전투 시작 전에 전장 내 타일 하나를 선택하세요. 전투가 시작되면 낭인은 검을 준비하고 선택한 타일 위에 적이 발을 들이는 순간, X자를 그리는 일격으로 경로상의 모든 적에게 피해를 줍니다. 타일 중앙에 위치한 유닛에게는 2배의 피해를 입힙니다.

지배자 퀘스트: 한 게임에서 양날의 검으로 1/3/5 적 유닛 처치하기

스킨

낭인이 기본 녹색 도복만 입고 나타난 게 아닙니다. 몇 가지 화려한 의상과 함께 찾아왔죠. 스타스틸 진척도를 진행하고 낭인 카드를 모으세요. 낭인 레벨 업 보상 트랙에서 스킨과 지배자 축포를 무료로 잠금 해제할 수 있습니다!

공허 낭인

가위 베기(지배자 축포)

강 낭인

이번 시즌에는 스타스틸 진척도에서만 낭인을 잠금 해제할 수 있으며, 지배자 꾸미기 아이템 상점에서 특별 스킨을 구매할 수 없습니다. 게임 플레이 없이는 아무것도 얻을 수 없죠!