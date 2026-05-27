합체 전술 시즌 9
합체 전술에도 대대적인 업데이트가 찾아옵니다! 이번 업데이트는 한 시즌 전체 분량의 콘텐츠뿐만 아니라, 신규 기능, 게임플레이 변경 및 다양한 개선 사항을 포함합니다.
5월 26일부터 7월 13일까지 진행되는 시즌 9을 준비하시죠!
그럼 자세한 내용을 알아봅시다.
신규 지배자: 무덤 퀸
지배자 퀘스트
신규 장비
카드 풀(신규 및 재조정된 유닛 포함!)
새로운 특수 효과
신규 지배자
무덤 퀸
능력: 위풍당당 부활
해골 군대가 사후 세계의 지배자를 섬기기 위해 목숨을 바칩니다. 하지만 무덤 퀸은 가장 소중히 여기는 해골만 소환하죠.
이 지배자를 사용해 전투 시작 시 해골 무덤을 생성하세요. 몇 초마다 해골을 소환합니다! 라운드마다 해골 무덤이 파괴되면 그곳에서 무덤 퀸이 솟아나 전투에 참여합니다.
해골 무덤은 다른 건물과 마찬가지로 첫 라운드 이후 이동시킬 수 없습니다. 또한 언데드 특성에 포함되며 4, 8, 16마리의 해골을 생성한 후 레벨 업합니다.
지배자의 귀환
메아리 현자가 이번 시즌 스타스틸 진척도에 돌아옵니다! 아직 잠금 해제하지 않았거나 지배자 보상 트랙에서 다음 꾸미기 아이템까지 카드가 더 필요하다면, 지금이야말로 카드를 모을 기회입니다!
지배자 꾸미기 아이템
스타스틸 진척도를 나아가면 지배자 카드를 수집하고 레벨업 보상 트랙이 진행되며, 지배자의 무료 스킨과 축포를 획득할 수 있습니다. 이번 시즌에서 획득 가능한 무덤 퀸의 꾸미기 아이템은 다음과 같습니다.
퓨리 퀸
누아르 퀸
참혹한 유령(지배자 축포)
미라 퀸 및 상형문자 영웅주의는 지배자 꾸미기 아이템 상점에서 구매할 수 있습니다. 보유하고 있지 않은 지배자의 스킨을 구매하면, 해당 지배자가 자동으로 잠금 해제되어 컬렉션에 즉시 추가된다는 점을 명심해 주세요!
지배자 퀘스트
지배자 퀘스트는 이번 시즌에 완전히 새롭게 선보이는 기능입니다! 전투 중 달성해야 할 목표로, 마일스톤 달성 지점에 따라 보상을 획득할 수 있습니다. 지배자마다 각기 다른 목표의 고유한 퀘스트가 제공되며, 모두 퀘스트 구슬을 보상으로 지급합니다.
퀘스트 구슬은 특정 유닛, 엘릭서 및 장비를 포함할 수 있으며 도달한 마일스톤에 따라 보상 규모가 다릅니다.
다음은 퀘스트 구슬 유형별 획득 가능한 보상 목록입니다.
