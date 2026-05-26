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2026년 5월 26일
Blog – Clash Royale

합체 전술 시즌 9 밸런스 조정

5월 26일

지배자

단검 공작부인

피해량 보너스: 0 → 20% ▲

공작부인의 단검이 충분히 날카롭지 않았습니다! 단검 공작부인이 더 많은 기회를 통해 실력을 자랑하고 지배자 퀘스트를 완료할 수 있도록 피해량 보너스를 높였습니다.

메아리 현자

스타 레벨당 HP 증가: 1.4 → 1.2 (-14.2%) ▼

메아리 현자는 탱커로서 높이 평가받고 있지만 상대하기가 너무 버거웠습니다. 지금만큼 압도적이지 않도록 HP를 감소시켰습니다.

고블린 퀸

HP: 10 → 12 (+20%) ▲

고블린 퀸의 군대는 완성하기까지 시간이 소요되며, 전력이 완비되면 강력하지만 초반 라운드에서 패배하면 득보다 실이 더 큽니다. 군대를 강화할 기회를 더 많이 가질 수 있도록 고블린 퀸의 HP를 높였습니다.

그랜드 워든

실드 효과 지속 시간: 8초(스타 실드 제외) → 무한 ▲

그랜드 워든은 더 긴 라운드에서 진가를 발휘하도록 설계됐습니다. 긴 라운드에서 더욱 효과를 발휘할 수 있도록 스타 실드를 제외한 실드 지속 시간을 무제한으로 늘렸습니다.

로얄 킹

HP: 12 → 10 (-16.7%) ▼

로얄 킹은 추가 HP와 엘릭서 획득 덕분에 라운드를 내주기만 해도 아레나를 장악했습니다. 더 빠른 대응을 장려하기 위해 HP를 감소시켰습니다.

유닛

베이비 드래곤

HP: 760 → 800 (+5.2%) ▲

공격 속도: 2초 → 1.67초 (+16.5%) ▲

귀여운 모습이 상당히 잘 어울리지만, 베이비 드래곤이 정말로 빛을 발하려면 귀여움만으로는 부족했습니다. 베이비 드래곤이 게임 초반부터 더 좋은 전략적 선택이 되도록 능력치를 조정했습니다.

자이언트

엘릭서 비용: 3 → 4 (+33%) ▼

3 엘릭서라는 저렴한 비용으로 퍼센티지 피해를 입힐 수 있는 자이언트의 능력은 너무 강력했습니다. 자이언트의 능력을 더 잘 반영하기 위해 엘릭서 비용을 인상했습니다.

마녀

해골 병사 HP: 마녀 HP의 20% → 100 ▼

해골 병사 피해량: 마녀 피해량의 20% → 80 ▼

재사용 대기 시간: 6초 → 5초 (-16.70%) ▲

해골 병사들이 마녀의 HP에 너무 의존하고 있었습니다. 이제 리더와 별도로 HP를 갖게 되어 체력은 약간 더 약해졌지만, 생성 빈도가 더 높아졌습니다.

다트 고블린

엘릭서 비용:2 → 3 (+50%) ▼

HP:350 → 450 (+28.6%) ▲

피해량: 80 → 100(+25%) ▲

미니 P.E.K.K.A

엘릭서 비용: 2 → 3 (+50%) ▼

HP:500 → 700 (+40%) ▲

특수 능력: 능력 없음 → 신규 능력

프린스

엘릭서 비용: 4 → 3 (-25%) ▲

HP: 1100 → 900 (-18%) ▼

피해량: 150 → 120 (-20%) ▼

해골 드래곤

엘릭서 비용: 2 → 4 (+100%) ▼

HP: 500 → 800 (+60%) ▲

공격 속도: 1.4초 → 1초(-28.6%) ▲

특수 능력: 능력 없음 → 신규 능력

마법사

엘릭서 비용: 2 → 4 (+100%) ▼

HP: 400 → 800 (+100%) ▲

피해량: 80 → 120 (+50%) ▲

다트 고블린과 미니 P.E.K.K.A, 프린스,해골 드래곤 및 마법사의 능력치가 신규 엘릭서 비용에 맞춰 조정되었습니다.

계속해서 아레나를 지배하고 합체하세요.

클래시 로얄 팀