고블린 퀸의 군대는 완성하기까지 시간이 소요되며, 전력이 완비되면 강력하지만 초반 라운드에서 패배하면 득보다 실이 더 큽니다. 군대를 강화할 기회를 더 많이 가질 수 있도록 고블린 퀸의 HP를 높였습니다.