퀘스트 1 구슬
1성 유닛(자이언트, 로얄 자이언트, 고블린 우리, 베이비 드래곤, 해골 드래곤) x1
5 엘릭서
장비: 메이든의 방패, 프린스의 창, 낚시꾼의 갈고리, 발키리의 도끼
퀘스트 2 구슬
2성 유닛(P.E.K.K.A, 미니 P.E.K.K.A, 수도자, 메가 나이트) x1
10 엘릭서
장비: 어쌔신 블레이드, 저거너트 갑옷, 레인저 석궁, 슈퍼스타 링
퀘스트 3 구슬
3성 유닛(P.E.K.K.A, 미니 P.E.K.K.A, 수도자, 메가 나이트) x1
20 엘릭서
장비: 클랜 나팔, 포레스트 플루트, 고블린 류트, 노블레스 트럼펫, 언데드 드럼
전체 지배자 퀘스트
로얄 킹: 한 게임에서 2/3/4 라운드 패배하기
스피릿 엠프레스: 한 게임에서 3/15/50 유닛 합체하기
고블린 퀸: 고블린 특성 또는 고블린 퀸의 패시브 능력에서 3/10/25 고블린 획득하기
엘릭서 룽: 연속으로 2/3/5 라운드 승리하기
배틀 머신: 한 게임에서 건물로 2/8/20 유닛 처치하기
메아리 현자: 한 게임에서 2/6/18 유닛 처치하기
단검 공작부인: 1/2/4 라운드에서 8초 안에 승리하기
그랜드 워든: 한 게임에서 3/10/25 유닛에게 실드 효과 적용하기
무덤 퀸: 한 게임에서 해골 무덤으로 10/25/80 유닛 소환하기
신규 장비
위 목록에서 눈치채셨겠지만, 이번 시즌에 신규 장비가 추가됩니다! 장비별 특징은 다음과 같습니다.
어쌔신 블레이드
전투 시작 시: 장비를 장착한 유닛이 적의 후방으로 점프하고 적을 처치하면 보너스 공격 속도를 얻습니다.
저거너트 갑옷
전투 시작 시: 장비를 장착한 유닛이 자신과 뒤에 있는 유닛에게 제어 면역 실드를 부여합니다.
레인저 석궁
전투 시작 시: 장비를 장착한 유닛의 공격이 일정 횟수 적중할 때마다 보너스 공격 속도를 얻으며, 이는 최대 20배까지 중첩됩니다.
슈퍼스타 링
전투 시작 시: 장비를 장착한 유닛이 최대치의 능력 바를 얻고, 50% 확률로 능력을 재발동합니다(최대 4배까지 중첩).
클랜 나팔
장비를 장착한 유닛이 클랜 특성을 얻습니다.
포레스트 플루트
장비를 장착한 유닛이 포레스트 특성을 얻습니다.
고블린 류트
장비를 장착한 유닛이 고블린 특성을 얻습니다.
노블레스 트럼펫
장비를 장착한 유닛이 노블레스 특성을 얻습니다.
언데드 드럼
장비를 장착한 유닛이 언데드 특성을 얻습니다.
카드 풀
이번 시즌, 여러분들이 이미 잘 알고 있는 유닛들이 합체 전술에 데뷔합니다. 복귀하는 유닛과 일부 재조정된 유닛도 추가되어 총 34장의 카드가 제공됩니다.
신규 유닛
대장 도둑
보스
3칸 혹은 4칸 떨어져 있는 목표물을 향해 돌진하고 두 배의 피해를 줍니다. 일정 횟수의 공격이 적중할 때마다 3칸 뒤로 물러납니다.
로켓병
포레스트
목표물에 적중 시 폭발하는 발사체를 발사합니다. 공격은 원뿔 모양으로 퍼지며, 목표 뒤에 있는 적에게도 피해를 줍니다. 일정 횟수의 공격이 적중할 때마다 로켓병이 1칸 뒤로 물러납니다.
고블린 우리
고블린
고블린 우리가 파괴되면 고블린 싸움꾼이 아레나로 풀려납니다.
마법 아처
포레스트
일정 횟수의 공격이 적중할 때마다 2칸 안에 있는 적에게 반사 능력을 가진 마법 화살을 쏩니다.
복귀 및 재조정된 유닛
폭탄병
언데드
가장 가까운 적에게 폭탄을 던져 2칸 반경 내에 피해를 줍니다.
메가 나이트
보스
몇 초마다 점프해 가장 큰 적 무리를 강타하여 피해를 입히고, 2초 동안 육각형 반경 내의 적을 기절시킵니다.
미니 P.E.K.K.A 🔄
보스
일정 횟수의 공격이 명중할 때마다 팬케이크를 구워 무작위로 아군의 레벨을 올립니다.
