퀘스트 3 구슬
3성 유닛(아처 퀸, 대장 도둑, 일렉트로 자이언트, 일렉트로 마법사, 골드 나이트, 미니 P.E.K.K.A, 메가 나이트, 수도자, P.E.K.K.A, 해골 킹) x1
24 엘릭서
신규 장비(7월 31일부터)
이번 시즌의 첫 몇 주 동안은 이전에 출시된 장비만 이용할 수 있습니다. 그리고 7월 31일부터는 8종의 장비가 추가되어, 이용 가능한 전체 장비 수가 최대 16개로 늘어나죠! 아래에서 신규 장비를 확인해 보세요.
아처 퀸의 망토
HP 50% 미만 시: 장비를 장착한 유닛이 투명 상태가 되고 보너스 공격 속도를 얻습니다.
전투 치유사의 축복
KO 시: 장비를 장착한 유닛이 주변 아군을 치유합니다.
컨트롤러 마법
전투 시작 시: 장비를 장착한 유닛의 공격이 대상의 공격 속도와 이동 속도를 감소시킵니다.
드래곤 비늘
장비를 장착한 유닛이 근접 유닛에게 받는 피해량이 감소하고, 근접 유닛에는 보너스 피해를 줍니다.
나무꾼의 항아리
KO 시: 장비를 장착한 유닛이 주변 아군에게 공격 속도와 이동 속도 보너스를 부여합니다.
위저드 지팡이
전투 시작 시: 가장 강한 적이 몇 초 동안 무해한 토끼로 변합니다.
P.E.K.K.A의 검
전투 시작 시: 장비를 장착한 유닛이 피해량 보너스를 얻고 적의 남은 HP를 얻습니다.
투척수 망원경
전투 시작 시: 장비를 장착한 유닛의 사정거리가 +1 증가하고, 대상과의 거리에 따라 보너스 피해를 줍니다.
카드 풀
이번에 교체되는 유닛은 없으며, 여러분들이 이미 잘 알고 있는 찌릿찌릿한 유닛들이 돌아올 예정입니다!
복귀 유닛
일렉트로 자이언트
일렉트릭
1초마다 자신 주변에 전기장을 소환하여 주변 적에게 피해를 입히고 기절시킵니다.
일렉트로 마법사
일렉트릭
손으로 번개 마법을 쏘아 몇 초마다 여러 적을 기절시킵니다.
시즌 10 유닛 및 특성
복귀 특성
일렉트릭
6초 후, 모든 적에게 번개가 한 번 떨어지고 기절한 유닛에게는 번개가 3번 내려칩니다.
1/2: 각 번개가 목표물 최대 HP의 10%만큼 피해를 입힙니다.
2/2: 각 번개가 목표물 최대 HP의 20%만큼 피해를 입힙니다.