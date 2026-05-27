합체 전술에도 대대적인 업데이트가 찾아옵니다! 이번 업데이트는 한 시즌 전체 분량의 콘텐츠뿐만 아니라, 신규 기능, 게임플레이 변경 및 다양한 개선 사항을 포함합니다.

5월 26일부터 7월 13일까지 진행되는 시즌 9을 준비하시죠!

그럼 자세한 내용을 알아봅시다.

신규 지배자: 무덤 퀸

지배자 퀘스트

신규 장비

카드 풀(신규 및 재조정된 유닛 포함!)

새로운 특수 효과