해골 드래곤 🔄
언데드
2칸 반경 내에 피해를 입힙니다. 전투 시작 시: 주변 아군의 HP와 피해량을 10/20/40/80% 흡수합니다.
해골 킹 🔄
언데드
원뿔 반경 안에 있는 적에게 피해를 줍니다. 2초 안에 목표물을 처치하면 해골 하나를 소환합니다.
창 고블린
고블린
갑옷 따위는 필요 없을 만큼, 먼 거리에서 바람을 가르는 창을 날립니다.
시즌 9 유닛 및 특성
위에서 살펴본 바와 같이, 이번 시즌의 풀은 총 34종으로 가득찼습니다. 하지만 변경 사항은 유닛 물갈이만이 아니죠!
우선 전투 중 메인 풀에서 25종의 유닛만 이용할 수 있습니다. 나머지 9종의 유닛은 퀘스트 구슬 한정으로 전투에 새로운 변수를 가져올 예정입니다. 위 이미지에서 강조 표시된 퀘스트 구슬 유닛을 확인할 수 있습니다.
추가로, 이번 시즌에서 모든 유닛이 단 하나의 특성만 갖습니다.
신규 특성
포레스트
몇 초마다 HP가 가장 낮은 포레스트 유닛이 투명해지고 2.5초 보너스 공격 속도를 얻습니다.
보스
구슬 전용: 보스가 피해량 및 HP 보너스를 얻습니다.
재조정된 특성
클랜
클랜이 보너스 HP를 얻고 가장 강한 유닛이 보너스 공격 속도를 얻습니다.
노블레스
노블레스가 보너스를 얻고, 받는 피해량이 감소합니다.
고블린
무작위 고블린이 포함된 구슬을 부여하고, 특성이 최대치로 활성화되면 라운드마다 여러 마리의 고블린을 획득합니다.
언데드
아군이 처치될 때마다, 전투가 끝날 때까지 모든 언데드의 HP 및 피해량이 상승합니다.
시즌 9 특수 효과
새로운 특수 효과
마지막 생존자(브론즈 II)
전투 시작 시: 더 많은 타일이 점진적으로 독에 뒤덮이며, 해당 타일 위에 있는 유닛에 지속 피해를 줍니다.
넘쳐나는 구슬(브론즈 III)
구슬 1개로 시작합니다. 플레이어가 제거될 때마다, 모든 플레이어가 구슬 1개를 얻습니다.
심연 타일(브론즈 III)
전투 시작 시: 이 타일을 밟은 유닛은 즉시 처치되고 타일은 사라집니다.
저주 받은 타일(실버 I)
전투 시작: 시간이 지나며 타일 위 유닛의 HP가 줄어들고, 처치될 때 폭발하여 최대 HP에 비례하는 광역 피해를 입힙니다.
지뢰 타일(실버 I)
전투 시작 시: 5초 후에 지뢰 타일이 폭발하여 근처에 있는 유닛에게 광역 피해를 입힙니다.
고블린의 보물(실버 II)
전투 시작 시: 고블린의 보물이 양 팀에게 나타납니다. 적을 파괴하여 구슬을 얻으세요!
웜홀 타일(실버 II)
전투 시작 시: 타일 위에 있는 유닛이 적의 웜홀 타일로 순간이동합니다.
단 하나의 목숨(실버 III)
매 라운드마다 +2엘릭서를 획득합니다. 유닛의 HP는 다음 라운드에서도 유지되며, 처치되면 사라집니다.
투명 타일(실버 III)
전투 시작 시: 타일 위 유닛이 5초 동안 투명해집니다.
킹 폐하 만세(골드 I)
킹 더미를 보호하세요! 킹 더미가 처치되면 라운드에서 패배합니다.
평등화(골드 II)
모든 유닛의 엘릭서 비용이 3이 됩니다.
배틀 로얄(골드 III)
배치 단계: 라운드가 진행될수록 더 많은 타일이 독성을 띄며, 독이 서린 타일 위에 있는 유닛에 지속 피해를 입힙니다.