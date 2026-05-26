합체 전술 시즌 9 밸런스 조정
5월 26일
지배자
단검 공작부인
피해량 보너스: 0 → 20% ▲
공작부인의 단검이 충분히 날카롭지 않았습니다! 단검 공작부인이 더 많은 기회를 통해 실력을 자랑하고 지배자 퀘스트를 완료할 수 있도록 피해량 보너스를 높였습니다.
메아리 현자
스타 레벨당 HP 증가: 1.4 → 1.2 (-14.2%) ▼
메아리 현자는 탱커로서 높이 평가받고 있지만 상대하기가 너무 버거웠습니다. 지금만큼 압도적이지 않도록 HP를 감소시켰습니다.
고블린 퀸
HP: 10 → 12 (+20%) ▲
고블린 퀸의 군대는 완성하기까지 시간이 소요되며, 전력이 완비되면 강력하지만 초반 라운드에서 패배하면 득보다 실이 더 큽니다. 군대를 강화할 기회를 더 많이 가질 수 있도록 고블린 퀸의 HP를 높였습니다.
그랜드 워든
실드 효과 지속 시간: 8초(스타 실드 제외) → 무한 ▲
그랜드 워든은 더 긴 라운드에서 진가를 발휘하도록 설계됐습니다. 긴 라운드에서 더욱 효과를 발휘할 수 있도록 스타 실드를 제외한 실드 지속 시간을 무제한으로 늘렸습니다.
로얄 킹
HP: 12 → 10 (-16.7%) ▼
로얄 킹은 추가 HP와 엘릭서 획득 덕분에 라운드를 내주기만 해도 아레나를 장악했습니다. 더 빠른 대응을 장려하기 위해 HP를 감소시켰습니다.
유닛
베이비 드래곤
HP: 760 → 800 (+5.2%) ▲
공격 속도: 2초 → 1.67초 (+16.5%) ▲
귀여운 모습이 상당히 잘 어울리지만, 베이비 드래곤이 정말로 빛을 발하려면 귀여움만으로는 부족했습니다. 베이비 드래곤이 게임 초반부터 더 좋은 전략적 선택이 되도록 능력치를 조정했습니다.
자이언트
엘릭서 비용: 3 → 4 (+33%) ▼
3 엘릭서라는 저렴한 비용으로 퍼센티지 피해를 입힐 수 있는 자이언트의 능력은 너무 강력했습니다. 자이언트의 능력을 더 잘 반영하기 위해 엘릭서 비용을 인상했습니다.
마녀
해골 병사 HP: 마녀 HP의 20% → 100 ▼
해골 병사 피해량: 마녀 피해량의 20% → 80 ▼
재사용 대기 시간: 6초 → 5초 (-16.70%) ▲
해골 병사들이 마녀의 HP에 너무 의존하고 있었습니다. 이제 리더와 별도로 HP를 갖게 되어 체력은 약간 더 약해졌지만, 생성 빈도가 더 높아졌습니다.
다트 고블린
엘릭서 비용:2 → 3 (+50%) ▼
HP:350 → 450 (+28.6%) ▲
피해량: 80 → 100(+25%) ▲
미니 P.E.K.K.A
엘릭서 비용: 2 → 3 (+50%) ▼
HP:500 → 700 (+40%) ▲
특수 능력: 능력 없음 → 신규 능력
프린스
엘릭서 비용: 4 → 3 (-25%) ▲
HP: 1100 → 900 (-18%) ▼
피해량: 150 → 120 (-20%) ▼
해골 드래곤
엘릭서 비용: 2 → 4 (+100%) ▼
HP: 500 → 800 (+60%) ▲
공격 속도: 1.4초 → 1초(-28.6%) ▲
특수 능력: 능력 없음 → 신규 능력
마법사
엘릭서 비용: 2 → 4 (+100%) ▼
HP: 400 → 800 (+100%) ▲
피해량: 80 → 120 (+50%) ▲
다트 고블린과 미니 P.E.K.K.A, 프린스,해골 드래곤 및 마법사의 능력치가 신규 엘릭서 비용에 맞춰 조정되었습니다.
계속해서 아레나를 지배하고 합체하세요.
클래시 로얄 팀